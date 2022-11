Alexander Puschkins „Eugen Onegin“: Eine kurze Zusammenfassung

Russia Beyond (Photo: Die Staatliche Tretjakow-Galerie, Hofenberg (1 Jun. 2016))

Dieser Roman in Versen, der als „Enzyklopädie des russischen Lebens“ bezeichnet wird, hat es in sich.

Ein unzufriedener und gelangweilter Dandy weist ein Mädchen aus der Provinz zurück. Ein paar Jahre später wird sie die Frau eines Adligen und eine Dame von Welt. Der Dandy verliebt sich in sie, aber sie weist ihn zurück und bleibt ihrem Mann treu.

Hinter dieser einfachen Geschichte verbirgt sich ein Porträt des russischen Lebens in all seinen Facetten.

Die Geschichte

Eugen Onegin ist ein junger, reicher russischer Aristokrat. Trotz guter Bildung ist er doch oberflächlich und gleichgültig gegenüber allem. Da er nichts Besseres zu tun hat, amüsiert er sich und gibt sich dem gesellschaftlichem Vergnügen sowie Liebesaffären hin

Gelangweilt vom Leben in der russischen Hauptstadt und gequält vom Weltschmerz, zieht er aufs Land, wo er ein Anwesen von seinem verstorbenen Onkel geerbt hat. Dort lernt er einen neuen Freund namens Wladimir Lenski kennen.

Lenski stellt Onegin seiner Verlobten Olga Larina und deren Schwester Tatjana vor. Tatjana scheint eine zurückhaltende und reservierte, aber auch nachdenkliche und romantische Persönlichkeit zu sein. Sie liest Romane, glaubt an Omen und träumt von der Liebe.

Illustration von Konstantin Iwanowitsch Rudakow für Eugen Onegin von Alexander Puschkin. Private collection Private collection

Tatjana Larina verliebt sich in Onegin und gesteht ihm in einem Brief ihre Gefühle für ihn. Onegin ist von ihren Gefühlen gerührt, weist sie aber dennoch zurück. Onegins Gleichgültigkeit lässt Tatjana untröstlich zurück. Dieser hingegen wendet sich schnell wieder seinem gewohnten Leben zu.

Einige Zeit später überredet Wladimir Lenski Eugen Onegin, zu einem gesellschaftlichen Treffen zu Ehren von Tatjanas Geburtstag zu kommen. Auf dem Fest fühlt sich Onegin durch die übermäßige Sensibilität Tatjanas irritiert und durch die lärmende Abendgesellschaft belästigt. Er beschließt, sich an seinem Freund Wladimir Lenski zu rächen und verbringt den ganzen Abend damit, Olga, Lenskis Verlobte, zu umwerben.

Lenski ist entrüstet und fordert Onegin zum Duell heraus. Obwohl keiner der beiden am nächsten Morgen zum Duell antreten will, können es sich auch beide nicht leisten, einen Rückzieher zu machen. Onegin tötet seinen Freund Wladimir und verlässt das Anwesen für immer.

Eugen Onegin und Wladimir Lenskijs Duell. von Ilya Repin. Staatliches Museum für Bildende Künste A. S. Puschkin Staatliches Museum für Bildende Künste A. S. Puschkin

In der Abwesenheit Onegins entdeckt Tatjana durch die Untersuchung von Gegenständen, die er zurückgelassen hat, Hinweise auf seine oberflächliche Persönlichkeit. Tatjanas besorgte Mutter bringt ihre Tochter nach Moskau und arrangiert eine Heirat mit einem reichen, mächtigen und angesehenen General. Obwohl Tatjana ihn nicht liebt, willigt sie in die Ehe ein.

Einige Jahre später kehrt Onegin nach St. Petersburg zurück und trifft Tatjana zufällig bei einem gesellschaftlichen Treffen. Sie erscheint ihm vollkommen verändert – aus dem zurückhaltenden und schüchternen Mädchen hat sich Tatjana in eine brillante Frau verwandelt, die von der Petersburger High Society bewundert wird, und Onegin verliebt sich in sie.

Der Held schreibt Tatjana einen leidenschaftlichen Brief, entschuldigt sich für seine frühere Kälte und versucht, ihre alten Gefühle zu wecken, aber sie weist ihn zurück.

Onegin entdeckt zwar, dass Tatjana ihn immer noch liebt, aber sie sagt, sie werde ihrem Mann für immer treu bleiben.

Die Enzyklopädie des russischen Lebens

Diese recht einfache Geschichte wird oft als Enzyklopädie des russischen Lebens bezeichnet. Alexander Puschkin verbrachte acht Jahre damit, dieses vergleichsweise dünne Buch mit nur acht Kapiteln zu schreiben. Nach der Fertigstellung der Geschichte bezeichnete der Autor sie als sein Meisterwerk und hob damit die große Anstrengung hervor, die mit dem Verfassen dieser Geschichte verbunden war.

Der Roman ist reich an Details, Figuren und Schauplätzen und hat sich den Ruf einer Enzyklopädie des russischen Lebens der 1820er Jahre erworben. Seit der Veröffentlichung des ersten Kapitels im Jahr 1825 hat der Roman den Leser mit seiner komplexen Komposition, der Fülle der behandelten Themen, der akribischen Beschreibung von Details des Alltagslebens und der Tiefe der mit unübertroffenem Geschick entwickelten Charaktere in seinen Bann gezogen.

Aus dem Roman erfährt der Leser fast alles über die damalige Zeit: wie sich die Menschen kleideten, worauf sie Wert legten und was sie beschäftigte. Insgesamt spiegelt das Buch das gesamte russische Leben im frühen 19. Jahrhundert wider.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.