Die Antwort lautet „ja“. Sie befinden sich alle in der Provinz und sind meist private Projekte. Hier sind einige von ihnen.

Im Jahr 2022 erhielt Stalin ein Denkmal in der Stadt Nabereschnyje Tschelny in Tatarstan. Es befindet sich auf dem Gelände einer Privatschule und wurde auf Veranlassung des Schulleiters errichtet.

Das Denkmal im Moskauer Museon-Park wurde 1938 von dem renommierten Bildhauer Sergej Merkurow geschaffen. Ursprünglich befand es sich in der Stadt Dubna, wurde aber 1991 in den Park verlegt. Das Denkmal wird hier als Kunstwerk aufbewahrt, zusammen mit vielen anderen Skulpturen, wie zum Beispiel von Michail Lomonossow, Mahatma Gandhi und Peter dem Große.

Ein weiteres Stalin-Denkmal wurde 2015 in Jalta auf der Krim zusammen mit Churchill und Roosevelt wurde 2015 in Jalta auf der Krim zur Erinnerung an die Konferenz von Jalta errichtet.

Auch im tatarischen Dorf namens Lasсhmanka gibt es eine Stalin-Statue, die im Jahr 2000 von einem örtlichen Veteranen des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde. Er entdeckte diese auf einem Schrottplatz in Samara, brachte sie in sein Dorf und restaurierte sie.

Ein weiteres Denkmal steht im Dorf Schelanger (Republik Mari El), das 2015 auf Initiative des Direktors der dortigen Fleischverarbeitungsfabrik errichtet wurde (er ist auch Vorsitzender der örtlichen Kommunistischen Partei).

