Nikolai II.: Wie ihn russische und ausländische Künstler sahen (FOTOS)

Russia Beyond

State Historical Museum State Historical Museum

Nikolai Dmitrijew-Orenburgskij: Großfürst Sergej Alexandrowitsch, Kronprinz Nikolai Alexandrowitsch, Großfürst Pawel Alexandrowitsch in Zarskoje Selo, 1880

Der künftige Zar Nikolai mit seinen Brüdern, allesamt Söhne von Zar Alexander III. Der Künstler war vor allem für seine Gemälde der russisch-türkischen Kriege bekannt und hatte auch Zar Alexander II. gemalt.

State Historical Museum State Historical Museum

Zar Nikolai II. und Kaiserin Alexandra Fjodorowna. 1894

Diese farbenfrohe Lithografie wurde in Moskau als Teil einer Werbekampagne für Hochzeiten von einem Mann namens Meschkow gedruckt.

Hermitage Museum Hermitage Museum

Laurits Tuxen: Die Hochzeit von Zar Nikolai II. (1895)

Dieser dänische Künstler malte mehrere europäische Monarchen - darunter auch Christian IX. von Dänemark, Königin Victoria, Georg I. von Griechenland und die Familie Romanow.

Public domain Public domain

Er fertigte auch eine Nahaufnahme des Bilds an, auf der die Gesichter besser erkennbar sind.

Russian Museum; Public domain Russian Museum; Public domain

Ilja Repin: Porträt von Nikolai II. und Nikolai II. auf der Veranda, 1896

Repin war nicht nur für seine Binnenschiffer auf der Wolga und andere historische Gemälde bekannt, sondern auch als Porträtist. Die Gesichter auf seinen Gemälden wirken unglaublich lebendig. Nach der Krönung wurde Repin beauftragt, mehrere Porträts des neuen Kaisers anzufertigen. Das Porträt der Zeremonie wurde in den Innenräumen des Großen Thronsaals des Winterpalastes gemalt. Ein anderes Bild wiederholt die Uniform und sogar die Pose, wirkt aber legerer beziehungsweise alltäglicher.

Public domain Public domain

Ilja Galkin: Zar Nikolai II. (in der Uniform des Leibgarderegiments Seiner Kaiserlichen Majestät), 1896

Das interessante an diesem Porträt ist, dass es 90 Jahre lang unter dem Porträt Wladimir Lenins, dem Führer der Oktoberrevolution von 1917, versteckt war. Das Bild von Nikolai bei diesem „doppelten” Porträt wurde bei seiner Restaurierung im Jahr 2016 entdeckt.

Public domain Public domain

Ilja Galkin: Nikolai II., 1896

Dieses Porträt von Nikolai II. wurde in dem Bilderband „Das russische Herrscherhaus der Romanows” abgebildet, das 1896 in einigen Veröffentlichungen I.W. Zwetkows abgedruckt wurde.

Public domain Public domain

Ilja Galkin: Kaiser Nikolai II. in weißer Uniform mit Epauletten, 1898

Public domain Public domain

Ernst Lipgart, Nikolai II. um 1900

Dieses Porträt zeigt den Zaren in einem der Säle des Moskauer Kremls.

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Walentin Serow: Nikolai II. um 1900

Walentin Serow, der Autor des berühmten „Mädchen[s] mit den Pfirsichen”, war einer der Hofporträtisten, der unter anderem Alexander III. und die Großfürsten malte. Auf diesem unvollendeten Porträt trägt Nikolai II. eine Offiziersjacke des Preobraschenski-Regiments.

Public domain Public domain

Georges Becker: Porträt von Nikolai II. um 1900

Ein seltenes Porträt, das den Zaren (leicht) lächelnd zeigt.

Public domain Public domain

Friedrich August von Kaulbach: Porträt von Nikolai II. von Russland, 1903

Dieser deutsche Künstler schuf auch ein seltenes Porträt, das den Zaren nicht in Militäruniform, sondern in ziviler Kleidung zeigt.

Public domain Public domain

Michail Rundaltsow: Porträt von Zar Nikolai II., 1900er Jahre

Rundaltsow, ein Profi der Gravur, schuf mehrere Porträts von Nikolai II. und seinem Sohn, Prinz Alexej. Dieses Porträt zeigt den Zaren in einer sehr nachdenklichen Stimmung.

Public domain Public domain

Elena Samokisch-Sudkoeskaja: Der Zar und seine Familie, 1902

Die Malerin mit französischen Wurzeln war vor allem für ihre Buchillustrationen bekannt, insbesondere für Alexander Puschkins Roman „Eugen Onegin” in Versen. Sie fertigte auch mehrere Entwürfe für das Krönungsalbum von Nikolai II. und Kaiserin Alexandra an. Auf dem Bild sieht man sie mit ihren Töchtern Olga, Tatjana, Maria und Anastasia.

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Boris Kustodiew: Zar Nikolai II. mit Zarewitsch, 1905

Nach vier Töchtern warteten Nikolai und seine Frau auf die Geburt eines Sohnes. Mehrere Jahre lang gelang es ihnen nicht, schwanger zu werden. Aber schließlich wurde 1904 der lang erwartete Thronfolger geboren... der allerletzte russische Kronprinz.

Public domain Public domain

Henrich Maniser: Der russische Zar Nikolai II. mit dem Orden des Heiligen Wladimir, 1905

Der russische Künstler mit deutschen Wurzeln war einer der Lieblingsmaler der Familie Romanow. Nikolais Vater, Zar Alexander III., kaufte mehrere seiner Gemälde, die den Russisch-Türkischen Krieg darstellen. Und dieses Porträt wurde von Nikolaus II. selbst in Auftrag gegeben.

Russian Museum Russian Museum

Alexander Makowskij: Porträt von Zar Nikolai II. und eine Studie dazu, 1907

Der aus der Künstlerfamilie Makowskij stammende Maler porträtierte Nikolai II. in der Uniform des Husarenregiments der Leibgarde Seiner Kaiserlichen Majestät.

Russian Museum Russian Museum

Frédéric de Haenen: Hofball - Der Kaiser führt die Kaiserin durch den Ballsaal, um 1913

Frédéric de Haenen, ein französischer Künstler und Illustrator mit niederländischen Wurzeln, war Leiter der Zeitschrift „L'Illustration” in Paris. Nach einer großen Reise durch Russland, die er 1913 unternahm, gab er einen Bilderband mit dem Titel „Russland” heraus, in dem er einfache Menschen, Kirchen, den Kreml, die Transsibirische Eisenbahn und natürlich auch den Zaren besonders in den Vordergrund rückte.

Public domain Public domain

Frédéric de Haenen: Kaiser Nikolai II. und Kaiserin Alexandra Fjodorowna in traditioneller Kleidung, 1913

Nikolai II. und seine Gemahlin erschienen in altrussischen Zarenkleidern während eines Kostümballs, an dem 1903 das Jubiläum des Hauses Romanow gefeiert wurde.

Public domain Public domain

Frédéric de Haenen: Zar Nikolai II. bei der Truppenbesprechung, um 1913

Das ist ein weiteres Gemälde des französischen Künstlers, das den Zaren zeigt. Nikolai II. ordnete jährliche Truppenbesprechungen an, meist während großer Militärübungen.

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Boris Kustodiew: Zar Nikolai II., 1915

Boris Kustodiew ist bekannt für seinen Art, das russische Volks- und Kaufmannslebens mit in reiner Farbenpracht darzustellen. Das Porträt des Zaren ist im typischen Stil des Künstlers gemalt und zeigt den märchenhaften Moskauer Kreml im Hintergrund.

HM Queen Elizabeth II 2012 HM Queen Elizabeth II 2012

Das Unternehmen Fabergé: Kaiserliche Geschenkkästchen, 1916

Das vom Fabergé-Chefjuwelier Henrik Wigström geschaffene Kästchen ziert das vom Hofminiaturisten Wassili Zujew gemalte Porträt des Zaren. Nikolai II. trägt die Uniform der 4. kaiserlichen Familienschützengarde und den St.-Georgs-Orden, den er am 25. Oktober 1915 erhielt. Dieses Kästchen wurde im Namen des Zaren an Gabriel Hanotaux überreicht, der zwischen 1894 und 1898 französischer Außenminister war.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.