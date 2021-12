Clara Zetkin, Fritz Heckert und andere Ausländer: Bestattet auf dem Roten Platz in Moskau

Rund 200 Menschen wurden an der Kremlmauer auf dem Roten Platz in Moskau beigesetzt, darunter auch mehrere westliche Politiker.

Das Lenin-Mausoleum ist Teil einer großen Nekropole in der Nähe der Kremlmauer. Dieser Friedhof für Würdenträger wurde hier nach der bolschewistischen Revolution von 1917 angelegt.

Büsten und Gedenktafeln. Legion Media Legion Media

Bis 1985 wurden an dieser Stelle besonders wichtige Persönlichkeiten der Kommunistischen Partei und prominente Revolutionäre beigesetzt. Auf beiden Seiten des Mausoleums befinden sich mehrere Gräber, die mit Büsten gekennzeichnet sind. Darüber hinaus gibt es Massengräber mit den sterblichen Überresten von Soldaten, die für die revolutionäre Sache gestorben sind. Unter den fast 200 Personen, die in der Nähe der Kremlmauer begraben sind, befinden sich auch viele Ausländer: die meisten von ihnen waren Führer von Arbeiterbewegungen in ihren Heimatländern.

1. Antal Horák (?-1918), Ungarn

Nach dem Ersten Weltkrieg landeten Zehntausende ungarischer Kriegsgefangener, darunter Bauern, Arbeiter und andere Vertreter der unteren Klassen, in Russland. Sie beschlossen, sich den Bolschewiki anzuschließen und sie im Kampf um soziale Gerechtigkeit zu unterstützen. Antal Horák schloss sich der Roten Armee an und wurde im Bürgerkrieg bei der Niederschlagung des Aufstandes der linken sozialistischen Revolutionäre getötet. Er wurde in einem Massengrab in der Nähe der Kremlmauer beigesetzt.

2. Augusta Aasen (1878-1920), Norwegen

Public domain Public domain

Die norwegische Kommunistin war eine der Organisatorinnen der Solidaritätsbewegung mit Sowjetrussland. Im Jahr 1920 wurde sie nach Moskau eingeladen, um am Zweiten Kongress der Komintern und an der Ersten Internationalen Konferenz der Kommunistischen Frauen teilzunehmen. Sie kam bei einem Unfall in Moskau ums Leben. Aasen wurde in einem Massengrab mit mehreren anderen 1920 verstorbenen Kommunisten beigesetzt.

3. John Reed (1887-1920), USA

Public domain Public domain

Der amerikanische Journalist war vielleicht der beliebteste Ausländer der Bolschewiki. Reed war persönlich mit Wladimir Lenin und Leo Trotzki bekannt, wurde Zeuge der Revolution von 1917 und beschrieb sie in seinem Buch „Zehn Tage, die die Welt erschütterten“. Danach wurde er sogar zu einem der Gründer der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten. Im Jahr 1919 kehrte er nach Sowjetrussland zurück, arbeitete für die Komintern und reiste durch das Land, um Material für ein neues Buch zu sammeln. Reed starb 1920 in Moskau an Typhus und wurde in einem Massengrab an der Kremlmauer beigesetzt.

4. Charles Emil Ruthenberg (1882-1927), USA

Public domain Public domain

Ruthenberg, ehemaliger Zimmermann und Sohn eines Verladers, wurde Generalsekretär der neu gegründeten Kommunistischen Partei der USA. Er bewunderte die sozialistische Revolution auf der anderen Seite des Ozeans und veranstaltete sogar eine Arbeiterdemonstration unter der Losung „Hände weg von Sowjetrussland!“ Ruthenberg starb in seinem Heimatland, aber auf Wunsch der Bolschewiki wurde seine Asche nach Russland gebracht und an der Kremlmauer beigesetzt.

5. Arthur MacManus (1889-1927), Großbritannien

Public domain Public domain

Der schottische Metallarbeiter nahm bereits in den frühen 1910er Jahren an Arbeiterstreiks teil und war Mitglied der Socialist Labor Party. Er war auch einer der Führer einer neu gegründeten Organisation - dem Rat der Vertrauensleute. Er ließ sich stark von der Revolution von 1917 in Russland inspirieren und begann, sich für die Gründung einer kommunistischen Partei in Großbritannien einzusetzen, die alle bestehenden linken politischen Kräfte vereinen sollte. Als diese Partei gegründet wurde, besuchte McManus die UdSSR, um an den Kongressen der Komintern teilzunehmen. Er verbrachte mehrere Monate im Gefängnis wegen Anstiftung zur Meuterei und starb 1927. Seine Asche wurde in die UdSSR überführt und an der Kremlmauer beigesetzt.

6. William Dudley Haywood (1869-1928), USA

Public domain Public domain

Haywood, ein Bergarbeiter, gehörte einer regionalen Vereinigung von Bergarbeitern an und war aktives Mitglied lokaler linker Parteien und Arbeiterorganisationen, die sich an der Organisation von Streiks beteiligten. Wie viele andere Kommunisten war er gegen den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg. Haywood und seine Mitstreiter wurden unter dem Vorwurf der Spionage und der Aufforderung zur Desertion aus der Armee verhaftet. Er wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, kam aber bald gegen Kaution frei, um in Berufung zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt floh er nach Sowjetrussland: Im Gefängnis entwickelte er eine große Bewunderung für die bolschewistische Revolution von 1917. In der UdSSR arbeitete er viel für revolutionäre Arbeiterorganisationen, schrieb eine Autobiografie und ein Buch über die Geschichte der Arbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten. Beide wurden auf Russisch veröffentlicht. Er starb 1928 in Moskau.

7. Jenő Landler (1875-1928), Ungarn

Public domain Public domain

Als junger Mann organisierte dieser prominente ungarische Kommunist mehrere Arbeiterstreiks. Später wurde er einer der Führer der kurzlebigen Ungarischen Sowjetrepublik und war für die ungarische Rote Armee verantwortlich. Nach der Niederschlagung der Republik emigrierte er und arbeitete mit der Komintern zusammen. Er starb 1928 in Cannes an einer Krankheit. Seine Asche wurde an der Kremlmauer beigesetzt.

8. Clara Zetkin (1857-1933), Deutschland

Public domain Public domain

Der Name dieser deutschen Kommunistin und Frauenrechtlerin war jedem Sowjetbürger von Kindheit an bekannt: Viele Straßen in russischen Städten sind noch immer nach ihr benannt, und einer der beliebtesten russischen Feiertage ist der Internationale Frauentag am 8. März, den sie mitbegründet hat. Als Hitler an die Macht kam, wurde Zetkin aus Deutschland vertrieben. Sie starb 1933 in der Nähe von Moskau.

9. Sen Katayama (1859-1933), Japan

Public domain Public domain

Der japanische Kommunist wurde während seines Studiums in den Vereinigten Staaten zum Sozialisten. Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland begann er mit dem Aufbau von Gewerkschaften und Arbeiterbewegungen sowie einer linken Partei. Aufgrund von Repressalien wegen der Organisation von Arbeiterunruhen verließ er Japan und ging 1918 nach Sowjetrussland, wo er in der Komintern arbeitete. Er starb 1933 in Moskau.

10. Fritz Heckert (1884-1936), Deutschland

Loracco (CC BY-SA 4.0) Loracco (CC BY-SA 4.0)

Heckert, eine prominente Persönlichkeit der Arbeiterbewegung, war Mitglied der Führung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Er kannte Lenin gut und bewunderte den Erfolg der Revolution in Russland. Wie Zetkin war auch Heckert gezwungen, Deutschland nach der Machtübernahme durch die Nazis zu verlassen. Er lebte in Moskau und schrieb für sowjetische Zeitungen.

