Russland und Russen mit den Augen deutscher Künstler (BILDER)

Ausländische Maler waren stets angesehene Gäste am kaiserlichen Hof. Westeuropäische Maler, die einige Jahre in Russland in den 18. und 19. Jahrhunderten tätig waren, haben die weltliche Kunst des Landes geprägt. Das Phänomen ging in die Geschichte als „Rossica“ ein. Auch deutsche Künstler kamen auf persönliche Einladung der Zaren ins Russische Reich.