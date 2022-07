Einblicke in die schönsten russischen Moscheen (FOTOS)

Moschee der Moskauer Kathedrale

Mit ihren 78 Meter hohen Minaretten ist sie die höchste Moschee in ganz Osteuropa.

Während der Stalinzeit wurden Gotteshäuser aktiv geschlossen und in Lagerräume oder andere säkulare, funktionale Räume umgewandelt oder einfach abgerissen. Nicht aber die Kathedralenmoschee. Die 1904 vom Textilhändler Salih Erzin finanzierte Moschee wurde in ihrer gesamten Geschichte nicht ein einziges Mal geschlossen. Die Sowjetunion, die sich um die Annäherung an die islamische Welt bemühte, lud bei offiziellen Besuchen in Moskau häufig Würdenträger aus dem Nahen Osten in die Moschee ein.

Die Moschee in ihrer heutigen Form ist keine Rekonstruktion der alten Moschee, sondern ein Neubau aus dem Jahr 2015. Sie ist auf 131 Stelzen gebaut, da direkt unter ihr ein unterirdischer Fluss fließt - die "Naprudnaja". Außerdem befindet sich in der Nähe eine U-Bahn-Linie.

Drei der sechs Stockwerke sind dem Gebet gewidmet. Im Gebäude gibt es einen kleinen und einen großen Gebetssaal. Der kleinere ist eine Nachbildung der alten Kathedralenmoschee, die bis 2011 existierte.

Um das Gebäude herum befinden sich Balkone. Die Moschee bietet Platz für bis zu 10.000 Menschen. Der Marmor wurde aus Kanada importiert, da dieser kälteresistent ist. Der 1,5 Tonnen schwere Kristalllüster und die geschnitzten Eingangstüren sind ein Geschenk der türkischen Regierung.

Der Stolz der Muslime

Der Name ist hier wirklich gerechtfertigt: weißer Marmor, viel Gold und handgefertigte Schnitzereien machen den "Stolz der Muslime" zu einer der schönsten Moscheen in ganz Russland.

Die 2019 in der Stadt Schali, etwa 30 Kilometer von der tschetschenischen Hauptstadt Grosny entfernt, errichtete Moschee wurde zu Ehren des Propheten Mohammed benannt. Der vollständige Name lautet "Der Stolz der Muslime - Moschee nach dem Propheten Mohammed". Heute ist sie die größte Moschee in ganz Europa und bietet Platz für mehr als 30.000 Menschen im Inneren und weitere 70.000 auf dem umliegenden Gelände.

Die Architektur verbindet persische, zentralasiatische und byzantinische Stile. Von außen ist die Moschee mit schneeweißem Marmor von der Insel Thassos verkleidet, der für seine reflektierenden und temperaturausgleichenden Eigenschaften bekannt ist. Die Innenausstattung ist fast vollständig handgeschnitzt, einschließlich der Goldschnitzereien unter der Kuppel und der farbigen Marmorkompositionen.

Die Hauptattraktion ist der fast drei Tonnen schwere Kronleuchter, der in der Türkei gefertigt wurde und aus 395 Lampen besteht, die mit Gold und Swarovski-Kristallen verziert sind.

Moschee der St. Petersburger Kathedrale

Die Kathedralenmoschee war einst die größte Moschee des Russischen Reiches und auch die größte in Europa. Das Gebäude ist vielmehr als die einzige Moschee auf der Wassiljewski-Insel bekannt. Sie ist auch eng mit Tamerlans Grabstätte im usbekischen Samarkand verbunden.

Die Kuppel ist fast genau der in Samarkand nachgebildet. Auch die Schnitzereien sind von der Grabstätte inspiriert. Sie stammen von dem Künstler L. Maksimov, der nach Samarkand reiste, um die Ornamente der Schah-Zinde- und Gur-Emir-Moscheen zu kopieren.

Der Bau der Moschee begann im Jahr 1910. Sie wird auch als "blaue Moschee" bezeichnet, denn ihr Portal, ihre Kuppel und ihre Minarette sind mit blauer Keramik verkleidet.

Auf ihren drei Etagen finden bis zu 5.000 Menschen Platz. Im obersten Stockwerk führt eine breite Marmortreppe hinauf zur Kuppel. Freitags und während der Feierlichkeiten wird sie - abgesehen vom ersten Stock - zu einem weiteren Gebetssaal für Männer.

Kul-Sharif-Moschee

Diese Moschee wurde an der Stelle einer anderen Moschee errichtet, die 1552 von den Truppen des Zaren Iwan dem Schrecklichen während des Sturms auf Kasan, der damaligen Hauptstadt des Kasaner Khanats, zerstört wurde. Der Name hat sich nicht geändert. Er gehört dem letzten und am meisten verehrten Imam in Tatarstan. Er war ein Seid, was ein Ehrentitel für diejenigen ist, die als Nachkommen des Propheten Mohammed gelten. Als Iwan die Stadt stürmte, blieb niemand am Leben, auch nicht Kul Sharif. Anschließend wurde die Stadt niedergebrannt.

Niemand weiß, wie die ursprüngliche Version von Kul Sharif aussah. Das moderne Gebäude ist ein unabhängiges Projekt, das 2005 anlässlich der 1.000-Jahr-Feier von Kasan errichtet wurde. Heute ist es die wichtigste Kathedralenmoschee in Tatarstan.

Das Gebäude bietet Platz für bis zu 5.000 Menschen. Die Hauptkuppel hat einen Durchmesser von 17 Metern und ist im Inneren im Stil des berühmten Kasaner Hutes verziert, der zu den Insignien des russischen Zarenreiches gehörte.

