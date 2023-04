Warum wurden tschuwaschische Frauen an ihrem Klang erkannt? (FOTO)

Vor nicht allzu langer Zeit trugen die tschuwaschischen Frauen so viel Schmuck aus Silbermünzen, dass das Klingeln in der ganzen Nachbarschaft zu hören war. Wozu war das gut?

Als wir heutige Tschuwaschen besuchten, waren wir erstaunt über den Schmuck ihrer Frauen.

Es waren Helme, die überall mit sowjetischen und alten Münzen bedeckt waren.

Dann stellte sich heraus, dass es sich noch um ganz einfache Kopfbedeckungen und Halsketten handelte. Der traditionelle tschuwaschische Frauenschmuck aus Münzen konnte bis zu 15-16 Kilo wiegen!

Kopfschmuck aus Silber

Monisto von den Turkvölkern Russlands. Legion Media Legion Media

Münzen als Schmuck wurden von vielen indigenen Völkern Russlands verwendet: Sie wurden in Udmurtien, Tatarstan, Mari-El und Baschkirien getragen. Vielleicht kennen Sie das Wort Monisto – eine Halskette aus Münzen. Aber nur in Tschuwaschien erreichte dieser Frauenschmuck ein solch unglaubliches Ausmaß.

Der Hauptbestandteil war der Kopfschmuck, den man selbst anfertigte. Die Tuchja-Mütze eines unverheirateten Mädchens ähnelte dem Helm eines Kriegers, während die Chuschpu einer verheirateten Frau eine offene Krone war und einen langen „Schwanz“ hatte. Dieser schwere „Schwanz“ half, den Rücken gerade zu halten.

Tschuwaschische Frauen, Archivfotos. Legion Media Legion Media

Die Hüte waren großzügig mit schweren Silbermünzen besetzt, und wenn diese fehlten, wurden Jetons, d. h. Münzimitate, verwendet. Die besten Münzen wurden an den Schläfen platziert, und sie klirrten beim Gehen am hellsten. Nur Münzen, die nicht in Umlauf waren, wurden verwendet. In Museen und auf alten Fotografien sind deutlich ausländische Münzen zu sehen, die offenbar über die Wolga, die frühere Haupthandelsroute, nach Tschuwaschien kamen. Neben den Münzen wurden auch Perlen und kleine Muscheln als Kopfschmuck verwendet. Auch sie waren einst ein Zeichen von Reichtum.

„Ein Mädchen trägt die Tuchja, wenn es ins gebärfähige Alter kommt, und zeigt damit, dass es bereit ist für die Ehe und die Fortpflanzung“, erklärt Nadjeschda Selwerstrowa, Direktorin des Museums für tschuwaschische Stickerei in Tscheboksary. Die Tuchja wurde immer getragen, und man konnte sie mit Halsketten aus Münzen (sie wurden Tschuptschaschki genannt) und Ohrringen (Alga) kombinieren.

Während der Hochzeitszeremonie trug eine junge Frau eine Chuschpu und ihre Tuchja wurde an ihre jüngeren Schwestern weitergegeben. „Die Chuschpu wurde an Feiertagen getragen", sagt Nadjeschda. Und wenn eine Frau in die Jahre gekommen war, gab sie die Chuschpu an ihre älteste Tochter weiter, und sie selbst trug nur noch einen Surpana-Schal. Wenn die Frau eine Chuschpu trug, war das so, als ob sie damit sagen wollte, dass sie noch gebären kann.“

Eine alte Mütze aus dem Museum für tschuwaschische Stickerei. Marina Krugljakowa/TASS Marina Krugljakowa/TASS

Neben dem Kopfschmuck trugen die tschuwaschischen Frauen auch Schjulgeme-Ketten. Sie ähneln einem Geldbeutel oder einem Teller, der ganz aus Münzen besteht und in der Mitte einen dekorativen Aufsatz hat (auf dem oft ein Stammeszeichen abgebildet war). Mehr über sie erfahren Sie in einem Artikel über tschuwaschische Stickerei). Münzen wurden auch zur Herstellung von Ohrringen (Alga) verwendet, die ebenfalls schwer sind und klingeln.

Ein Talisman und eine Investition

Die Tschuwaschen glaubten im Altertum, dass solcher Schmuck ein Talisman gegen böse Mächte sei, sagt Nadjeschda. „In der Regel wurden die Mädchen weit weg verheiratet, so dass es keine Ehen im engen Familienkreis gab, und wenn man selbst an einen neuen Ort kam, musste man sowohl seinen Status zeigen als auch sich vor neuen, noch nicht vertrauten Geistern schützen.“ Im traditionellen tschuwaschischen Glauben hatten alle Lebewesen, von den Quellen bis zu den Wäldern, ihre eigenen Geister.

Alter tschuwaschischer Münzschmuck. Marina Krugljakowa/TASS Marina Krugljakowa/TASS

Nicht die Münzen als solche, sondern das Silber, aus dem sie hergestellt waren, hatten schützende Eigenschaften. Heutzutage ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Metall Bakterien abtöten kann. Vielleicht deshalb wurden Goldmünzen und -jetons im tschuwaschischen Schmuck praktisch nie gefunden. Es gibt jedoch eine fantastische Legende über den Ursprung des „Helms“ mit Münzen. So soll es unter den fernen Vorfahren der tschuwaschischen Frauen Amazonen gegeben haben, die für ihre kämpferischen Fähigkeiten berühmt waren. Die letzten Vertreterinnen sollen sich in der Wolgaregion niedergelassen haben, und ihr Kettenhemd wurde zur Nationaltracht der Tschuwaschen.

Übrigens tragen die tschuwaschischen Männer keine Münzen in ihrer Tracht.

Warum wurde aufgehört, Münzen zu tragen?

Nur auf den ersten Blick scheint die Volkstracht etwas aus alten Zeiten zu sein. Tatsächlich haben die Menschen im russischen Hinterland erst vor wenigen Jahrzehnten begonnen, moderne Trachten zu tragen. Und davor wurde alles selbst genäht (oder sogar gewebt).

Ein Mädchen aus Tscheboksary in einer Tracht. Russow/Sputnik Russow/Sputnik

Das tschuwaschische Volk schätzte seinen Silberschmuck, den es von Generation zu Generation weitergab. Doch heute gibt es fast keinen mehr, denn während der Industrialisierung und Entkulakisierung in der frühen Sowjetzeit und dann während des Großen Vaterländischen Krieges gaben die Tschuwaschen ihre Münzen an den Staat ab.

Mit dem Erlös wurden Maschinen gekauft – von Traktoren bis zu Panzern. In den Jahren der Hungersnot wurden die Münzen gegen Lebensmittel eingetauscht.

Wahrscheinlich sind die letzten historischen Schmuckstücke heute nur noch in weit entfernten tschuwaschischen Dörfern und in ethnografischen Museen zu sehen. „Die Leute bringen ihren Familienschmuck zu uns, um ihn sicher aufzubewahren“, berichtet Nadjeschda.

Mitglieder des staatlichen Bauernhofs "Znamya", Tschuwaschien, die an künstlerischen Amateuraktivitäten teilnehmen. Isaew/Sputnik Isaew/Sputnik

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.