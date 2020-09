Wissenswert: Sieben Fakten über den Komponisten Igor Strawinsky

Der legendäre Musiker (1882 bis 1971) wurde 88 Jahre alt. Er hat viele dramatische Ereignisse des 20. Jahrhunderts miterlebt, was in seinen Werken einen lebendigen Widerhall fand.

1. Sein Vater war ein berühmter Bass auf den Bühnen der kaiserlichen Theater

Einer der radikalsten Komponisten des 20. Jahrhunderts war der Sohn eines Opernsängers. Dem Bass Fjodor Strawinsky wurde der seltene Titel eines geehrten Künstlers der kaiserlichen Theater verliehen. Dort stand Strawinsky Senior ein Vierteljahrhundert auf der Bühne.

Strawinsky Senior war eine starke Persönlichkeit in der Kulturszene von St. Petersburg. Ilja Repin nahm ihn als Vorbild für einen der Kosaken in seinem Gemälde „Die Saporoger Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief“.

2. Er wurde dank Rimski-Korsakow Komponist

Der Komponist beschrieb Nikolai Rimski-Korsakow oft als seinen zweiten Vater. Strawinsky war auf Drängen seiner Familie der juristischen Fakultät der Universität St. Petersburg beigetreten und hat nie eine formelle Musikerausbildung erhalten. Rimski-Korsakow erkannte sein eigentliches Talent, riet ihm jedoch vom Besuch eines Konservatoriums ab. Stattdessen unterrichtete er ihn zwei Jahre lang privat. Er spielte eine entscheidende Rolle in Strawinskys professioneller Entwicklung.

3. Djagilews „Ballets Russes“ machten ihn in Europa berühmt

Eine wahrhaft transformative Rolle in Strawinskys Leben spielte Sergei Djagilew, ein Impresario, der für die Förderung der russischen Kunst in Europa und Amerika bekannt ist. Nach der ersten Saison seiner Ballettaufführungen in Paris suchte er nach einem Stück, das den Triumph des vorherigen Programms noch übertreffen konnte. Djagilew wählte das russische Märchen über den Feuervogel für die Handlung und beauftragte den jungen Strawinsky mit der Komposition.

Das Ballett „Der Feuervogel“ war der Höhepunkt der Saison 1910. Im Jahr 1911 konnte er den Erfolg mit „Petruschka“ wiederholen. Der Komponist wurde über Nacht weltberühmt. Mit Djagilew arbeitete er bis zu dessen Tod zusammen. Sie hatten eine schwierige, manchmal schmerzhafte Beziehung. Nun ruhen beide Seite an Seite auf dem orthodoxen Teil des Friedhofs San Michele in Venedig.

4. Er revolutionierte die Kunst

Der 29. Mai 1913 gilt als Geburtsstunde der modernen Kunst. Dies war der Tag der Uraufführung von „Der Ritus des Frühlings“, produziert von Djagilews Kompagnie „Ballet Russes“ in Paris. Später werden Djagilew, Strawinsky, der Künstler Nicholas Roerich und der Choreograf Waslaw Nischinski, die alle an der Produktion beteiligt waren, sich darüber streiten, wer den größten Beitrag geleistet hat.

Die Generalprobe, zu der buchstäblich „ganz Paris“ erschien, endete in einem riesigen Skandal. Das Publikum eskalierte: Gegner und Befürworter der Aufführung pfiffen, schrien und schlugen mit Stühlen aufeinander ein. Die Darstellung der heidnischen Rus erwies sich als komplexes Werk der Avantgarde. Das Ballett wurde nur einige Male aufgeführt. Strawinskys Komposition jedoch wurde neben Pjotr Tschaikowskys „Der Nussknacker“ und Sergei Prokofjews „Romeo und Julia“ zu einem der beliebtesten Ballette.

5. Er war außergewöhnlich produktiv als Komponist

Strawinsky war einer der produktivsten Komponisten. Sein Oeuvre umfasst über 7.500 Seiten Partituren. Er arbeitete bis zu 18 Stunden am Tag. Sein Standardarbeitstag hatte selbst im hohen Alter noch zehn Stunden.

6. Nach der Revolution lebte er in Frankreich und den USA

Wegen der Tuberkulose seiner Frau verbrachten die Strawinskys jeden Winter in der Schweiz. Dort waren sie auch, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Nach der Revolution von 1917 beschloss der Komponist, nicht nach Russland zurückzukehren. Alle seine Ersparnisse waren in Russland geblieben, und die Familie, die vier Kinder hatte, musste unter schwierigen finanziellen Bedingungen leben. 1920 ließen sich die Strawinskys in Paris nieder, wo Coco Chanel, eine langjährige Bewunderin des Komponisten, sie finanziell unterstützte. Nach dem Tod seiner ersten Frau und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, der fast zeitgleich begann, zog Strawinsky in die USA.

7. Strawinskys Werke waren in der UdSSR verboten

Das Ende der „Liebesbeziehung“ zwischen russischen Avantgarde-Künstlern und dem Sowjetregime Ende der 1920er Jahre beendete auch die Karriere des Komponisten in der UdSSR. Erst während der Tauwetterperiode unter Nikita Chruschtschow 1962 wurde Strawinsky anlässlich seines 80. Geburtstages zu Konzerten nach Moskau und Leningrad eingeladen.

Angeblich schlug der sowjetische Führer dem Komponisten sogar vor, in der UdSSR zu bleiben. Doch Strawinsky kehrte nach New York zurück, wo er am 6. April 1971 starb. Nach seinem Wunsch wurde er in Venedig beigesetzt.

