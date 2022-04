Der russische Norden so wie er auf Gemälden von Künstlern abgebildet wird

„Der Norden ist rau und unfreundlich, aber ich fühle mich wie von ihm angezogen. Ich werde wieder zum Arktischen Ozean fahren, zu den großen und starken Menschen“, schrieb der Maler Wassili Perepletschikow zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Der so genannte russische Norden beginnt an der Küste des Arktischen Ozeans und den undurchdringlichen Wäldern der Region Archangelsk und reicht bis nach St. Petersburg. Trotz ihrer geografischen Lage wird die Stadt jedoch nicht als Teil des russischen Nordens betrachtet - wahrscheinlich weil sie einen deutlich westeuropäischen Charakter hat.

In dieser Gegend war es so ziemlich menschenleer und Mönche, auf der Suche nach Zuflucht vor der Hektik der Welt, fanden dort ihren Platz. Lange Zeit wurden Holz, Wachs und Pelze aus dem ganzen Land in den nördlichen Hafen von Archangelsk gebracht und nach Europa verschifft. Erst mit der Gründung von St. Petersburg und dem Beitritt von Riga und Revel (Tallinn) in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Folge des Nordischen Krieges (gegen Schweden) wurden die Warenströme Richtung Baltikum umgeleitet.

Iwan Schischkin: Im wilden Norden, 1890

Isaak Lewitan: Im Norden, 1896

Archip Kuindschi: Ladogasee, 1873

Archip Kuindschi: Norden, 1879

Archip Kuindschi: Auf der Insel Valaam, 1873

Michail Nesterow: Solowki, 1917

Konstantin Korowin: Hafen von Archangelsk an der Dwina, 1894

Konstantin Korowin: Der Bach des heiligen Tryphon in Petschenga, 1894

Walentin Serow: Fischerboote in Archangelsk, 1894

Konstantin Korowin: Archangelsk, 1897

Michail Nesterow: Das Schweigen, 1903

Iwan Schischkin: Kiefer auf Valaam, 1858

Wassili Wereschtschagin: Nördliche Dwina, 1894

Apollinarij Wasnezow: Das Nordland, 1899

Apollinarij Wasnezow: Das Kloster von Waldai, 1901

