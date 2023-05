Fakt des Tages: Warum die UdSSR mit Kandinskys Gemälden für Lenins Manuskripte bezahlte

Es scheint, dass die Bolschewiki nur in den 1920er und 1930er Jahren wertvolle Kunstwerke an den Westen verkauften. Aber manchmal kam es auch viel später zu solchen Vorfällen.

Heutzutage werden die Meisterwerke von Wassily Kandinsky, einem der Mitbegründer der abstrakten Kunst, auf Auktionen zu rekordverdächtigen Preisen verkauft. Aber für die sowjetischen Behörden waren seine Werke nicht so wertvoll. 2017 wurde Kandinskys Gemälde mit weißen Linien (1913) bei Sotheby's für 42 Millionen US-Dollar verkauft. Es stellt sich heraus, dass die Herkunft dieses Gemäldes einer Detektivgeschichte gleicht: 1974 tauschte die UdSSR es gegen einen wenig bekannten Brief von Lenin ein.



Die sowjetische Führung machte buchstäblich Jagd auf jedes Dokument, das mit dem Namen des Revolutionsführers in Verbindung gebracht wurde, insbesondere auf die Originale seiner Manuskripte – sogar auf kurze Notizen und Briefe. Wenn solche Gegenstände in den Besitz von sowjetischen Bürgern gelangten, waren diese verpflichtet, sie abzugeben. Als sich jedoch herausstellte, dass einige der Dokumente im Ausland aufbewahrt wurden, mussten die Behörden zu anderen Mitteln greifen – einschließlich des Ankaufs oder des Austauschs gegen etwas anderes.

1974 erfuhr die sowjetische Regierung, dass es ein Original von Lenins Brief an den Bolschewiken Grigorij Alexinskij vom 7. Februar 1908 gab. Wie der Spiegel damals schrieb, hatte sich der Sammler Wilhelm Hack an Moskau gewandt, nachdem er erfahren hatte, dass seine Freunde einen Brief von Lenin besaßen und schlug vor, ihn gegen ein Gemälde von Kandinsky einzutauschen.

Der Brief war bereits in der sowjetischen Presse veröffentlicht worden, aber es stellte sich heraus (und gemäß den Bedingungen des Abkommens musste die deutsche Seite darüber Stillschweigen bewahren), dass der Brief einen bisher unbekannten Nachsatz enthielt. Darin wurde die Judenfrage aufgeworfen, und die sowjetischen Behörden befürchteten, dass der Brief vom Westen für antisowjetische Propaganda hätte verwendet werden können.

Der Austausch wurde auf höchster Ebene erörtert. Die Partei wies das Kulturministerium an, eines der Gemälde aus der Tretjakow-Galerie dem KGB zu übergeben und gegen das Original des Briefes auszutauschen.

Der Eigentümer des Briefes zog es vor, anonym zu bleiben. Später wurde auf der Website von Sotheby's die Provenienz des Gemäldes veröffentlicht, die eine Liste der Besitzer des Gemäldes enthielt, von der Tretjakow-Galerie bis zur Sammlung von Hack, aus der das Gemälde zum Verkauf angeboten wurde.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.