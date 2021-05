7 überraschende Fakten über Russlands hohen Norden

1 - Der hohe Norden macht zwei Drittel des russischen Territoriums aus

Das Konzept des hohen Nordens wurde erstmals in den 1930er Jahren in der Sowjetunion eingeführt, um abgelegene Gebiete mit schwierigen Lebensbedingungen zu bezeichnen. Die meisten von ihnen befinden sich im Permafrost, haben karge Vegetation und strenge Winter. Ihr Hauptmerkmal ist jedoch, dass sie schwer zu erreichen sind und keine ganzjährige Verbindung zum Rest des Landes haben. Die Einheimischen scherzen oft, dass es keine Straßen gebe, sondern nur Richtungen.

Geografisch umfasst der hohe Norden Gebiete jenseits des Polarkreises und Teile des russischen Fernen Ostens. Auf regulatorischer Ebene umfasst es jedoch viel mehr Gebiete, und nicht alle befinden sich im Norden: Dazu gehören Teile des Urals und Südsibiriens, nämlich einige Gebiete der Republiken Tuwa und Altai.

Darüber hinaus gibt es Gebiete, die denen des hohen Nordens gleichgesetzt werden. Zusammen mit ihnen nimmt der hohe Norden etwa 70 Prozent des gesamten Landes ein!

2 – Spärliche Bevölkerung

Trotz dieses riesigen Territoriums leben dort weniger als zwölf Millionen Russen oder nur sieben Prozent der Bevölkerung. Interessanterweise gehören dazu viele Vertreter indigener Völker – Pomoren, Jakuten, Tuwiner und viele andere. Sie leben oft noch nach den jahrhundertealten Traditionen ihrer Vorfahren. Der hohe Norden leidet unter Stadtflucht. Zur Sowjetzeit zogen die Menschen dorthin, weil die Löhne und Gehälter dort fünf- bis sechsmal höher waren als in Zentralrussland. Viele Städte wurden neben Mineralvorkommen errichtet, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR verfielen.

Die Bewohner ziehen nun in wärmere Regionen und verkaufen ihre Wohnungen. In Workuta beispielsweise kostet eine renovierte Zweizimmerwohnung etwa 200.000 Rubel, so viel wie ein Quadratmeter am Stadtrand von Moskau. In den Siedlungen in der Nähe von Workuta gibt es bereits fertig möblierte Immobilien ab 30.000 Rubel. Eine Ausnahme ist Salechard auf der Jamal-Halbinsel. Dort wächst die Bevölkerung von Jahr zu Jahr und die Bewohner haben keine Ambitionen, wegzuziehen.

3 – Der Staat organisiert zentrale Warenlieferungen

Gebiete mussten als zum hohen Norden gehörend ausgewiesen werden, um das dortige Versorgungsproblem zu lösen. Jedes Jahr vor der Wintersaison organisiert der Staat die sogenannte „Nordlieferung“ (Rus: severny zavoz), die diese abgelegenen Gegenden hauptsächlich aus der Luft oder über den Wasserweg mit Kraftstoff, Medikamenten, Lebensmitteln und anderen Gütern versorgt.

Natürlich gibt es auch Geschäfte in den Städten und Dörfern im hohen Norden, aber die hohen Lieferkosten schlagen sich in den Preisen nieder.

4 – Im hohen Norden ist alles teuer

Die Landwirtschaft in diesen Teilen wird durch die Besonderheiten des lokalen Bodens erschwert, während Lieferungen von Lebensmitteln und anderen Gütern aus anderen Teilen des Landes aufgrund der Wetterbedingungen nicht immer möglich sind. Immobilien sind hier zwar günstig, aber Käse kostet doppelt so viel wie in Zentralrussland, Eier dreimal so viel, während Obst und Gemüse vier- bis fünfmal so viel kosten können wie anderswo im Land. Andererseits können die Bewohner relativ günstig Wild und Fisch kaufen.

5 – Bunte Häuser gegen trübe Gedanken

Viele Städte des hohen Nordens haben die Tradition, Wohnhäuser in leuchtenden Farben zu streichen. Die Idee dahinter ist, dass an einem Ort, an dem es so wenig Sonnenschein und Vegetation gibt, orange, gelbe und rosa Gebäude dazu beitragen können, eine fröhliche Stimmung zu schaffen. In der Tat, wie kann man in solch einem Farbenrausch traurig sein? Schauen Sie sich diese großartigen Graffiti in Salechard an!

6 – Längere Ferien und früherer Renteneintritt

In der Sowjetzeit wurden 1932 besondere Leistungen für Menschen im hohen Norden eingeführt und mehrmals überarbeitet. Heutzutage haben Bewohner des hohen Nordens zusätzlich zu den üblichen 28 Tagen im Jahr weitere 24 Tage bezahlten Urlaub, während für diejenigen, die in Gebieten arbeiten, die dem hohen Norden entsprechen, die Anzahl der zusätzlichen Urlaubstage bei 16 liegt. Alle zwei Jahre beteiligt sich der Arbeitgeber an den Reisekosten seiner Angestellten. Die Zeit für An- und Abreise wird den zusätzlichen Urlaubstagen hinzugerechnet.

Wenn eine Person länger als 15 Jahre im hohen Norden gearbeitet hat, hat sie das Recht, fünf Jahre vor dem üblichen Rentenalter (55 Jahre für Frauen und 60 Jahre für Männer) in den Ruhestand zu treten. In Gebieten, die dem hohen Norden gleichgestellt sind, muss man 20 Jahre gearbeitet haben, um in den Genuss dieses Privilegs zu kommen.

7 – Die Bewohner des hohen Nordens sind an das raue Klima angepasst

Menschen, die ihr ganzes Leben in südlichen Breiten verbracht haben, werden es wahrscheinlich sehr schwer haben, sich an die kalten, windigen Winter und den Mangel an Sonne zu gewöhnen. Aber für Menschen, die im hohen Norden geboren wurden, sind diese Bedingungen überhaupt kein Problem. Vor einigen Jahren stellten Wissenschaftler aus Jakutien fest, dass sich die Körper von Angehörigen der indigenen Völker des Nordens sehr leicht an die Kälte und das raue Klima anpassen können.

