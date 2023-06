10 große russische Theaterstücke (TEIL 2)

Das Drama ist eine der ältesten und beliebtesten Formen der Literatur in Russland. Viele bedeutende Schriftsteller haben sich in diesem Metier versucht. Einige mit der Hoffnung auf eine Theaterproduktion, andere um der reinen Kunst willen.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten dramatischen Werke vor. Den ersten Teil können Sie hier lesen.

6. Anton Tschechow, Die Möwe (1896)

Ein Standbild aus dem Film "Die Möwe". Julij Karasik, 1970/Mosfilm Julij Karasik, 1970/Mosfilm

Der Amateurdramatiker Konstantin Trepljow führt auf dem Landsitz seines Onkels ein von ihm geschriebenes Stück auf. Für die Hauptrolle lädt er die Nachbarstochter Nina ein, in die er verliebt ist. Bei der Premiere der Amateuraufführung kommen Freunde und Nachbarn zusammen und loben Ninas schauspielerische Leistung, kritisieren aber das Stück selbst als zu dekadent. Nina verliebt sich in einen ihrer Verehrer, und Trepljow unternimmt sogar einen Selbstmordversuch.

In Die Möwe macht Tschechow auf den Niedergang des russischen Adels aufmerksam. Er wird dieses Thema auch in seinen anderen Stücken aufgreifen. Seiner Ansicht nach waren diese Menschen nicht mehr in der Lage zu arbeiten, sondern konnten nur noch in ihrer eigenen Fantasie leben, meist ohne Geld. Sie liebten die Kunst, versuchten zu schauspielern, zu schreiben und zu komponieren, konnten aber nicht zugeben, dass sie kein wirkliches Talent besaßen. Sie verwechseln das Leben mit der Kunst, suchen den Ruhm und ignorieren die menschlichen Beziehungen.

Die Möwe wurde 1898 am Moskauer Kunsttheater von Konstantin Stanislawskij und Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko aufgeführt und war ein großer Erfolg.

7. Anton Tschechow, Drei Schwestern (1901)

"Drei Schwestern" im Moskauer Gorki-Theater, eine historische Rekonstruktion der Inszenierung von Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko von 1940. Stanislaw Krasilnikow/TASS Stanislaw Krasilnikow/TASS

Drei Schwestern und deren Bruder leben in einer Provinzstadt. Ihr Vater ist im Jahr zuvor gestorben und nun überlegen sie, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Die älteste, Olga, arbeitet als Lehrerin, Mascha, die mittlere, ist unglücklich verheiratet und die jüngste Schwester findet weder einen Mann noch einen Beruf, der ihr gefällt. Diese intelligenten Schwestern leben ein ziemlich leeres und nutzloses Leben, träumen nur und schmieden Pläne, die sich nicht erfüllen werden. Zugleich verstehen sie ihren Bruder nicht, der eine einfache Frau geheiratet und die Wissenschaft aufgegeben hat.

Das Stück hat praktisch keine Handlung und Tschechow selbst schrieb darüber: „Viel Gerede, wenig Handlung“. Trotz der Melancholie und der offensichtlichen Handlungslosigkeit der Figuren wird Drei Schwestern immer noch in vielen Theatern aufgeführt und sorgt stets für ein volles Haus.

8. Anton Tschechow, Der Kirschgarten (1904)

"Der Kirschgarten" auf der Bühne des Moskauer Gorki-Theaters. Wladimir Fedorenko/Sputnik Wladimir Fedorenko/Sputnik

Die Adelige Ljubow Ranjewskaja hat ihr gesamtes Vermögen in Frankreich ausgegeben. Ihr bleibt nur ein Anwesen mit einem wunderschönen Kirschgarten. Der Besitz soll jedoch wegen ihrer Schulden versteigert werden. Jermolaj Lopachin, der Enkel von Leibeigenen, die Ranewskajas Familie gedient haben, und heute ein reicher Kaufmann, schlägt vor, das Land aufzuteilen und kleine Flächen zu verpachten, um Geld für die Tilgung der Schulden einzunehmen. Aber Ranewskaja will den unschätzbaren Garten nicht abholzen lassen und ignoriert seine Idee. Sie zieht es vor, weiterhin ein untätiges Leben zu führen, nichts zu tun und sich nur über ihre Lage zu beklagen. Eines Tages verkündet Lopachin, dass er ihr Anwesen und ihren Kirschgarten ersteigert habe. Er ist überglücklich, das Land in Besitz genommen zu haben, auf dem sein Großvater Leibeigener war. Das Stück endet mit dem Geräusch von Äxten, die Kirschbäume fällen.

Die Uraufführung von Der Kirschgarten fand im Moskauer Kunsttheater statt und der legendäre Regisseur Konstantin Stanislawskij äußerte über die Bedeutung des Stücks: „Der Kirschgarten bringt keine Einnahmen, er bewahrt in sich selbst und in seiner blühenden Weiße die Poesie des vergangenen Herrschaftslebens. Ein solcher Garten wächst und blüht für die Stimmung, für die Augen der verwöhnten Ästheten. Es ist schade, ihn zu zerstören, aber dies muss getan werden, weil der Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes es erfordert.“

9. Maxim Gorki. Nachtasyl (1902)

"Nachtasyl" im Tovstonogov Bolschoi Drama Theater in St. Petersburg.

Ein düsteres Drama über das Leben der Unterschicht – die Handlung spielt in einer Absteige für die Armen. Das Schicksal jeder Figur wird aufgedeckt und jeder hat ein sehr unterschiedliches und kompliziertes Schicksal.

Nach der Lektüre dieses Stücks fragte Tolstoi Gorki erstaunt: „Warum haben Sie das geschrieben?“ Er konnte sich nicht vorstellen, dass sich das Publikum für ein Stück über ein Obdachlosenheim interessieren würde, in dem Prostituierte und Alkoholiker unverblümt dargestellt werden. Doch das wirklichkeitsgetreue Drama wurde ein großer Erfolg auf der Bühne des Moskauer Kunsttheaters und kam auch sofort in Deutschland zur Aufführung.

10. Michail Bulgakow, Die Tage der Turbins (1925)

"Die Tage der Turbins" im Moskauer Kunsttheater. Sputnik Sputnik

Kiew während des Bürgerkriegs, Ende 1918/Anfang 1919. In der Stadt kommt es zu einem Machtwechsel und die intellektuelle Adelsfamilie Turbin versucht, ihr gewohntes Leben aufrechtzuerhalten, während die Welt zusammenbricht und überall Chaos herrscht. Sie nehmen weiße Offiziere in ihrem Haus auf und der Hausherr selbst beteiligt sich auf der Seite der Weißen am Bürgerkrieg.

Bulgakow schrieb dieses Stück im Auftrag des Moskauer Kunsttheaters auf der Grundlage seines Romans Die weiße Garde. Die Handlung ist weitgehend autobiografisch, denn Bulgakow lebte während des Bürgerkriegs in Kiew und beobachtete die Wirren in der Stadt, wobei er bis an sein Lebensende Monarchist blieb. Er akzeptierte die Revolution nicht, aber er blieb trotzdem im Land. Viele seiner Werke, die von einem Groll gegen die neue Realität und die sowjetischen Behörden durchdrungen waren, wurden mit einem Druckverbot belegt.

