Vandalen vs. Museen: Die fünf schrecklichsten Attacken auf Kunstobjekte

Ein betrunkener Mann schlug im Mai 2018 auf das Repin-Gemälde „Iwan der Schreckliche“. Leider ist es das kein Einzelfall. Schon zu Sowjetzeiten als auch in Russland versuchen immer wieder Vandalen, in Museen aufbewahrte Kunstwerke zu zerstören. Unter den Opfern sind auch Rembrandts und Malewitschs.

1 Repins "Iwan der Schreckliche" - erstochen und geschlagen

Angriff auf Repins "Iwan den Schrecklichen" 1913 Sergei Vidyashkin/Moskva Agency Sergei Vidyashkin/Moskva Agency

"Ich habe es mit einer Runge zerschlagen", sagt einer der Verhafteten im Falle des beschädigten Repin-Gemäldes „Iwan der Schreckliche und sein Sohn Iwan am 16.November 1581“ am 25. Mai 2018 ruhig vor der Kamera. "Ich hatte vorher 100 Gramm Wodka in einem Imbiss getrunken, obwohl ich sonst nie Wodka trinke. Es hat mich hart getroffen." So erklärte der 37-Jährige aus dem südrussischen Woronesch, warum er das Gemälde von Ilja Repin in der Tretjakow-Galerie, einem der größten Moskauer Museen, angegriffen hat.

Das Bild von 1885 zeigt den ersten russischen Zaren, wie er um seinen toten Sohn trauert, nachdem er ihn getötet hat. Historiker argumentieren immer noch, ob die Geschichte wahr ist. Der Vandale stach drei Löcher in die Leinwand. Aber dieser Vorfall ist bei weitem nicht der einzige Fall, in dem ein Kunstwerk in Russland (oder mit Beteiligung der Russen) angegriffen wurde.

Dieses Kunstwerk war von Anfang an, schon im russischen Zarenreich, immer wieder Kritik und Anschlägen ausgesetzt. Kunstbeobachter Dmitrij Butkewitsch von der russischen Tageszeitung Kommersant erinnerte daran: "Die Öffentlichkeit beklagte sich darüber, dass einem vor dem Bild schwindelig werde. Angeblich soll Repin nach Fertigstellung des Bildes das Gefühl in seiner seiner Hand verloren haben."

Abram Balaschow, ein junger Mann, der zuvor keine Anzeichen von psychiatrischen Erkrankungen gezeigt hatte, stach 1913 mit einem Messer auf das Gemälde ein und rief: "Genug mit dem Blut!" Die Restauratoren und Repin selbst reparierten das Bild monatelang und versteckten es schließlich. Wie wir sehen hat sich jedoch 100 Jahre später wenig verändert: Das Kunstobjekt kann immer noch einem Vandalen zum Opfer fallen.

2 Rembrandts "Danaë" – mit Säure übergossen und zerschnitten

Sergey Kompanichenko/Sputnik Sergey Kompanichenko/Sputnik

Rembrandts Kunststück wurde von Katharina der Großen für die russische Eremitage gekauft und bestand bis 1985 im St. Petersburger Museum friedlich. In jenem Jahr warf Bronius Maigys, ein Sowjetbürger aus Litauen, Schwefelsäure auf die Leinwand und schnitt sie mit einem Messer.

Seine Motive waren zweifelhaft - zuerst behauptete Maigys, dass es seine Weise war, Litauens Unabhängigkeit von der UdSSR zu behaupten, aber dann sagte er, dass er im Allgemeinen gegen nackte Kunst war. "Laut den Medizinern hatte er wirklich ein psychisches Problem, das zur Obsession führte," Schmutz "zu bekämpfen, erklärte Fontanka.ru.

Maigys musste 8 Jahre im Irrenhaus verbringen. Was "Danaë" betrifft, dauerte es 12 Jahre, um den Schaden zu kompensieren: Russische Restauratoren taten das Unmögliche und retteten das Kunstwerk, das jetzt in der Eremitage zu sehen ist - unter dem Panzerglas, nur um auf der sicheren Seite zu sein.

3 Da Vincis "Mona Lisa" – Säure, Stein und Tasse

Ringo Chiu/Global Look Press Ringo Chiu/Global Look Press

Menschen können gefährlich sein, wenn sie sich aufregen. Eine Russin hat das 2009 auf einer Reise in den Pariser Louvre bewiesen. Ihrer Meinung nach haben die französischen Behörden ihr unrechtmäßig die Staatsbürgerschaft verweigert - deshalb hat sie ... dem berühmten Gemälde von Leonardo da Vinci, "Mona Lisa" eine Keramiktasse „geschenkt“.

1956 hatte die „Mona Lisa“ schon einmal ein Besucher mit Säure, ein anderer mit einem Stein angegriffen. So war das Museum im Jahr 2009 gut vorbereitet: Die Tontasse der Russin zerbrach das Panzerglas nicht, das Bild blieb heile, die russische Frau wurde in kürzester Zeit verhaftet. Nach ein paar Tagen haben die Behörden sie freigelassen. Mit der Staatsbürgerschaft wurde es dennoch nichts.

4 Malewitschs "Weißes Kreuz" – verkehrt in Dollar-Zeichen

Valery Khristoforov/TASS Valery Khristoforov/TASS

Der Vorfall mit der Arbeit der Ikone der russischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts ereignete sich 1997. Alexander Brener, ein skandalöser russischer Performer besprühte Malewitschs "Weißes suprematistisches Kreuz" mit einem grünen Dollarzeichen.

Für Brener war es ein symbolischer Akt, der die von Geld besessene Kunstwelt verspotten sollte. "Ich habe den Dollar gekreuzigt, wie Jesus", schrieb er und behauptete ironisch, dass das Produkt (Gemälde mit einem Dollarzeichen) ein gemeinsames Werk von Malewitsch und ihm selbst sei.

Das niederländische Gericht sah das natürlich anders, schickte Brener ins Gefängnis und verlangte, dass er 10.000 Dollar zahlen sollte. Zum Glück ließ sich die grüne Farbe letztlich leicht entfernen. Und Brener fand das niederländische Gefängnis "liberal und rational".

5 Sturges Fotos – mit Flüssigkeit geworfen

Kommersant Kommersant

Als im Herbst 2016 eine Ausstellung von Arbeiten des amerikanischen Fotografen Jock Sturges nach Russland gebracht wurde, provozierten seine FKK-Bilder von Familien einige konservative Politiker und Bewegungen, die ihn für "pornografisch" hielten.

Der Skandal erreichte seinen Höhepunkt, als Alexander Petrunko im September 2016 in der Moskauer Galerie Lumière Brothers eine unbekannte Flüssigkeit – vielleicht Urin, obwohl Petrunko selbst behauptete, es sei "therapeutischer Schlamm" - auf die Fotos von Sturges warf. Der Eindringling wurde für acht Tage eingesperrt und die Ausstellung geschlossen- Ende 2017 kam sie noch einmal nach Moskau zurück, in kommentierter Form.

