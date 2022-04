Es gibt nicht nur den Roten Platz: Die zehn schönsten Plätze in Moskau (FOTOS)

1. Roter Platz

Getty Images Getty Images

Der Rote Platz ist der Hauptplatz Moskaus, auf dem die Bekanntschaft mit der Stadt beginnt. Die roten Kremlmauern, das Lenin-Mausoleum, das Minin- und Poscharski-Denkmal, die Basilius-Kathedrale - man kann hier einen ganzen Tag verbringen und verschiedene Museen und historische Stätten besuchen. Im GUM (dem ältesten und einem der teuersten Kaufhäuser Moskaus) gibt es eine „geheime“ Kantine im sowjetischen Stil und zu erschwinglichen Preisen.

2. Weißer Platz

Konstantin Kokosсhkin/Global Look Press Konstantin Kokosсhkin/Global Look Press

Stellen Sie sich vor, die verspiegelten Fassaden moderner Geschäftszentren spiegeln die orthodoxe Kirche des Heiligen Nikolaus des Wundertäters aus dem frühen 20. Jahrhundert wider - ein solcher Kontrast macht den Weißen Platz (Belaja) in der Nähe der Metrostation Belorusskaja zu einem sehr attraktiven Ort der Freizeitgestaltung. Kaum zu glauben, dass dieser Platz in den frühen 2000er Jahren nur eine gewöhnliche Straße mit Parkplätzen war. Nach der Neugestaltung wurde die Kirche zum dominierenden Element des Platzes und hebt sich spektakulär von den neuen Gebäuden ab. Fans der Straßenarchitektur werden sich auch an den abstrakten Skulpturen zwischen den Gebäuden erfreuen.

3. Chitrowskaja-Platz

Legion Media Legion Media

Der Chitrowskaja-Platz (auch Chitrowka genannt) und seine Straßen wurden von Wladimir Giljarowski in seinem Buch „Moskau und die Moskauer" (1926) besonders anschaulich beschrieben, der ihn in Anspielung auf seinen Ruf als „den trübsten Platz Moskaus" bezeichnete. Damals wurde es in den Zeitungen eher als kriminelle Gegend bezeichnet: Bordelle, Spielhöllen, ein zwielichtiger Marktplatz. Heute ist er einer der am besten erhaltenen Plätze Moskaus, wo man Stadtvillen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und alte Wohnhäuser sehen und durch enge, stimmungsvolle Gassen schlendern kann.

4. Chochlowskaja-Platz

Konstantin Kokosсhkin/Global Look Press Konstantin Kokosсhkin/Global Look Press

An der Stelle des Boulevardrings befand sich vor etwa drei Jahrhunderten eine Festungsmauer der so genannten Weißen Stadt - so lautete die historische Bezeichnung mehrerer Stadtteile hinter Kitai-Gorod. Anfang der 2000er Jahre wurde ein Fragment dieser Mauer zum Zentrum des Chochlowskaja-Platzes - einem der Lieblingsplätze der Moskauer Jugend. Es war geplant, auf dem Platz ein Einkaufszentrum zu errichten, aber Arbeiter stießen unerwartet auf einen Teil der Mauer der Weißen Stadt. In einer öffentlichen Anhörung stimmten die Moskauer für die Schaffung eines öffentlichen Raums an dieser Stelle, und der erneuerte Platz wurde zu einem Amphitheater mit Blick auf die archäologische Ausstellung. Rund um diesen Platz gibt es viele trendige Cafés, und an warmen Tagen versammeln sich viele junge Leute bei „The Pit", wie die Einheimischen ihn nennen.

5. Pawelezkaja-Platz

Sofia Sandurskaja/Moskva Agency Sofia Sandurskaja/Moskva Agency

Der Platz in der Nähe des Pawelezki-Bahnhofs ist eine neue Fußgängerzone, die Ende 2021 eröffnet wurde. Auf der oberen Ebene befinden sich leuchtende Schaukeln, gemütliche Bänke und ein schöner Park; darunter ein Musikbrunnen (oder im Winter eine Eisbahn) und verschiedene Installationen und auf der unteren Ebene ein Einkaufszentrum mit Modegeschäften und gastronomischen Angeboten. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Platz lange Zeit verlassen war und sogar einmal auf der Karte als „Pawelezkaja Pfütze“ bezeichnet wurde, weil er nach Regenfällen ständig überflutet war? Das neue Konzept sieht sehr attraktiv aus!

6. Universitezkaja Platz

Legion Media Legion Media

Der riesige Platz vor der Moskauer Staatsuniversität ist einer der bekanntesten Anblicke Moskaus. Es handelt sich um eine große Freifläche mit einem Springbrunnen, Blumenrasen und einer Allee mit Denkmälern prominenter russischer Wissenschaftler. Der Universitätsplatz endet mit Moskaus wichtigstem Aussichtspunkt auf dem Worobjowi Gori (Spatzenhügel) und der Seilbahnstation.

7. Triumfalnaja-Platz

Konstantin Kokosсhkin/Global Look Press Konstantin Kokosсhkin/Global Look Press

Die riesigen Schaukeln in der Nähe der U-Bahn-Station Majakowskaja sind nicht zu übersehen! Zu Sowjetzeiten gab es beim Wladimir-Majakowski-Denkmal die Tradition der Poesie-Treffen - jeder konnte kommen und seine Gedichte öffentlich vortragen. Seit 2015 gibt es einen neuen Anziehungspunkt auf dem Platz - eine Reihe riesiger weißer Schaukeln, die Erwachsene in ihre Kindheit zurückversetzen. Der Platz ist auch mit einem Blick auf das Hotel Peking im Stil des Stalin-Imperiums geschmückt.

8. Platz der Revolution

Legion Media Legion Media

Einer der zentralen Plätze Moskaus, der sich direkt am Ausgang der gleichnamigen Metrostation, Ploschad Revoljutsij, befindet. Obwohl der Platz mehrmals umgebaut wurde, kann man noch immer alte Moskauer Gebäude aus verschiedenen Epochen sehen und die steilen Treppen zur touristischen Nikolskaja-Straße hinaufsteigen. Auf dem Platz finden das ganze Jahr über thematische Messen statt, und im Winter gibt es eine kostenlose Eislaufbahn.

9. Puschkinskaja-Platz

Legion Media Legion Media

Der Platz, der den Namen des russischen Dichters Alexander Puschkin trägt, ist einer der berühmtesten Plätze in Moskau. Er ist häufig Schauplatz von Messen, Konzerten und städtischen Veranstaltungen, und die Moskauer verbringen hier ihre Freizeit. Hinter dem Puschkin-Denkmal befinden sich ein riesiger Springbrunnen und viele Blumenbeete - im Sommer ist es hier einfach herrlich.

10. Theaterplatz

Legion Media Legion Media

Sind Sie ein Theater- und Architekturliebhaber? Dann wird Ihnen der Theaterplatz gefallen, wo sich die wichtigsten Moskauer Theater befinden - das Bolschoi (sowohl das historische Gebäude als auch die neue Bühne), das Mali (Kleines) und das Molodeschni (Jugend) Theater, mit einem der schönsten Brunnen der Stadt in der Mitte des Platzes. Für alle, die gerne luxuriös einkaufen, gibt es das TsUM mit exklusiven Waren aus aller Welt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.