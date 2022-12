Kommunisten, Schriftsteller, Komponisten: 10 Denkmäler für Deutsche in Russland

Karl Marx

Der Name eines der Begründer des Kommunismus, Karl Heinrich Marx, ist in Russland ohne Übertreibung fast jedem bekannt. Nach Angaben des russischen Kulturministeriums gibt es rund zwei Dutzend Denkmäler für den Autor des Kapitals. Eine davon befindet sich im Herzen Russlands — auf dem Teatralnaja-Platz in Moskau. Es wurde zu Lenins Zeiten konzipiert, aber erst 40 Jahre nach der Errichtung des Sockels, 1961, eröffnet. Die Figur von Marx steht wie auf einer Tribüne auf dem Sockel, auf dem die berühmte Losung Proletarier aller Länder, vereinigt euch! eingemeißelt ist.

Friedrich Engels

Manchmal werden die Väter des Marxismus zusammen auf Denkmälern abgebildet, um an ihren gemeinsamen Beitrag zur Geschichte und ihre engen freundschaftlichen Beziehungen zu erinnern. Aber auch in Russland gibt es eigene Denkmäler für Engels. Eine sechs Meter hohe, Ganzkörper-Bronzestatue schmückt beispielsweise einen der Plätze im Zentrum Moskaus. In der Stadt befindet sich ein weiteres Denkmal, das den Namen von Engels trägt. In St. Petersburg steht eine Büste des Denkers auf dem Gelände des Smolny-Instituts — aber gegenüber, wenn auch auf der anderen Seite des Weges, befindet sich auch noch eine Büste seines Genossen.

Ernst Thälmann

„Ernst Tählmann, einst Ehrenmitglied des Mossowjet (Moskauer Stadtrat), wird von nun an für immer ein Moskauer sein“, sagte Michail Gorbatschow bei der Enthüllung eines Denkmals für Tählmann in Moskau. Seine Haltung und sein Aussehen erinnern an die Denkmäler für Lenin und verkörpern das Bild des Führers des Proletariats. Eine deutsche Delegation unter der Leitung von Erich Honecker nahm an der Veranstaltung teil, die dem 100. Geburtstag des Führers der Kommunistischen Partei Deutschlands gewidmet war. Auch Tählmanns Tochter Irma war einer der Gäste.

Katharina II.

Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, die zur bedeutendsten Zarin Russlands wurde, ist als Katharina II. in die Geschichte Russlands als die Große eingegangen. Ihr zu Ehren sind in verschiedenen Regionen des Landes Denkmäler errichtet worden. Eines der eindrucksvollsten und größten, das im 19. Jahrhundert geschaffen wurde, befindet sich in St. Petersburg, das zu Lebzeiten der Zarin die Hauptstadt des Staates war. Rund um den Sockel, auf dem Katharina II. steht, sind prominente Staatsmännern ihrer Zeit – Militärs und Pädagogen – dargestellt. Um das Monument ranken sich Legenden: Gerüchten zufolge sollen unter seinem Fundament die Juwelen mehrerer Hofdamen vergraben sein. Auch das Denkmal selbst zieht Abenteurer an: Schon mehrfach sind kleine Details – Orden, Schwerter und Ketten – von ihm verschwunden.

Friedrich Schiller

In Kaliningrad gibt es ein Denkmal für den romantischen Schriftsteller Friedrich Schiller. Es entstand 1910, als die Stadt noch Königsberg hieß, und der Autor des Denkmals war der deutsche Bildhauer Stanislaus Cauer. Überraschenderweise war Schiller selbst nie hier: Die Aufstellung des Denkmals ist mit dem Opernhaus verbunden, das gegenüber der Figur des Dichters steht. Die erste Produktion des Theaters basierte auf Schillers Wilhelm Tell. Die Einheimischen haben das Denkmal immer geliebt und dient immer noch als beliebter Treffpunkt.

Immanuel Kant

Kaliningrad-Königsberg war der Geburtsort des Philosophen Immanuel Kant. Nicht weit von dem Haus entfernt, in dem der Denker seine letzten Lebensjahre verbrachte, wurde 1864 sein Denkmal errichtet. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es in einer Holzkiste versteckt und in der Erde vergraben, um es vor der Zerstörung zu bewahren. Einige Jahre später wurde auf seinem Sockel ein Denkmal für einen anderen Deutschen, Ernst Thälmann, aufgestellt. Es gab jedoch Leute, die das alte Denkmal – ein Werk des berühmten Bildhauers Christian Rauch – aufspüren wollten. Die Versuche blieben erfolglos und schließlich wurde das Denkmal nach den Aufzeichnungen seines Schöpfers erneut geschaffen. Das Denkmal wurde auf seinen ursprünglichen Sockel gesetzt, allerdings an einem neuen Standort aufgestellt.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Obwohl Hoffmann in Königsberg geboren und ausgebildet wurde und dort seine ersten literarischen Werke schuf, war ihm bis vor kurzem kein Denkmal gewidmet. Dank der Bemühungen von Aktivisten wurde 2021 in St. Petersburg eine Bronzebüste von Hoffmann gegossen, nach Kaliningrad transportiert und im dortigen Museum aufgestellt. Die Mittel für das Denkmal wurden von den Einwohnern Kaliningrads selbst gespendet, um ihrem berühmten Landsmann zu gedenken.

Heinrich Heine

Im Hof der Moskauer Bibliothek für ausländische Literatur steht ein Denkmal für einen anderen deutschen Schriftsteller: Heinrich Heine. Auf dem Sockel befindet sich die Inschrift: Ein Geschenk des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, anlässlich der Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens mit der russischen Hauptstadt Moskau am 1. Juni 1992. Dies ist nicht das erste Heine-Denkmal in der Geschichte des Landes: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden ihm zu Ehren zwei Denkmäler errichtet – in Petrograd und in Moskau. Beide hielten sich jedoch nur wenige Jahre und brachen nach und nach zusammen.

Johann Wolfgang von Goethe

Auf der Hauptstraße von St. Petersburg, dem Newski-Prospekt, steht im Hof der lutherischen Kirche St. Peter und Paul eine Büste eines der größten deutschen Literaten – Goethe. Der Schriftsteller interessierte sich für die Kultur und Geschichte Russlands, besuchte das Land mehrmals und war mit Mitgliedern der kaiserlichen Familie bekannt. Die Büste, die zum Gedenken an die Verdienste des Schriftstellers aufgestellt wurde, ist einer Totenmaske Goethes nachempfunden, die eigens zu diesem Zweck aus Deutschland gebracht wurde.

Johann Sebastian Bach

Gegenüber der Goethe-Büste steht ein Bronzeporträt eines anderen Deutschen, der ebenfalls ein Mann der Kunst war: der Komponist Johann Sebastian Bach. Das Denkmal wurde von demselben Künstler wie Goethes Bildnis geschaffen: Lewon Lasarew, der sein Werk nur eine Woche vor seinem Tod vollendete. Die Enthüllung fand im Jahr 2019 statt – genau 20 Jahre nach der Enthüllung von Goethes Denkmal. Bach selbst war nie in St. Petersburg gewesen, obwohl die Zarin Anna Iwanowna versuchte, ihn an den Hof einzuladen: Der Komponist hatte nach dem Verlust seiner Frau aufgehört zu reisen.

