Straßenkunst in einer sibirischen Kleinstadt von Künstlern aus der ganzen Welt (FOTOS)

Künstler aus der ganzen Welt haben sich in den Straßen einer sibirischen Kleinstadt verewigt, ohne überhaupt vor Ort zu sein. Wie war das möglich?

Zum zweiten Mal findet in Bratsk (Region Irkutsk, fast 5 000 km östlich von Moskau) das Straßenkunstfestival „One For All“ statt. Es ist die Idee des 33-jährigen lokalen Künstlers Grigory Scharow, der weder ein Team noch Sponsoren oder staatliche Unterstützung hat. Das Konzept ist einfach und genial: Künstler aus anderen Städten und Ländern schicken ihm ihre Entwürfe, die er in der Stadt zum Leben erweckt.

Künstler R1 aus Südafrika

Was ist Bratsk?

„Bratsk ist eine kleine Industriestadt, ich würde sogar sagen, ein rohstoffreiches Anhängsel. Sie beherbergt einige große Fabriken, wie das Bratsker Wasserkraftwerk, und sonst praktisch nichts“, sagt Scharow.

Er begann sich für Straßenkunst zu interessieren, als er in Moskau lebte. Seinen ersten Job bekam er eher zufällig. Auf dem Weg zur Arbeit entdeckte er eines Tages ein Schild mit der Aufschrift: „Der Karateclub ist geschlossen“. Am nächsten Tag kaufte er einen schwarzen Gürtel und befestigte ihn behelfsmäßig als schwarzes Band neben dem Schild.

Grigorij kehrte vor fünf Jahren nach Bratsk zurück, als sein Vater starb. Das führte zu einem grundlegenden Umdenken: Was Scharow in Moskau gemacht hatte (als Projektmanager für ein Designstudio arbeiten und versuchen, Schauspieler zu werden), war in Bratsk unmöglich. „Ich dachte mir: Was kann ich stattdessen tun? Ich habe ein Notizbuch, in dem ich meine Ideen aufschreibe. Ich schlug es auf und kam auf die Idee, eine bewusstere Art von Straßenkunst zu schaffen.

So entstand das Werk „Sportsmen“- eine Hommage an das gleichnamige Werk von Kasimir Malewitsch. Unerwartet fand es großen Anklang. Alle lokalen Medien und sogar einige in Moskau schrieben darüber.

„Meine „Sportler“ sehen genau so aus, aber die vier Figuren hocken. Das war eine Anspielung auf die Gopniks [junge Schläger aus der Unterschicht der russischen Gesellschaft, die eine charakteristische Art des Hockens haben]. Ich habe meine gesamte Kindheit in diesem Milieu verbracht. Bratsk ist eine kriminelle Stadt. Aber als ich wegging, schien es mir, als hätte sich diese ganze Subkultur der 1990er Jahre aufgelöst, als würde sie nirgendwo mehr existieren. Doch als ich zurückkam, musste ich mit Entsetzen feststellen, dass sich in Bratsk nichts verändert hatte. Daraufhin habe ich dieses Werk konzipiert, das bei vielen einen Nerv getroffen hat.“

„Ich kann nicht atmen, [Schimpfwort]“, Misha Marker

Scharow wurde noch etwas klar: Er war der einzige Straßenkünstler in Bratsk. Und das wollte er ändern.

Die übliche Strategie bestand darin, zu den städtischen Behörden zu gehen, eine Genehmigung zu erhalten, ein Budget zu beantragen und zu warten (normalerweise eine lange Zeit). Auf diese Weise, sagt Scharow, finden in Russland alle Festivals dieser Art statt, sofern sie legal sind.

„Es war klar, dass das Budget klein sein würde und wir keine gesellschaftspolitischen Fragen aufwerfen würden, jedes Werk würde einzeln genehmigt werden. Das wollte ich wirklich nicht. Ich dachte: „Was, wenn ich alle Werke selbst zeichne?““

„Wir haben hier nicht einmal Farbe, lass uns welche aus einer anderen Stadt besorgen“

Beim ersten „One For All“-Festival im Jahr 2020 wurden nur Werke russischer Künstler gezeigt. Er war zögerlich, die Künstler anzuschreiben und um Skizzen zu bitten, da die meisten von ihnen nur Instagram-Follower waren. Aber zu seiner Überraschung fand niemand die Idee seltsam.

Zunächst fotografierte Scharow interessante Orte und Objekte, zeigte sie den Künstlern, und diese schickten Skizzen. Scharow kommentierte sie nie.

Künstler OAKOAK aus Frankreich

„In Bratsk gibt es aber auch Probleme mit dem Material. Heute brauchte ich ein paar alte Werbebanner. Ich habe alle Werbeagenturen angerufen, aber sie sagten mir, es sei noch nichts verfügbar und ich solle es nach den Wahlen noch einmal versuche“, sagt er. Einmal musste Scharow in die benachbarte Stadt Irkutsk fahren, um Sprühfarbe zu besorgen, weil es in Bratsk keine gab. Von dort bezog er auch Fliesen.

Michael Pederson, Australien

Die Vorbereitungen dauern etwa sechs Wochen. Scharow macht alles allein, lehnt Sponsorengelder und Werbung ab. Aber seine Freunde helfen ihm: Jemand bringt Stehleitern, jemand hilft ihm, bis in die Nacht hinein riesige Schablonen zu kleben, ein anderer fährt in eine Nachbarstadt, um Material zu besorgen. „One For All“ zeigt immer sehr konzeptionelle Arbeiten. Oft sind sie hässlich, unästhetisch, keine mit niedlichen Illustrationen verzierte Gebäudefassade. Es sind kleine, knallharte Ideen. Unabhängigkeit ist hier sehr wichtig.

„Deer“, Zoom

Er sei noch nie verhaftet worden, sagt er. Einmal, als er ein Werk an einer belebten Kreuzung schuf, wurde er dreimal von der Polizei angesprochen, immer mit anderen Fragen. Sie ließen ihn erst in Ruhe, als er ihnen einen Bericht über seine Arbeit im Lokalfernsehen zeigte: „Sie beschlossen, dass, da ich im Fernsehen war, alles in Ordnung sein muss.“

„Das Atmen fällt nicht leichter“

Warum gefällt es Ausländern in Bratsk?

Beim zweiten Festival hatte sich die Geografie der Teilnehmer auf alle Kontinente ausgedehnt. „Ich habe buchstäblich meine Abende damit verbracht, im Internet nach Dingen wie ‚Street Art Chile' zu suchen und zu sehen, was dort passiert. Das habe ich unzählige Male gemacht, bis ich Leute gefunden habe, die zueinander passten und sich dennoch voneinander unterschieden.“

„Natürlich weiß keiner von ihnen wirklich, wo Bratsk ist. Ich maile ihnen eine Erklärung: Bratsk ist eine kleine Stadt in Sibirien, nicht so weit vom Baikalsee entfernt, usw.“.

Wie sich herausstellte, inspiriert Bratsk Künstler aus dem Ausland. Viele sagen, sie würden gerne einmal dorthin reisen.

„Vielleicht gibt es etwas an Bratsk, das sie anzieht. Wenn wir über Großstädte sprechen, zum Beispiel Moskau, dann ist alles wie geleckt, vor allem die zentralen Durchgangsstraßen. Aber in Bratsk gibt es viele seltsame, unzusammenhängende Orte und Dinge. Ich spreche jetzt vom Büro aus zu Ihnen (Scharow arbeitet in zwei Jobs: als Marketingfachmann bei einer Kraftstofffirma und als Radiomoderator) und schaue aus dem Fenster auf eine verlassene Straßenlaterne, die ganz verrostet ist, die Glaskugel ist abgefallen. Daraus könnte man bestimmt etwas Künstlerisches machen“.

Hass und die lokale Reaktion

Lange Zeit glaubte Scharow, dass die Einstellung der Einheimischen gegenüber dem Festival eindeutig positiv sei. Doch dann erhielt er in den sozialen Netzwerken einige Links zum lokalen Publikum. Es stellte sich heraus, dass viele seine Arbeiten als Vandalismus bezeichneten. Jemand drohte sogar, ihn bei der Polizei anzuzeigen.

Alex Senna, Brasilien

„Ich habe einmal eine Arbeit gemacht, die sich auf das letzte Abendmahl bezog. Es war an einer Bushaltestelle. Eine Frau schrieb in den Kommentaren, sie habe irgendwo gelesen, dass man bald stirbt, wenn man vor dem Hintergrund des letzten Abendmahls fotografiert wird. Also wird sie nie wieder von dieser Haltestelle aus fahren“, erinnert sich Scharow.

Grigorij Scharow

Scharow selbst nimmt den Hass gelassen. Er wusste immer, dass diese Art von Kunst nicht jedem gefallen würde und dass einige der Werke kein Jahr überleben würden. Das mit einem Hirsch bemalte Haus zum Beispiel wurde für Brennholz oder Baumaterial abgerissen. Bislang sprechen ihn viele jedoch vor allem an, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. In diesem Sommer wurde Scharow für den Innovationspreis nominiert, eine der wichtigsten russischen Auszeichnungen für zeitgenössische Kunst, die vom Puschkin-Museum verliehen wird.

„Nur bei diesem Festival begannen aus irgendeinem Grund viele Werke zu verschwinden, sobald ich sie enthüllte. Manchmal werden sie sogar zerstört, bevor sie präsentiert werden. An einem Abend habe ich zwei Arbeiten gemacht und bin am nächsten Morgen zurückgekommen, um sie zu fotografieren. Beide waren zerstört und in den Boden getrampelt. Das ist ziemlich seltsam.“

„Heilige 90er“, Grigorij Scharow

Dies bezieht sich auf die „Rakete“ von Michael Pederson aus Australien und das Sperrholzherz des französischen Künstlers OAKOAK. Und hier ist eine Installation des Künstlers Wsyo Ponyatno (zu Deutsch „Alles ist klar“) aus Jekaterinburg über ein Loch in der Straße. Die Reaktion der Stadtverwaltung war, die Installation zu beseitigen. Aber das Loch wurde nicht zugeschüttet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.