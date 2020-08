Sympathisch und mutig: 10 russische Notfallretterinnen (FOTOS)

Russia Beyond

Diese Frauen helfen Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und beweisen, dass die Arbeit für das russische Ministerium für Zivilschutz, Notsituationen und Katastrophenhilfe nicht nur eine Männersache ist.

1. Wiktoria Gratschjowa, Co-Pilotin eines Suchoi Superjet 100-Flugzeugs. In der Schule mochte sie Ballett, entschied sich aber zur Überraschung aller stattdessen dafür, Pilotin zu werden. Nach ihrem Studium am Institut für Zivilluftfahrt in Krasnojarsk bekam sie Arbeit beim Notfallministerium. Jetzt transportieren sie und ihre Besatzung Retter und Opfer von Naturkatastrophen.

2. Swetlana Wasjutina studiert Brandschutz in Wolgograd. In ihrer Freizeit arbeitet sie als Fitnesstrainerin und führt einen Instagram-Blog.

3. Tatjana Schkrobowa ist Dispatcherin in der Feuerwehr des Ministeriums für Notsituationen in Birobidschan, dem Verwaltungszentrum des Jüdischen Autonomen Gebiets im Fernen Osten.

4. Waleria Starodubzewa ist Oberleutnant beim Ministerium für Notsituationen in der Region Murmansk.

5. Aljona Stepanowa ist Absolventin der Akademie des Ministeriums für Notsituationen in der Stadt Iwanowo. Nach ihrem Abschluss wird sie in der Feuerwehr arbeiten.

6. Tatjana Mesina arbeitet als Feuerwehrfrau in Moskau.

7. Olga Mintchakowa leitet den Pressedienst der Hauptdirektion des Notfallministeriums für das Jüdische Autonome Gebiet.

8. Margarita Mkrttschan aus der Region Moskau weiß, wie man richtig Feuer löscht.

9. Anastasia Parschina hilft in Notsituationen in Moskau.

10. Jekaterina Pronjakina ist staatliche Kontrolleurin für kleine Schiffe.

