10 sowjetische Musikfilme, bei denen das ganze Land mitsang (VIDEOS)

Die Musik aus diesen Filmen wird immer noch oft in russischen Radiosendern gespielt, und selbst diejenigen, die nie in der UdSSR gelebt haben, schauen sich die Filme immer wieder an.

Lustige Burschen, 1934

Grigorij Alexandrow, 1934/Moskinokombinat Grigorij Alexandrow, 1934/Moskinokombinat

Die erste Musikkomödie der UdSSR und der Triumph der sowjetischen Filmdiva Ljubow Orlowa.

Der Film von Grigorij Alexandrow handelt von den Abenteuern des Schafhirten Kostja (Leonid Utjossow), der Dirigent eines Jazzorchesters wird, und der Haushälterin Anna (Ljubow Orlowa), die Sängerin wird.

Lieder aus diesem Film werden sogar im Musikunterricht in der Schule gelernt.

Die Karnevalsnacht, 1956

Eldar Rjasanow, 1956/Mosfilm Eldar Rjasanow, 1956/Mosfilm

Diese musikalische Komödie von Eldar Rjasanow mit Ljudmila Gurtschenko in der Hauptrolle ist aus dem russischen Neujahrsfest nicht mehr wegzudenken.

Die Mitarbeiter des Kulturhauses bereiten ein abwechslungsreiches Programm für die Silvesterparty vor – es gibt Tänze, Lieder, Zaubertricks und Stand-up. Doch der Direktor möchte diese Nacht als eine ernsthaften Veranstaltung mit Vorträgen von Wissenschaftlern gestalten. Die jungen Mitarbeiter haben jedoch ihre eigenen Pläne...

Himmelsschwalben, 1976

Leonid Kwinichidse, 1976/Lenfilm Leonid Kwinichidse, 1976/Lenfilm

Die musikalische Komödie von Leonid Kwinichidse basiert auf der französischen Operette Mademoiselle Nitouche von 1883. Die Mädchen des Internats Himmelsschwalben werden unter der Aufsicht von Nonnen zu guten Manieren erzogen. Die Hauptfigur Denise (Ija Ninidse) träumt von der großen Bühne. Sie erfährt, dass ihr Gesangslehrer (Andrej Mironow) ein Doppelleben führt: In seiner Freizeit komponiert er Musik für frivole Theaterproduktionen und seine Lieblingsschauspielerin Korina (Ljudmila Gurtschenko).

Eines Tages erhält Denise einen Brief von ihren Eltern, die in Paris auf sie warten und sie verheiraten wollen. Ein Lehrer wird beauftragt, das Mädchen auf der Reise zu begleiten, wo sie von einem Abenteuer ins nächste geraten.

Mama (internationaler Titel: Rock 'n Roll Wolf), 1976

Elisabeth Bostan, 1976/Mosfilm Elisabeth Bostan, 1976/Mosfilm

Erinnern Sie sich an das Märchen vom Wolf und den Ziegen? Eine Ziegenmutter verlässt das Haus und befiehlt ihren sieben Ziegenkindern, dem Wolf nicht die Tür zu öffnen. Und der Wolf ändert seine Stimme und gibt vor, eine Ziege zu sein.

In dem gemeinsamen sowjetisch-rumänisch-französischen Film "Mama" wurde dieses Märchen in ein echtes Musical mit Liedern und Tänzen verwandelt. Ljudmila Gurtschenko spielte die Rolle der Ziegenmutter brillant und Michail Bojarskij die Rolle des Wolfes.

Varieté, Varieté, 1979

Georgij Jungwald-Chilkewitsch, 1980/Mosfilm Georgij Jungwald-Chilkewitsch, 1980/Mosfilm

Das Lied über eine Wahrsagerin, die immer „mindestens einen Kunden“ hat, wurde dank diesem Musikfilm unter der Regie von Georgij Jungwald-Chilkjewitsch sehr populär. In dem Film geht es um die Tochter eines Theaterschauspielers, die er gegen ihren Willen verheiraten will. Sie will auch im Theater spielen! Und um einen potentiellen Ehemann zu täuschen, wechselt sie ständig ihre Rollen.

Ihr Traum wird wahr, sie wird Schauspielerin. Viele Jahre später möchte ihre Tochter in ihre Fußstapfen treten und sie versucht sie zu überreden, einen anderen Beruf zu wählen.

Über dem Regenbogen, 1980

Georgij Jungwald-Chilkewitsch, 1986/Mosfilm Georgij Jungwald-Chilkewitsch, 1986/Mosfilm

Ein musikalisches Märchen über einen sowjetischen Schuljungen, der Gedichte und Lieder schreibt, aber davon träumt, besser als alle anderen im Sportunterricht beim Hochsprung zu sein. Ein Märchen – denn im Film erscheint die Zauberin Sirena, die ihm seinen Wunsch erfüllt, aber die Bedingung stellt, dass er nicht schummeln darf.

Die Lieder aus diesem Film sind selbst denjenigen bekannt, die ihn noch nie gesehen haben. Die beliebtesten Darsteller ihrer Zeit - Wladimir Presnjakow JJr., Wladimir Bojarskij, Alla Pugatschowa – singen in diesem Film. Und diese Lieder werden immer noch gerne gehört!

Karneval, 1981

Tatjana Liosnowa, 1981 / Gorky Film Studio Tatjana Liosnowa, 1981 / Gorky Film Studio

Ein Musikfilm über ein Mädchen aus der Provinz (gespielt von Irina Murawjowa), das davon träumt, „Bühnenkünstlerin zu werden“ und Moskau zu erobern. Sie fällt bei den Prüfungen durch, bleibt aber in der Stadt, um zu versuchen, im nächsten Jahr aufgenommen zu werden. Sie muss das ganze Jahr damit verbringen, nach einem Lebensunterhalt zu suchen. Sie kommt ihrem Traum näher, als sie einen Job in einem Musiksaal bekommt. Eines Tages geht sie auf die Bühne, um einen kranken Statisten zu ersetzen, aber ihr Auftritt misslingt.

Bilder aus ihrem schwierigen realen Leben werden im Film durch Träume von ihrem Gesang ersetzt, während das Publikum begeistert applaudiert. Am Ende ist es schwer zu sagen, ob sie eine Bühnenkünstlerin oder alles nur eine Illusion ist.

Die Zauberer, 1982

Konstantin Bromberg, 1982/Gosteleradio der USSR Konstantin Bromberg, 1982/Gosteleradio der USSR

Ein Fantasy-Musicalfilm nach einem Drehbuch der Brüder Strugatskij. Die Handlung beginnt ein paar Tage vor Neujahr in einem wissenschaftlichen Institut, in dem Magie erforscht wird. Die Mitarbeiter entwickeln einen Zauberstab und warten auf eine Kommission, die dessen Herstellung für die Menschen genehmigt. Für diese Kommission bereiten sie ein Neujahrsbankett mit Liedern und Tänzen vor, wobei das Thema Liebe in den Vordergrund tritt. Einer der Angestellten verwandelt in einem Anfall von Eifersucht einen anderen in eine Hexe mit einem Winterherz. Nur der Kuss eines geliebten Menschen kann den Bann brechen. Und natürlich darf auch das Neujahrswunder nicht fehlen. In der Zwischenzeit trifft die Kommission ein....

Auf Wiedersehen, Mary Poppins, 1983

Leonid Kwinichidse, 1983/Gosteleradio der USSR Leonid Kwinichidse, 1983/Gosteleradio der USSR

Ein weiterer TV-Film von Leonid Kwinichidse, der zu einem echten Musical-Klassiker geworden ist. Er basiert auf dem Buch von Pamela Travers über das Kindermädchen Mary Poppins (im Film gespielt von Natalia Andrejtschenko). Die Musik stammt von einem der berühmtesten sowjetischen Komponisten, Maxim Dunajewskij, und diese Lieder werden immer noch auf Radiosendern im ganzen Land gespielt!

Wir sind vom Jazz, 1983

Karen Schachnasarow, 1983/Mosfilm Karen Schachnasarow, 1983/Mosfilm

Der Film spielt in der frühen Sowjetunion, in der Mitte der 1920er Jahre. Zu dieser Zeit boomt der Jazz in der ganzen Welt und auch Kostja Iwanow, ein junges Komsomol-Mitglied aus Odessa, lebt den Traum, eine eigene Jazzband zu gründen. Zusammen mit anderen Musikern geht er nach Moskau. Und als sie populär werden, erklärt die UdSSR den Jazz für verboten. Der Film endet mit einem Treffen alter Freunde mehrere Jahrzehnte später.

Der Film wurde zu einem der erfolgreichsten seiner Zeit. Innerhalb eines Jahres wurde er von mehr als 17 Millionen Zuschauern gesehen und von 46 Ländern gekauft.



