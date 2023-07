Fakt des Tages: Majakowski liebte Gedichte und Lilja Brik

Russia Beyond

Lilja Brik in Peredelkino, 1977; Lilja Brik mit Majakowski, Petrograd, 1915

Es gibt die Meinung, Majakowski sei „hart, unhöflich und arrogant“ gewesen – so wie er es in seinen Gedichten und auf der Bühne war. Wie der Schriftsteller Juri Olescha in Erinnerung rief, war der Dichter im Leben jedoch „höflich, sogar schüchtern“, ein herzlicher Gastgeber und ein guter Kamerad.