5 Fakten über Sergius von Radonesch, den wichtigsten russischen Heiligen

Sein richtiger Name ist nicht Sergius und er stammte nicht aus Radonesch

„Die Jugend des ehrwürdigen Sergius“, (1892-1897) Michail Nesterow Michail Nesterow

Der zukünftige Heilige wurde in der Nähe von Rostow Welikij geboren – 150 km von Radonesch entfernt. Das genaue Datum seiner Geburt ist nicht bekannt, aber man geht heute davon aus, dass es 1314 war. Heute ist Rostow eine kleine Provinzstadt in der Region Jaroslawl, aber zu Beginn des 14. Jahrhunderts war es ein blühendes Fürstentum und eines der kulturellen Zentren der mittelalterlichen Rus.

Ikone des Sergius von Radonesch in der Vita. 15. Jahrhundert. Dionysius Dionysius

Rostow wurde wiederholt von den Tataren-Mongolen angegriffen und nahezu dem Erdoden gleichgemacht. Nachdem er alles verloren hatte, beschloss Sergius' Vater, mit seiner Familie nach Radonesch zu ziehen, eine kleine Stadt, die näher am sicheren Moskau lag und politisch an Bedeutung gewann. Sergius war damals etwa zwölf Jahre alt.

Seine erste Biografie, Vita, geschrieben von seinem Schüler Epiphanius dem Weisen aus dem frühen 15. Jahrhundert, beschreibt die Wunder und Prophezeiungen, die Sergius zu Lebzeiten vollbrachte. Allerdings wurden alle Heiligenhagiografien stets nach einem streng festgelegten Kanon verfasst, so dass sich Beschreibungen solcher Wunder auch in den Hagiografien anderer Heiliger finden.

Der wahre Name des Heiligen war Bartholomäus. Er wurde zu Sergius, nachdem er die Weihe zum Mönch erhalten hatte.

„Die Vision des Jungen Bartholomäus“. 1890. Michail Nesterow Michail Nesterow

Im Alter von sieben Jahren hatte er Probleme beim Lernen – er konnte nicht lesen und schreiben. Die Legende besagt, dass Bartholomäus einen alten Mann traf und sich bei ihm über sein Problem beschwerte. Dieser betete und gab ihm ein Stück Abendmahlbrot, woraufhin Bartholomäus problemlos lesen und schreiben lernen konnte. Er war sofort von der Heiligen Schrift fasziniert.

Deshalb gilt Sergius als der Schutzpatron aller Schüler und Studenten... und all derer, die Probleme mit ihren Studien haben. Zu ihm wird in der Kirche sowohl vor Beginn des Schuljahres als auch vor wichtigen Prüfungen gebetet.

Er gründete das wichtigste russische Kloster, die Dreifaltigkeits-Sergius-Lawra

Eines der wichtigsten „materiellen“ Verdienste von Sergius, das bis heute überliefert ist, ist die Gründung des Dreifaltigkeitsklosters, das heute als Dreifaltigkeits-Sergius-Lawra bekannt ist. Der sehr junge Sergius wählte den Weg des Einsiedlers, der normalerweise nur Mönchen offenstand, die durch das Leben und lange Jahre des Gebets weise geworden waren.

„Die Dreifaltigkeits-Sergius-Lawra“. 1908-1913. Apollinarij Wasnezow Apollinarij Wasnezow

Zusammen mit seinem Bruder ließ er sich in den Wäldern nieder und baute eine kleine Zelle und eine Kapelle, die zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht wurde. (Später malte der berühmte Ikonenmaler Andrej Rubjow seine Dreifaltigkeit für das Sergius-Kloster und formulierte künstlerisch das für die Orthodoxie wichtigste Postulat über die göttliche Dreifaltigkeit. Lesen Sie hier mehr darüber).

Der Bruder konnte die Askese nicht ertragen und verließ Sergius. Nach und nach siedelten sich andere Mönche um ihn herum an. 1342 gilt als das Gründungsdatum des heute größten russischen Klosters.

Er schuf einen neuen Typus des Mönchtums

Sergius gründete nicht einfach nur ein Kloster, er schuf ein neues System von klösterlichen Schlafsälen. Den Mönchen war es verboten, das Kloster zu verlassen, um bei den Laien um Nahrung zu betteln (zuvor waren viele Mönche zu regelrechten Bettlern geworden und lebten in der Welt). Wenn die Vorräte zur Neige gingen, beteten die Brüder mit Sergius inbrünstig um das tägliche Brot, und jedes Mal geschah etwas, das die Mönche vor dem Verhungern rettete.

„Triptychon. Die Arbeit des Sergius von Radonesch“. 1890er Jahre. Michail Nesterow Michail Nesterow

Wenn Mönche ins Kloster kamen, nahm er sie unter seine Fittiche. Alle hatten einen strengen Tagesablauf – alle, selbst Sergius, arbeiteten unermüdlich: Sie bauten Kirchen, kochten Essen, hackten Holz und nähten Kleider, versorgten sich vollständig selbst.

Aufgrund seiner klösterlichen Askese wird Sergius in Russland seit dem 15. Jahrhundert als Heiliger an der Seite der Mönche verehrt, also als ein Mönch, der durch Gebet, Fasten und Arbeit danach strebte, wie Jesus Christus zu sein.

Er prägte die russische geistige Mentalität

Statue des Sergius von Radonesch in der Dreifaltigkeits-Sergius-Lawra. Sergej Pjatakow/Sputnik Sergej Pjatakow/Sputnik

Nach der tatarisch-mongolischen Invasion im dreizehnten Jahrhundert wurden ganze russische Städte geplündert, verbrannt und lagen in Trümmern. Russland wurde verwüstet und in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Viele Klöster und Tempel wurden ebenfalls zerstört, die Kirche war kein wichtiger moralischer Bezugspunkt mehr und die Mönche zogen näher an die Großstädte und Metropolen.

Es wuchsen mehrere Generationen von Russen heran, die sich nicht vorstellen konnten, dass die Tataren-Mongolen besiegt werden könnten. Der Feind wurde mit einer mystischen, dunklen Macht assoziiert, die nicht überwunden werden konnte. Dieser Moment hätte das Ende der russischen Geschichte sein können. Sergius spielte eine wichtige Rolle bei der moralischen und geistigen Stärkung des russischen Volkes.

Moderne Ansicht der Dreifaltigkeits-Sergius-Lawra. Legion Media Legion Media

Er begann mit sich selbst. In seiner Hagiographie wird erzählt, wie sich ihm Dämonen näherten und ihn in Angst und Schrecken versetzten. Doch Sergius überwand die Angst durch sein Gebet. Nachdem sie von dem wundertätigen Mönch gehört hatten, der die bösen Mächte besiegt hatte, strömten nicht nur Mönche, sondern auch einfache Menschen zum Kloster und erhielten von Sergius Trost und Ermutigung. Der Historiker Wassilij Kljutschewskij glaubte, dass dies der Beginn der moralischen und politischen Wiederbelebung des russischen Volkes war.

Er vereinigte Russland

Allmählich wurde das Moskauer Fürstentum zu einer „Insel“ der Sicherheit, zu der die Fürsten, Bojaren und die kirchliche Hierarchie strömten. Und Moskau wurde die inoffizielle Hauptstadt des russischen Landes und sein geistiges Zentrum. Hier wuchs der Fürst heran, der es wagte, sich gegen einen schier unbesiegbaren Feind zu wehren. Es war Dmitrij Donskoj (der später auch als Heiliger anerkannt wurde).

„Der heilige Sergius von Radonesch“. 1932. Nikolai Roerich Nikolai Roerich

Es ist bekannt, dass der Fürst ins Kloster kam, um Sergius um Unterstützung zu bitten. Dieser befürwortete seine Absicht, die Kräfte der russischen Fürstentümer zu sammeln und den Tataren-Mongolen den Kampf anzusagen. Vor der schrecklichen Schlacht auf dem Kulikowo-Feld segnete er Dmitrij und schickte ihm seine beiden kriegerischen Mönche Pereswet und Osljabja mit.

„Geht mutig und ohne zu zögern gegen die Gottlosen vor, und Ihr werdet siegen“, sagte der Mönch zum Fürsten.

„Der Ehrwürdige Sergius von Radonesch segnet den heiligen Großfürsten Dimitrij Donskoj vor der Schlacht von Kulikowo“. 1880. Alexej Kiwschenko Alexej Kiwschenko

Der Akademiker Dmitrij Lichatschow war der Meinung, dass Dimitrij Donskoj, der auf die Unterstützung der Kirche setzte, die Auseinandersetzung um die russischen Gebiete gewann. „Moskau war wirtschaftlich nicht stärker als Twer oder Nowgorod, aber dafür geistig“, glaubte Lichatschow.

„Pereswets Duell mit Tschelubei auf dem Kulikowo-Feld“. 1943. Michail Awilow Michail Awilow

Der Sieg der russischen Armee in der Schlacht von Kulikowo markierte den Beginn der Befreiung Russlands von der Fremdherrschaft und der Vereinigung der russischen Gebiete unter der Herrschaft Moskaus.

Der bekannte Theologe Pawel Florenskij bezeichnete Sergius von Radonesch als Schutzengel und geistigen Retter Russlands.

„In seiner Person erkannte das russische Volk sich selbst, seinen kulturellen und historischen Platz, seine kulturelle Aufgabe und erhielt erst dann, nachdem es sich selbst erkannt hatte, das historische Recht auf Unabhängigkeit“, schreibt Florenskij.

