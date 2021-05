10 Gemälde, die symbolisch für die Sowjetunion stehen

Boris Kustodijew. Der Bolschewik, 1920. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Kustodijews allegorisches Gemälde zeigt die gigantische Figur eines Bolschewiken, des Erschaffers der neuen Welt, der eine rote Fahne schwenkt und die Menge in die glorreiche kommunistische Zukunft führt. Die Arbeit entsprach sehr den Wünschen der sowjetischen Führung und wurde später Teil der Sammlung der Neuen Tretjakow-Galerie.

Kusma Petrow-Wodkin. 1918 in Petrograd (Petrograder Madonna), 1920. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Die Werke von Petrow-Wodkin ähneln in Komposition, Farbe und Symbolik der Ikonenmalerei. Man könnte sagen, er sei der Ikonenmaler des neuen kommunistischen Systems, und eine seiner emblematischsten „Ikonen“ ist zweifellos „1918 in Petrograd“, auch bekannt als „Petrograder Madonna“. Der Hintergrund zeigt das revolutionäre Chaos, das die Stadt erfasste: Propaganda-Flugblätter, Menschenmengen, zerbrochene Fenster. Vor diesem Hintergrund der Unruhe sind eine bescheidene Frau in einem weißen Schal und ihr Baby Symbole des neuen Lebens und des neuen Russlands.

Alexander Deineka. Die Verteidigung von Petrograd, 1928. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Alexander Deinekas Stil tendierte später zur offiziellen sowjetischen Kunst, die als sozialistischer Realismus bekannt ist. Hier wendet er jedoch am 10. Jahrestag der Oktoberrevolution die Technik der „dekorativen Silhouette“ an. Die Komposition scheint geloopt zu sein. Im Vordergrund (untere Ebene) marschieren Soldaten in den Bürgerkrieg, während im Hintergrund die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung geht - die Verwundeten, in Mäntel gehüllt, kehren nach Hause zurück.

Alexander Gerassimow. Lenin auf der Tribüne, 1930. Aleksei Buschkin/Sputnik Aleksei Buschkin/Sputnik

Der Führer der Revolution, Wladimir Lenin, war zweifellos das größte Idol des neuen Staates. Sein Bild und seine Biografie wurden von Künstlern und Schriftstellern gleichermaßen mythologisiert. Er wurde auf verschiedene Weise dargestellt, wie er seine Zeit in einer finnischen Hütte verbrachte, bevor er das revolutionäre Petrograd betrat, eine mitreißende Rede vor den Massen hielt, ein gepanzertes Fahrzeug fuhr oder an einem Subbotnik teilnahm (Samstagsreinigung). Eines der berühmtesten Porträts von Gerassimow zeigt Lenin, wie er über dem Roten Banner geradezu über der Tribüne schwebt.

Alexander Samochwalow. Kirow nimmt eine Parade von Athleten ab, 1935. State Russian Museum State Russian Museum

Der Sowjetstaat setzte von Anfang an stark auf ein gesundes Leben, um die Industrieproduktion zu verbessern. Künstler sollten den Sport propagieren. Samochwalow wurde beauftragt, mehrere Gemälde über die Freuden des sowjetischen Sports zu malen.

Juri Pimenow. Neues Moskau, 1937. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Dieses Gemälde ist eines der Symbole des sozialistischen Realismus. Eine breite Allee voller Menschen und Autos, eine verwandelte, lichtdurchflutete Stadt und eine einsame Fahrerin - ein Zeichen sowjetischer Gleichberechtigung.

Alexander Deineka. Die Verteidigung von Sewastopol, 1942. I. Kogan/Sputnik I. Kogan/Sputnik

Ein großer Teil der sowjetischen Kunst ist dem Heldentum der sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg gewidmet. Eines der berühmtesten militärischen Gemälde und eine Hommage an die Tapferkeit ist Deinekas Werk „Die Verteidigung von Sewastopol“.

Sergei Gerassimow. Mutter eines Partisanen, 1943–50. О. Ignatowitsch/Sputnik О. Ignatowitsch/Sputnik

Sergei Gerassimows Oeuvre verherrlichte das Dorfleben, die Kollektivfarmen und die Bauernschaft. Sein berühmtes Gemälde „Mutter eines Partisanen“ zeigt eine einfache Dorfbewohnerin, die dem Feind furchtlos in die Augen schaut.

Alexander Laktionow, Brief von der Front, 1947. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Dieses Bild war zu Sowjetzeiten so beliebt, dass es von der Tretjakow-Galerie gekauft und in Lehrbüchern sowie auf Plakaten und Briefmarken gedruckt wurde.

Tatjana Jablonskaja. Morgen, 1954. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Ein weiteres ikonisches Gemälde, das den freudigen Beginn des Chruschtschow-Tauwetters zeigt. Das Mädchen auf dem Bild macht, wie es sich für jeden Pionier gehört, Morgengymnastik. Indem sie jeden neuen Tag auf diese Weise beginnt, „stärkt sie nicht nur Körper und Geist“, sondern „macht sich bereit für eine bessere Zukunft“.



Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.