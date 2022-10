Russen hinter der großartigen Show von Billie Eilish, RHCP, The Weeknd & anderen (FOTOS + VIDEO)

Der kanadische Sänger The Weeknd hat die Ziellinie seiner „The After Hours till Dawn Tour“ erreicht und sie am 22. und 23. September mit einem Konzert in seiner Heimatstadt Toronto beendet. Für die Videobegleitung der zweistündigen Show sorgte das russische Multimedia- und Designstudio Sila Sveta (dt.: Kraft des Lichts), das seit langem mit den Stars des internationalen Showbusiness zusammenarbeitet. Videoinhalte aus dem Studio begleiteten alle Nummern der Show: Auf einer riesigen IMAX-Leinwand erschien ein Panorama der Stadt, das je nach Titel, Rhythmus und Melodie seine Form und Farbe veränderte.

The Weeknd bewegte sich von der Hölle zum Himmel, durch zerstörte Städte, in denen man die Wahrzeichen verschiedener Metropolen sehen konnte (z. B. den berühmten Fernsehturm von Toronto).

Der Höhepunkt war jedoch eine optische Täuschung, bei der die Grenze zwischen realen physischen Objekten und der Projektionsebene nicht mehr zu unterscheiden war. Der Zuschauer konnte nicht erkennen, wo der Rauch echt ist und wo es sich um Bildschirmrauch handelte, wo Pyrotechnik eingesetzt wurde und wo gemalte Blitze zu sehen waren.

Sila Sveta sind bei weitem nicht die einzigen gefragten Videokünstler im Westen. Wir berichten über sie, aber auch über andere beeindruckende ausländische Projekte von Russen im Bereich der Videokunst.

Der gigantische Drake und realistische Lava

Der erste westliche Star, mit dem Sila Sveta einen Vertrag unterzeichnete, war der Rapper Drake im Jahr 2018. Die russischen Lichtdesigner haben das Bühnenbild für die Tournee zur Promotiontour seines Albums „Scorpion“ entworfen.

Die Show hatte viele Finessen: realistische Lava, eine eigene holografische Projektion, ein riesiges Basketballfeld und andere Spielereien. An einer Stelle findet sich Drake beispielsweise in einer Drohnenpyramide wieder, an einer anderen schwebt ein Lichtkreuz über seinem Kopf. Außerdem trug der Künstler selbst Sensoren, und wohin er auch ging, der Inhalt reagierte auf seine Bewegungen. Als Drake über Eis ging, riss es vor seinen Füßen auf.

Wie viel das Ganze gekostet hat, ist nicht genau bekannt, aber allein eine einzige Umgestaltung (der Künstler änderte am Ende des Projektes seine Meinung und beschloss, alles zu ändern) kostete ihn 1,5 Millionen Dollar.

Billy Eilish zwischen Spinnen und Haien

Im Jahr 2020 wurde Sila Sveta von der Sängerin Billie Eilish engagiert. Das Studio erstellte virtuelle Sets für drei Songs ihres Online-Konzerts, dem ersten Solokonzert im XR-Format (Extended Reality Technology). Das Wesen von XR oder „Cross Reality“ besteht darin, dass die Videoinhalte nicht durch die Bildschirme begrenzt sind und über diese hinausgehen, so dass selbst auf einer kleinen Bühne große Objekte platziert werden können und eine vollständige virtuelle Welt um den Künstler herum entsteht.

Live-Streaming-Kameras wirbelten um Eilish herum und im Hintergrund wurden verschiedene Szenen eingeblendet. Zu „You should see me in a crown“ erschienen auf dem Bildschirm riesige Spinnen in der Größe der berühmten Skulpturen von Louise Bourgeois.

Mit „Ilomilo“ taucht die Sängerin in eine virtuelle Welt von Riesenhaien ein, die bis ins kleinste Detail dargestellt sind:

Bei dem Stück „Bad guy“ fuhr ein virtueller Porsche auf die Bühne:

Aber Showbiz-Stars sind nur ein Teil dessen, was Sila Sveta im Ausland zu tun hat. Das Studio hat zwei Büros, eines in Moskau und das andere am West Broadway in New York, und die Videokünstler müssen regelmäßig immersive Ausstellungen und Projekte für westliche Kunden gestalten. Die Arbeiten des Studios zierten den Time Square, wurden bei der „Met Gala“ im New Yorker Metropolitan Museum of Art ausgestellt, begleiteten die digitale Kampagne des Modedesigners David Coma usw.

Red Hot Chili Peppers und die neue Bildsprache

Die Red Hot Chili Peppers (RHCP) sind immer noch auf Welttournee zur Unterstützung ihres ersten Albums seit sechs Jahren – „Unlimited Love“ – und ein anderes russisches Studio, SETUP, kümmert sich um die Videounterstützung für ihre Show. Das Studio wurde 2018 mit dem Konzept gegründet, eine neue visuelle Sprache für Konzerte und Festivals zu entwickeln.

„Bei den meisten Veranstaltungen arbeiten die Videofilmer [die für die Live-Videosequenz bei der Show verantwortlich sind] mit Content, der größtenteils bereits vorbereitet ist, sie müssen ihn nur noch loopen und mit verschiedenen Effekten versehen“, erklärt ihr Gründer Dmitrij Snamenskij. „Ein VJ kann den Inhalt im Laufe der Veranstaltung nicht wesentlich verändern. Aber unsere Inhalte sind generativ, wir haben eingebaute Software-Algorithmen, und wir können alles im Stream ändern, je nachdem, wie sich die Musik während der Veranstaltung verändert.“

Diese radikal neue Herangehensweise von SETUP an die Videobegleitung von Shows wurde bereits von DJ Solomoon, Boris Breuchi, Techno-DJ Dixon (für eine seiner Partys erstellte SETUP zwölf Stunden Content) und dem Schweizer Projekt „Adriatique“ geschätzt.

Jetzt haben sich auch RHCP angeschlossen. Die Band tritt immer live auf, kann heute etwas langsamer und morgen etwas schneller spielen oder in einen ungeplanten Jam verfallen. Dies war für SETUP sowohl eine Herausforderung als auch eine Aufgabe. So wird der Content für die RHCP in Echtzeit auf einem Server erstellt, der mit dem Lichtpult synchronisiert ist.

Virtuelle Realität in der virtuellen Notre-Dame de Paris

Ein paar andere Beispiele in dieser Richtung sind die jüngsten Dreharbeiten zum Musikvideo von Cardi B, Kanye West und Lil Durk für den Song „Hot Shit“, bei dem der russische Regisseur georgisch-ukrainischer Herkunft Lado Kwatania Regie führte. Oder die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem russisch-georgischen Team von Dmitrij Worobjow, Pavel Pawljukow und Georgij Molodzow sowie dem Vater der elektronischen Musik, Jean-Michel Jarre.

Für Kwatania war es die erste Zusammenarbeit mit einem ausländischen Künstler. Zuvor hatte der Regisseur mit Top-Hip-Hop-Sängern der russischen Szene gearbeitet: der Band Leningrad, Husky, Delphin, Oxymiron, Manischa und anderen. „Diese Erfahrung gleicht einem Flug ins Weltall – ich bin mir bewusst, dass ich einer der wenigen Glücklichen bin, die mit Künstlern von solcher Größe zusammenarbeiten dürfen“, beschrieb er seine Eindrücke in einem Interview mit der Zeitung „Kommersant“.

In dem Video nimmt es Cardi B mit einem Wolkenkratzer auf, während sie den Gesetzen der Schwerkraft trotzt, Lil Durk ignoriert eine auf ihn gerichtete Waffe und Kanye West liest vor einer Kulisse aus futuristischen Orten.

Georgij Molodzow und seine Partner wiederum haben für Jean-Michel Jarre ein virtuelles Modell der Pariser Kathedrale Notre-Dame de Paris erstellt, die in Wirklichkeit nach dem Brand von 2019 immer noch nicht wiederhergestellt ist.

Die Firma Ubisoft hat die Innenräume von Notre Dame mehrere Jahre lang für ihr eigenes „Assassin's Creed“-Spiel gescannt. Nach dem Brand stellten sie das Modell für kulturelle Projekte zur Verfügung, die von russischen Videokünstlern genutzt wurden. Jarres Auftritt fand in der VR statt: Während der Künstler selbst in seinem Studio in der Nähe der Kathedrale war, gab sein virtuelles Modell ein Konzert in einer virtuellen Notre-Dame de Paris.

