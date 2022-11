11 der eindrucksvollsten Bilder von Michail Gorbatschow in der Popkultur

Gorbatschow und das Kino

Tschernobyl (2019)

Tschernobyl / Reg. Johan Renk, 2019/ HBO Tschernobyl / Reg. Johan Renk, 2019/ HBO

Gorbatschows Biografie ist ohne die Tschernobyl-Katastrophe und seine Rolle bei den Folgen und der Beseitigung der Katastrophe nicht denkbar. In der gleichnamigen fünfteiligen HBO-Serie wurde der sowjetische Präsident vom schwedischen Schauspieler David Densik gespielt, der ihn als noch nicht allzu abgehobenen Apparatschik zeigte.

Die nackte Kanone (1988)

Die nackte Kanone / Reg. Dawid Zucker, 1988 / Paramount Pictures Die nackte Kanone / Reg. Dawid Zucker, 1988 / Paramount Pictures

Eine amerikanische Parodie mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle brachte eine Version vor, warum der sowjetische Präsident vielleicht gar kein denkwürdiges Muttermal auf seinem Kopf hat. Hier wurde Gorbatschow, der in eine weltweite Verschwörung gegen Amerika verwickelt ist, von David Lloyd Austin gespielt. Übrigens hat er diese Rolle noch zweimal verkörpert: in dem sowjetischen Film Midnight Train to Moscow (Nachtzug nach Moskau) und in der Fernsehserie Counter-Strike mit Christopher Plummer.

Rocky 4 (1985)

Rocky 4 / Reg. Sylvester Stallone, 1985 / Chartoff-Winkler Produktion Rocky 4 / Reg. Sylvester Stallone, 1985 / Chartoff-Winkler Produktion

Im vierten Teil der Franchise tritt Rocky Balboa gegen die sowjetische Killermaschine Ivan Drago in den Ring, der aus irgendeinem Grund unter der ständigen Aufmerksamkeit des sowjetischen Generalsekretärs persönlich steht (der im Film aus irgendeinem Grund kein erkennbares Muttermal hat).

Auf der Deribasowskaja ist schönes Wetter oder Es regnet wieder in Brighton Beach (1992)

Reg. Leonid Gaidai, 1992 / Mosfilm Reg. Leonid Gaidai, 1992 / Mosfilm

Leonid Gaidais letzter Film beginnt und endet mit anekdotischen Szenen, in denen Gorbatschow über das Rote Telefon mit George Bush Senior spricht, während der russische Mafiaboss Rabinowitsch sich ständig in das Gespräch einmischt.

Gorbatschow und das Fernsehen

Saturday Night Live (1987)

Gorbatschow wurde Ende der 80er Jahre von Danny DeVito in einer Folge der Comedy-Sketch-Show Saturday Night Live gespielt. In der Handlung führt US-Präsident Ronald Reagan den sowjetischen Politiker durch Washington D.C. und erzählt die Geschichte der Vereinigten Staaten am Beispiel von Hollywoodfilmen.

Die Simpsons (1996)

Gorbatschow hatte 1996 einen Gastauftritt in der Zeichentrickserie Die Simpsons: Er bittet George W. Bush, sich bei Homer Simpson zu entschuldigen, mit dem dieser sich kurz zuvor geprügelt hat. Der amerikanische Politiker will „den Russen gegenüber keine Schwäche zeigen“ – und entschuldigt sich am Ende trotzdem.

Gorbatschow und der Rave

1996 wurde ein erstaunlicher Track produziert: DJ Grove nahm den Track Happiness Is mit den Stimmen von Michail und Raissa Gorbatschow auf Wunsch der Gorbatschows selbst auf. Laut Jewgenij Rudin (Grove) musste Gorbatschow mit der jüngeren Generation flirten. Das Experiment war ein Erfolg – der Song wurde ein Hit der 90er Jahre.

Gorbatschow und die Kunst

Gorbatschow in Gestalt einer indischen Frau von Wladislaw Mamyschew-Monroe

Cover der Zeitschrift Winer, 1989 Cover der Zeitschrift Winer, 1989

Dieses Porträt von Gorbatschow entstand, als er noch an der Macht war und schaffte es sogar auf die Titelseiten westlicher Zeitschriften. Gorbatschow in Gestalt einer indischen Drag Queen ist das Werk des Künstlers Wladislaw Mamyschew-Monroe, der den Zyklus Politbüro mit sowjetischen Parteimitgliedern schuf. Einer Version zufolge kleidete und malte er sie alle für den Fall einer Flucht aus dem Kreml. Dies ist eine Anspielung auf die Legende des sowjetischen Ministers Alexander Kerenski, der angeblich in einem Frauenkleid aus Petrograd floh.

Vierzig Gorbys, Peter Max (1989)

Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

Das auf 40 Exemplare vervielfachte Porträt von Gorbatschow wurde von einem der führenden Vertreter der Pop Art, Peter Max, gemalt. Der Politiker wurde darauf aufmerksam und lud den Künstler ein, eine Einzelausstellung in Leningrad (heute St. Petersburg) zu veranstalten.

Triptychon, Alexander Kosolapow (1990)

Alexander Kosolapow, Gorbatschew (triptych), 1990 / Auction: CREAM Alexander Kosolapow, Gorbatschew (triptych), 1990 / Auction: CREAM

Der Klassiker der sozialistischen Kunst verband Gorbatschow mit einem Symbol der westlichen Kultur und der sowjetischen Propaganda, als er in die USA emigrierte.

Gorbatschow und die Werbung

Pizza Hut

1997 spielte Gorbatschow die Hauptrolle in einer Werbung für amerikanische Pizza Hut-Restaurants. Die Handlung sieht so aus: Gorbatschow kommt in die Pizzeria, die Kunden erkennen ihn und unter ihnen beginnt ein Streit über das Erbe des sowjetischen Präsidenten – auf der einen Seite wird ihm die Schuld am Zusammenbruch des Landes gegeben, auf der anderen Seite wird er für die neuen Möglichkeiten für die Menschen gelobt. Der Clip endet mit der Bemerkung einer älteren Frau, dass die Russen ohne Gorbatschow kein Pizza Hut hätten.

Im Jahr 2010 nahm das Time Magazine diesen Werbespot in eine Liste der peinlichsten Werbespots mit Prominenten auf. Gorbatschow antwortete, er habe das Angebot, in dem Werbespot mitzuspielen, angenommen, weil er Geld für die Finanzierung der Gorbatschow-Stiftung und von Green Cross International benötige.

Louis Vuitton

Gorbatschow kannte sich gut mit Mode aus und kannte viele berühmte Designer persönlich. 2007 wurde der volksnahe Politiker (er war der einzige Staatschef, der in einem Werbespot auftrat) das Gesicht von Louis Vuitton und nahm an der Werbekampagne der Marke teil. In dem Video sitzt er im Auto mit einer Vuitton-Tasche neben sich und im Hintergrund ist die Berliner Mauer zu sehen. Die Idee, an der Mauer zu filmen, stammte von Gorbatschow selbst.

