Sibirien, so wie es auf Gemälden von Künstlern abgebildet wird

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kamen viele Russen nach Sibirien. Nachdem sie das Uralgebirge überwunden hatten, begannen die zaristischen Truppen und Kosakenverbände Schritt für Schritt nach Osten vorzudringen.

Unterwegs gründeten sie Festungen, die sich später zu großen Städten (wie Irkutsk und Jakutsk) entwickelten. Seitdem sind mehr als vier Jahrhunderte vergangen, aber auch heute noch ist die riesige Region im Vergleich zum europäischen Teil Russlands unterentwickelt und unterbevölkert.

In der Zeit des Russischen Reiches diente Sibirien als Verbannungsort für politische Gegner der Regierung, für Teilnehmer an Aufständen und Rebellionen sowie für Revolutionäre und Anarchisten aller Art. Bis Anfang der 1960er Jahre wurde dies auch in der Sowjetunion praktiziert.

Heute ist Sibirien die Schatzkammer Russlands. Es gibt enorme Vorkommen an verschiedenen Rohstoffen, darunter Blei, Platin, Torf, Kohle, Kupfer, Gas, Silber und natürlich Öl.

Nikolai Karazin Nikolai Karazin

Sibirische Kosaken bei der Kontrolle des Neulands, 1891.

Apollinariy Vasnetsov Apollinariy Vasnetsov

Dämmerung im Nebel, 1889.

Vasily Surikov/The State Russian Museum Vasily Surikov/The State Russian Museum

Die Eroberung Sibiriens durch Jermak Timofejewitsch, 1895.

Vasily Surikov/The State Russian Museum Vasily Surikov/The State Russian Museum

Die Taiga in der Nähe des Baikalsees, 1900.

Claudius Lebedev/The Vologda Regional Picture Gallery Claudius Lebedev/The Vologda Regional Picture Gallery

Russische Erkundung neuer Länder, 1904.

Sergei Miloradovich/The State Museum of the History of Religion Sergei Miloradovich/The State Museum of the History of Religion

Awwakums Reise nach Sibirien, 1898.

Grigory Choros-Gurkin/The State Art Museum of Altai Krai Grigory Choros-Gurkin/The State Art Museum of Altai Krai

Nomadentum im Altai-Gebirge, 1920er Jahre.

Nikolay Chevalkov/The State Russian Museum Nikolay Chevalkov/The State Russian Museum

Auf dem Telezkoje-See, 1926.

Leopold Nemirovsky Leopold Nemirovsky

Der Baikalsee. Der Kleine Glockenfelsen in der Sandbucht, 1840-1850.

Der Fluss Irtysch, 1928.

Grigory Choros-Gurkin/The State Art Museum of Altai Krai Grigory Choros-Gurkin/The State Art Museum of Altai Krai

Der Khan Altai, 1912.

Vasily Surikov Vasily Surikov

Das alte Krasnojarsk, 1914.

Dmitry Karatanov/The Krasnoyarsk Regional Studies Museum Dmitry Karatanov/The Krasnoyarsk Regional Studies Museum

Landschaft, 1930.

Mikhail Ombysh-Kuznetsov/V.German/Sputnik Mikhail Ombysh-Kuznetsov/V.German/Sputnik

Sibirische Erdölarbeiter, 1980.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.