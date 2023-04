Die 10 größten Gotteshäuser in Russland (TEIL 2)

Wir fahren fort, über die beeindruckendsten Gotteshäuser des Landes zu erzählen. Den ersten Teil des Textes können Sie hier lesen.



Die Moskauer Kongregationsmoschee

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Die Moskauer Kongregationsmoschee hat eine Fläche von mehr als 18.000 Quadratmetern und eine Kapazität von 10.000 Gläubigen. Die erste Moschee wurde 1904 erbaut und auch in der Sowjetzeit nicht geschlossen. In den 2010er Jahren wurde sie jedoch von Grund auf wieder aufgebaut. Die Moskauer Kongregationsmoschee hat drei Minarette, von denen eines mit 72 Metern das höchste des Landes ist.

Die Moschee Herz von Tschetschenien in Grosny

Grigory Sysoyev/Sputnik Grigory Sysoyev/Sputnik

Diese tschetschenische Moschee ist ein weiteres Bauwerk von Rekordgröße, nicht nur für Russland, sondern auch für ganz Europa. Sie wurde in einer Rekordzeit von nur zwei Jahren gebaut und 2008 eingeweiht. Sie hat vier Minarette und kann auf einer Gesamtfläche von 5.000 Quadratmetern mehr als 10.000 Menschen gleichzeitig zum Gebet empfangen.

Der Tempel Burchan Bakschin Altan Sume (Kloster) in Elista

Aleksei Kharin (CC BY-SA) Aleksei Kharin (CC BY-SA)

In der Hauptstadt der buddhistischen Republik Kalmückien befindet sich der größte buddhistische Tempel Europas, die Goldene Wohnstätte des Buddha Shakyamuni Khurul, der 2005 erbaut wurde. Im Inneren befindet sich eine neun Meter hohe Buddha-Statue. Der Tempel des tibetischen Buddhismus, der vom 14. Dalai Lama gesegnet wurde, ist dem nationalen Lampenfest gewidmet und erinnert auch an die Deportation der Kalmücken nach Sibirien und in den Fernen Osten während der Sowjetzeit.

Das Iwolginski Dazan (buddhistisches Kloster) in Burjatien

Legion Media Legion Media

Das spirituelle Zentrum der traditionellen buddhistischen Sangha (Gemeinschaft) Russlands befindet sich nicht weit von der Hauptstadt der Republik, Ulan-Ude. Bemerkenswerterweise wurde der Bau des Klosters 1945, also während der Sowjetzeit, genehmigt. Der Haupttempel wurde in den 1970er Jahren errichtet, und in den 2000er Jahren wurde der Palasttempel von Hambo Lama Itigilow auf dem Gelände des Dazan gebaut, um die heilige Reliquie des unbestechlichen Körpers des Lamas aufzubewahren.

Heiligtum für das Lernen und Praktizieren der Lehren des Buddha Shakyamuni in Kyzyl

Der Bau eines neuen buddhistischen Klosters, des Thubten Shedrub Ling (Heiligtum für das Lernen und die Praxis der Lehren des Buddha Shakyamuni), wurde im März 2023 in der Republik Tuwa abgeschlossen. Es wurde zum größten Dazan in Russland erklärt. Der Standort wurde bereits 1992 von Tenzin Gyatso, dem 14. Dalai Lama, gesegnet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.