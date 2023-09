Wie ein russischer Künstler zum Stickerei-Banksy wurde

Alexander Braulow ist ein erfolgreicher Künstler mit Einzelausstellungen, ein Rosneft-Analyst und Miteigentümer des Designstudios 52factory. Er stickt Bilder von sowjetischen Gebäuden, Erinnerungen an seine eigene Kindheit, Szenen aus Filmen russischer Regisseure und einfache Sprüche, die jedem nahe stehen.

Die erste Stickerei erstand im Kindergarten

Alexander selbst sagte in einem Interview für The Art Newspaper Russia, dass er das Sticken zum ersten Mal ausprobierte, als er im Kindergarten war – in seiner Gruppe wurde ihm beigebracht, Umrisse zu sticken. Viele Jahre lang kehrte er nicht zu dieser Tätigkeit zurück, bis er in seinem dritten oder vierten Jahr an der Universität wieder mit dem Sticken anfing, einfach weil es ihm im Leben an Kreativität fehlte.

Später begannen Alexander und seine zukünftige Frau mit der Mail-Art, d. h. dem Versand von künstlerischen Briefen und Objekten oder der Herstellung eines Kunstobjekts direkt aus dem Brief selbst. In dieser Zeit schuf der Künstler das Mail-Art-Projekt 150 gestickte Gesichter. So kam er zur Stickerei.

Das Erbe der Avantgarde und des russischen Kinos

Eines der häufigen Themen in Alexanders Werk ist die sowjetische architektonische Moderne. Indem er Bilder von sowjetischen Gebäuden stickt, versucht der Künstler, die Idee ihres Wertes und die Notwendigkeit, einzigartige Konstruktionen zu erhalten und zu vermitteln. Derzeit besitzt der Künstler etwa 240 solcher Werke.

Das Haus des Fliegers in Moskau. Erbaut in den Jahren 1973-1978. @sashabraulov

Links: GES-2-Kraftwerk in Moskau. Erbaut 1905-1907, 2021 rekonstruiert und in einen Kunstraum umgewandelt. Rechts: eine der Stalins „sieben Schwestern“. @sashabraulov

Ein weiteres wiederkehrendes Thema seiner Arbeit ist das russische Kino. Alexander stickt Highlights aus den Filmen zeitgenössischer Regisseure.

„Du wirst nichts ändern Tu, was alle tun“. Film „In Limbo“ , 2021. Regie: Alexander Chant. Dies ist die Geschichte des Protests zweier Teenager gegen die erlernte Hilflosigkeit, die in einer Tragödie endet. @sashabraulov

Film „Leviathan“, 2014. Regie: Andrej Swjaginzew. Ein Sozialdrama über den Konflikt zwischen ungerechter Macht und einem machtlosen Menschen mit Bezügen zur Bibel. @sashabraulov

Dokumentarische Stickerei

Das sind die Unterschriften, die Alexander unter seine Arbeiten über das alltägliche Leben setzt: Großmutter beim Einkaufen, Mädchen auf einer Schaukel, Kinder, die neben einem Schneemann auf einem Schlitten sitzen.

Viele der Werke des Künstlers sind Kindern gewidmet, und das ist nicht nur ein Versuch, nostalgische Gefühle beim Betrachter zu wecken. Alexander wählt absichtlich freundliche und naive Motive, so dass man das Gefühl hat, die Stickerei sei von einem Sechsjährigen angefertigt worden.

Das rote Ding neben dem Kind ist ein Rodelteller, ein rundes Stück Plastik mit einem Griff - das einfachste Gerät, um nach einem Stück Pappe einen eisigen Hügel hinunter zu schlittern. @sashabraulov

Stickerei auf der Straße

Alexander hängt seine Arbeiten oft im Kolomna-Viertel von St. Petersburg auf. Um die Gebäude nicht zu verschandeln, versucht er, seine Stickereien nur über alte Werbung und Plakate zu hängen. Der Künstler wählt in der Regel positive Bilder mit aufmunternden Themen oder berühmte Zitate aus sowjetischen Karikaturen, Liedern und Gedichten.

„Tue das Gute und wirf es ins Wasser“. Ein Zitat aus dem sowjetischen Zeichentrickfilm „Wow, der sprechende Fisch!“, 1983. Das Hauptmotiv des Zeichentrickfilms, das in dem Zitat zum Ausdruck kommt, ruft zu bedingungsloser Hilfe und Freundlichkeit auf - einfach weil jeder Mensch freundlich sein kann. @sashabraulov

„Sei kein Narr! Sei der, was die anderen niemals gewesen“. Ein Zitat aus Joseph Brodskys Gedicht „Gehe nicht aus dem Zimmer“, 1970. Brodsky war ein berühmter sowjetischer Dichter und Nobelpreisträger, der aus der UdSSR ausgewiesen wurde. @sashabraulov

„Liegen wie ein Stein oder funkeln wie ein Stern?“ Ein Zitat aus dem Lied „Der Kuckuck“ von Wiktor Zoi, 1991. Jeder in Russland kennt diesen Rockmusiker. Die Lieder seiner Band Kino sind nach wie vor kultig. @sashabraulov

Und Alexander stört es überhaupt nicht, dass die Stickereien von den Leuten, die sie finden, mitgenommen werden. Im Freien würden sie ohnehin nicht lange überleben – die Fäden verblassen und reißen unter diesen Bedingungen.

Großes Format

Nicht alle von Alexanders Stickereien sind klein. Er hat auch großformatige Werke: Sei stark und freundlich (2,5 m x 1,45 m) und Fürchte nichts (1,4 m x 2,4 m).

„Sei stark und freundlich“. @sashabraulov

Alexanders neues großes Werk wird schon bald auf derStreet-Art-Biennale Artmosfera in Moskau zu sehen sein.



