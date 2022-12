„Der Idiot“ von Dostojewskij – eine kurze Zusammenfassung

EINE SUPERKURZE ZUSAMMENFASSUNG Ein von Natur aus tugendhafter und selbstloser Mann navigiert durch die Verwicklungen eines engen gesellschaftlichen Kreises in St. Petersburg. Von den korrupten und verdorbenen Menschen als schwarzes Schaf wahrgenommen, gibt der Mann seine christusähnliche, allumfassende Liebe für die Seelen der Sünder nicht auf und wird wahnsinnig.

Die Handlung

Nachdem er mehrere Jahre in einer Schweizer Nervenheilanstalt verbracht hat, reist Fürst Myschkin nach St. Petersburg. Im Zug trifft er einen Mann, der sich Rogoschin nennt.

Iwan Pyrjew/Mosfiln,1958 Iwan Pyrjew/Mosfiln,1958

Da er nach dem plötzlichen Tod seines Vaters ein reicher Erbe ist, plant Rogoschin, eine schöne, aber gut behütete Frau namens Nastassja Filippowna zu heiraten, die er trotz ihres Rufs verzweifelt liebt.

In St. Petersburg angekommen, trifft Fürst Myschkin auf seine entfernten Verwandten, Madame und General Jepantschin und deren Sekretär Ganja.

Die Leserinnen und Leser erfahren, dass General Jepantschin, Ganja und ein mächtiger und reicher Mann namens Afanassij Tozkij – der Nastassja Filippowna sexuell missbrauchte, als er sie als Waisenkind in seine Obhut nahm, aber als erwachsene Frau allmählich ihrer überdrüssig wurde, weil sie immer wütend auf ihn war und sich nur schwer kontrollieren ließ – alle ihre Pläne für Nastassjas zukünftiges Schicksal haben.

Iwan Pyrjew/Mosfiln,1958 Iwan Pyrjew/Mosfiln,1958

Tozkij will sie loswerden und ist bereit, eine beträchtliche Mitgift an einen Mann zu zahlen, der sie heiratet. General Jepantschin will Nastassja ebenfalls loswerden, denn er plant, eine seiner Töchter mit Tozkij zu verheiraten, da er die Heirat als finanziell lukratives Geschäft ansieht. Der Sekretär des Generals, Ganja, will Nastassja dagegen nicht nur heiraten, weil er sie attraktiv findet, sondern auch, weil er sich die hohe Mitgift von 75.000 Rubel nicht entgehen lassen will.

In der Zwischenzeit verliebt sich die jüngste Tochter des Generals namens Aglaja in den aufrichtigen, selbstlosen und rücksichtsvollen Fürsten Myschkin. Er ist jedoch zu unschuldig, um zu merken, dass die Frau sich zu ihm hingezogen fühlt.

Iwan Pyrjew/Mosfiln,1958 Iwan Pyrjew/Mosfiln,1958

Da er weiß, dass die Heirat mit Aglaja ihm mehr soziale und finanzielle Vorteile verspricht, will der Sekretär des Generals, Ganja, Nastassja erst heiraten, wenn er sicher weiß, dass er bei Aglaja keine Chance hat. Fürst Myschkin wird unfreiwillig zum Mittelsmann zwischen Ganja und Aglaja, findet aber bald heraus, dass die Frau von ihrem potenziellen Verlobten angewidert ist und ihn abweist.

Als sich Fürst Myschkin und sein Bekannter Rogoschin näher kommen, offenbart Myschkin seinem Freund seine Gefühle für Nastassja. Aus Eifersucht versucht Rogoschin, Myschkin zu ermorden, doch dieser erleidet einen epileptischen Anfall und zwingt Rogoschin, seinen bösartigen Plan aufzugeben. Nachdem sich Myschkin erholt hat, beweist er erneut seine tiefe Selbstlosigkeit, indem er sich bei Rogoschin dafür entschuldigt, dass er seinen Freund verdächtigt hat, ihn töten zu wollen.

Fürst Myschkin entwickelt sowohl für Nastassja als auch für Aglaja Gefühle. Seine Liebe zu Nastassja entstammt dem Mitgefühl, seine Liebe zu Aglaja der Leidenschaft. Als er sich entscheiden muss, wählt Myschkin die Liebe aus Mitgefühl, weil sie selbstloser ist als seine tiefen und leidenschaftlichen Gefühle für Aglaja.

Iwan Pyrjew/Mosfiln,1958 Iwan Pyrjew/Mosfiln,1958

Die Hochzeit zwischen den beiden wird arrangiert, aber Nastassja ändert ihre Meinung im letzten Moment. Die Frau glaubt, dass ihr zukünftiger Ehemann zu gut und rein ist, um sie zu heiraten, und verlässt ihn am Tag der Hochzeit für Rogoschin.

Fürst Myschkin findet Rogoschin, der ihn mit nach Hause nimmt und ihm die Leiche von Nastassja zeigt, die er getötet hat. Rogoschin wird krank und Myschkin versucht, seinen gequälten Freund zu beruhigen und sein Leiden zu lindern.

Als die beiden entdeckt werden, ist Rogoschin in einem schlechten Zustand und Myschkin hat seinen Verstand verloren – er ist zu einem „Idioten“ geworden. Daraufhin wird Rogoschin wegen Mordes angeklagt und zur Verbannung nach Sibirien verurteilt. Myschkin kehrt in die Schweizer Nervenheilanstalt zurück und hat wenig Hoffnung, jemals wieder gesund zu werden.

Was steckt hinter dem Roman?

Als Dostojewskij Der Idiot schrieb, wollte er herausfinden, wie eine christusähnliche Figur – Fürst Myschkin – in einer modernen, korrupten Gesellschaft zurechtkommen würde. Der Autor stellt eine selbstlose und von Natur aus reine Seele in ein gesellschaftliches Chaos, das durch allgegenwärtige soziale und finanzielle Ungleichheit gekennzeichnet ist.

Dostojewskijs andere Figuren sind wahrhafte Menschen: Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten und Lebensumstände balancieren sie auf dem schmalen Grat zwischen Erlösung und Zerstörung, sind aber nicht in der Lage, ihre schlechtesten Charakterzüge abzuschütteln, um der Figur des Fürsten Myschkin nahe zu kommen, der so gütig und tugendhaft zu sein scheint, dass andere ihn für einen „Idioten“ halten, der für ein Leben in der weltlichen Gesellschaft ungeeignet ist.

Am Ende des Romans wird der Hauptheld buchstäblich zu einer Person mit geringer Intelligenz, die einen geistigen Zusammenbruch erleidet und sich davon nicht mehr erholen kann.

Dostojewskij hatte sich mit dem Schreiben von Der Idiot ein großes philosophisches Unterfangen vorgenommen, war aber mit dem Ergebnis des Romans nicht zufrieden. Auch die zeitgenössischen Leser waren von dem Roman nicht beeindruckt. Nichtsdestotrotz wurde das Buch im Laufe der Zeit zu einem der wichtigsten Werke der klassischen russischen Literatur.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.