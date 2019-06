Schwule Liebesszenen aus Rocketman herausgeschnitten: So reagieren die Russen im Netz

Das Biopic Rocketman über den Werdegang des Sängers Elton John löste am Tag seiner Premiere in Russland eine breite Diskussion aus. Die Aufregung dreht sich um die herausgeschnittenen Szenen.

In Russland wurde der Film ohne die Szenen mit Drogenkonsum und gleichgeschlechtlichem Sex gezeigt. So ist zum Beispiel in Rocketman nicht der erste Kuss zwischen dem Musiker Elton John und dem Dichter Bernie Topin zu sehen. Auch wurde die Szene herausgeschnitten, in der die beiden Männer zusammen im Bett landen.

Das Ende des Films wurde ebenso entstellt. Der Satz „Du bist dazu verdammt, allein zu leben“ entspricht nicht dem Original, wo es zum Schluss heißt, dass der Sänger seine Liebe noch gefunden habe und mit diesem Mann zwei Kinder großziehe.

Im Abspann der russischen Version heißt es dann auch noch, Elton John sei seit 28 Jahren clean und engagiere sich für wohltätige Projekte.

Central Partnership, der russische Verleiher des Films, erklärte das Herausschneiden der Szenen mit dem nationalen Recht. „Es wurden tatsächlich Änderungen am Film vorgenommen, damit er dem russischen Recht entspricht“, zitiert ein Vertreter der Nachrichtenagentur TASS.

Dabei verstößt die Originalversion des Films nicht gegen das Gesetz, das die Propagierung nichttraditioneller sexueller Beziehungen unter Minderjährigen verbietet. Schließlich verhindert die Altersfreigabe des Films 18 + im Voraus diese Möglichkeit – Jugendliche dürfen erst gar nicht in den Kinosaal gelassen werden.

Das Kulturministerium, das von vielen als verantwortlich für die Zensur des Films angesehen wurde, dementierte seine Beteiligung. Die Beamten erklärten, dass das Herausschneiden der Szenen die „alleinige Entscheidung des Verleihers“ gewesen sei.

Während alle die Verantwortung auf einander schieben, macht das Internet sich bereits darüber lustig.

Из фильма Рокетмен вырезаны все сцены с окрошкой на кефире — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 31 мая 2019 г.

Aus dem Rockman-Film wurden alle Szenen mit Kwaß-Suppe mit Kefir herausgeschnitten.

В отредактированной русской версии фильма "Рокетмен" Элтон Джон в финале находит жену и вступает в Единую Россию. — Spy (@_BigTool4U) 31 мая 2019 г.

In der bearbeiteten russischen Version des Films Rocketman findet Elton John am Ende seine Frau und tritt der Partei Einiges Russland bei.

Это насколько нужно быть неуверенным в собственной ориентиации, чтобы из фильма про Элтона Джона вырезать сцены с поцелуями между мужчинами? https://t.co/JiQnPPC4MX — Mikhail Svetov (@msvetov) 31 мая 2019 г.

Wie sehr muss man an seiner eigenen Orientierung zweifeln, wenn man in einem Elton-John-Film Szenen mit Küssen zwischen Männern herausschneidet?

Компания-прокатчик «Централ Партнершип» удалила из фильма «Рокетмен» слова Элтона Джона о том, что он нашел свою любовь, поскольку нахождение Элтоном Джоном своей любви не соответствовало российскому законодательству. — Vagif Abilov (@VagifAbilov) 31 мая 2019 г.

Die Verleihfirma Central Partnership entfernte aus Rocketman Elton Johns Worte, dass er seine Liebe gefunden habe, weil Elton John seine Liebe nicht in Übereinstimmung mit dem russischen Recht gefunden hat.

Прочел, что из грядущего художественного фильма «Рокетмен» вырезали все эти буржуазные непристойности и получился байопик Лещенко. — dear snob (@dear_snob) 31 мая 2019 г.

Ich habe gehört, dass aus dem Film Rocketman alle bourgeoisen Obszönitäten herausgeschnitten wurden und ein Biopic über [den sowjetischen Schlagersänger] Leschtschenko übriggeblieben ist.

правительство как всегда делает лучшую рекламу фильму про Элтона Джона, вырезая все самое интересное. молодцы, реверсивная психология молодежи будет вынуждать их позитивно относиться к лгбт.

но вы конечно дауны... отрицать то, что было, есть и будет #ЛГБТ#рокетменpic.twitter.com/OXus5ADi2A — beavis_tupivis (@julie_blisss) 1 июня 2019 г.

Die Regierung macht die beste Werbung für den Elton-John-Film, indem sie die interessantesten Dinge herausschneidet. Super, ihre Trotzreaktion wird die Jugendlichen dazu bringen, eine positive Einstellung zur LGBT-Community einzunehmen. Was seid ihr für Spasts, wenn ihr leugnet, was war, was ist und was sein wird.

В чем тогда смысл фильма? Все эти сцены – неотъемлемая часть жизни Элтона. Фильм будет длится сколько? 30 минут? Максимально не понимаю, что творится в России #Рокетмен#Rocketmanpic.twitter.com/eznZTeMXEF — Потерянный Капитан (@Lana_not_Banana) 31 мая 2019 г.

Welchen Sinn hat der Film denn dann? Alle diese Szenen sind ein fester Bestandteil von Eltons Leben. Wie lange wird der Film dauern? 30 Minuten? Ich verstehe wirklich nicht, was in Russland vor sich geht.

Прав у гомосексуалистов в РФ больше, чем в фильме "РОКЕТМЕН". pic.twitter.com/GuiJZv8T0l — Кремлин БОТ (@Kremlin__BOT) 2 июня 2019 г.

Homosexuelle haben in der Russischen Föderation mehr rechte als im Film Rocketman.

А что там? В России из байопика «Рокетмен» об Элтоне Джоне вырезали все непристойные сцены?

Не страшно.

Вы можете посмотреть их здесь! Не благодарите! pic.twitter.com/v6PcP0FnhK — Cloudy (@Cloudy_irina) 1 июня 2019 г.

Was soll’s? In Russland wurden alle obszönen Szenen mit Elton John aus dem Biopic Rocketman herausgeschnitten? Kein Problem! Ihr könnt sie euch hier ansehen! Kein Grund zum Danken!

В Чечне заявили, что выход в российский кинопрокат фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» является провокацией и пожаловались на то, что из-за таких кинолент ходить в кинотеатры с детьми стало невозможно pic.twitter.com/SRjMRhwJ1b — Лента.ру (@lentaruofficial) 1 июня 2019 г.

In Tschetschenien erklärte man, dass der Film Rocketman über Elton John eine Provokation sei und beklagte, dass es solche Filme unmöglich machten, mit Kindern ins Kino zu gehen.

Если у фильма рейтинг 18+, то видно я плохо знаю наше законодательство, потому что не понимаю, какой статье какого кодекса противоречат сцены секса геев и их счастливой жизни (фильм "Рокетмен") pic.twitter.com/uX9LJ7gQSv — Shecry (@multiabro) 31 мая 2019 г.

Wenn der Film erst ab 18 Jahren freigegeben ist, kenne ich unsere Gesetzgebung wohl nicht, weil ich nicht verstehe, welchen Paragrafen die Sexszenen der Gays und ihr glückliches Leben verletzen (Film Rocketman).

Цензура в кинотеатре... дожили -Рокетмен): *картинка для внимания и настроения* pic.twitter.com/Ok2IyskmGt — Leviofam (@Leviofam) 31 мая 2019 г.

„Oh, du wirst mir doch nicht den Kopf abreißen, oder?“

„Nein, nur Frauen tun so etwas.“

Беда, когда государство за своих граждан решает, что им можно видеть в фильмах, а что нет. Сами-то люди, по мнению государства, видимо, не способны оценить художественную ценность, если "лишнее" не убрать. И плевать, что вырезанное объясняет мотивацию героя #Рокетмен#Rocketman — Svetloiar (@svetloiar) 31 мая 2019 г.

Es ist schlimm, wenn der Staat entscheidet, was seine Bürger in einem Film sehen dürfen. Seiner Meinung nach sind die Menschen selbst offenbar nicht in der Lage, den künstlerischen Wert zu beurteilen, wenn „Überflüssiges“ nicht entfernt wird, egal, ob diese Szenen die Motivation des Helden erklären.

Der Sänger selbst hat die Zensur in der russischen Version verurteilt.

Wir lehnen die Entscheidung, es den nationalen Gesetzen recht machen zu wollen und Rocketman für den russischen Markt zu zensieren, was uns bisher nicht bekannt war, auf das Schärfste ab. Paramount Pictures war ein mutiger und kühner Partner, der es uns ermöglicht hat, einen Film zu drehen, der das außergewöhnliche Leben von Elton mit all seinen Schwächen zu widerspiegelt.

Dass der nationale Verleih bestimmte Szenen herausgeschnitten und dem Publikum die Möglichkeit verwehrt hat, den Film so zu sehen, wie es sollte, ist ein trauriges Spiegelbild der geteilten Welt, in der wir noch immer leben, und dass sie noch immer so grausam sein kann, die Liebe zwischen zwei Menschen nicht zu akzeptieren.

Wir glauben an das Schlagen von Brücken und den offenen Dialog und werden weiterhin darauf drängen, Barrieren abzubauen, bis alle Menschen auf der ganzen Welt gleichermaßen gehört werden.

Die Kino-Kette Pionier will den Film ungekürzt zeigen und hat bereits ein entsprechendes Angebot an den Verleih geschickt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.