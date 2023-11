7 großartige sowjetische Filme aus den 1920er Jahren (VIDEO)

Die Kinematographie war zu dieser Zeit nicht nur in Sowjetrussland, sondern in der ganzen Welt eine neue Kunst. Das erste Jahrzehnt stand ganz im Zeichen der experimentellen Technik.

Die Erstürmung des Winterpalastes, 1920

Boris Swetlow, Nikolai Jewreinow, Konstantin Derschawin, Alexander Kugel, Nikolai Petrow, Leonid Wiwien/POFKO, 1920 Boris Swetlow, Nikolai Jewreinow, Konstantin Derschawin, Alexander Kugel, Nikolai Petrow, Leonid Wiwien/POFKO, 1920

Der Film, der das Schlüsselereignis der Oktoberrevolution von 1917 zeigt, ist nur teilweise erhalten geblieben, aber er bleibt ein wichtiger Bestandteil des Weltkinos. An der gefilmten „Erstürmung“, der die Provisorische Regierung und die Macht der Bourgeoisie stürzte, waren rund 10.000 Komparsen beteiligt. Diese Massenszene hinterließ einen gewaltigen Eindruck bei mehreren Generationen von Zuschauern, die sich die „Erstürmung“ des Winterpalastes genauso vorstellten. Die Wirklichkeit sah anders aus. Im Palast befand sich damals ein Krankenhaus, in dem die Verwundeten des Ersten Weltkriegs behandelt wurden, während die Provisorische Regierung lediglich ein paar Räume belegte. Es gab keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen im Palast, und eine Gruppe von Revolutionären (verschiedenen Quellen zufolge zwischen neun und zwölf) spazierte einfach durch die offene Tür.

Aelita, 1924

Jakow Protasanow/Meschrabpom-Rus, 1924 Jakow Protasanow/Meschrabpom-Rus, 1924

Der Film wurde 1924 veröffentlicht und basiert auf einer Erzählung von Alexej Tolstoi über einen Flug zum Mars und die Pläne der Helden, dort eine Revolution durchzuführen. Aelita war einer der ersten Science-Fiction-Filme der Welt und gilt bis heute als ein Meisterwerk des Stummfilms. Der Regisseur Jakow Protasanow hatte vor der Revolution von 1917 etwa zwei Dutzend Filme gedreht, die zumeist auf den Werken russischer Klassiker basierten und größtenteils kommerzielle Erfolge waren. Und auch Aelita war keine Ausnahme. In Moskau war der Film bereits zehn Wochen nach seiner Premiere der Spitzenreiter an den Kinokassen. In der 58. Minute des Films ist übrigens der Rote Platz ohne Lenins Mausoleum zu sehen.

Filmauge, 1924

Dsiga Wertow/Goskino, 1924 Dsiga Wertow/Goskino, 1924

Obwohl Dsiga Wertow Dokumentarfilme über das Leben in der UdSSR drehte, war er ein echter Avantgarde-Filmemacher. Selbst offizielle Ereignisse wurden aus unerwarteten Blickwinkeln gefilmt: aus einem fahrenden Auto, aus einem Fabrikschornstein, unter den Rädern eines Zuges, mit einer versteckten Kamera. Das hatte zuvor noch nie jemand versucht! Filmauge ist sein berühmtestes Werk über das Leben der Sowjetbürger. Es zeigt eine Anstalt für Geisteskranke, Physikunterricht und Pioniere in Zelten.

Panzerkreuzer Potjomkin, 1925.

Sergej Eisenstein/Goskino, 1925 Sergej Eisenstein/Goskino, 1925

Sergej Eisensteins historischer Film über die Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potjomkin im Juli 1905. Die Matrosen der Schwarzmeerflotte inszenieren wegen ihrer schlechten Versorgung einen Protest, der sich zu einem Aufstand gegen den Imperialismus entwickelt. Der junge Regisseur drehte diesen Film zum Jahrestag der Revolution von 1905, und der Streifen selbst war voll von revolutionären Momenten. Allein die handkolorierte rote Sowjetflagge in dem schwarz-weißen Stummfilm sorgte für Furore. Der Film taucht regelmäßig in den Listen der besten filmischen Meisterwerke der Welt auf. So ist er auch in der Rangliste 100 Best Films der renommierten britischen Zeitschrift Sight&Sound zu finden.

Der Schneider von Torschok, 1925

Jakow Protasanow/Meschrabpom-Rus, 1924 Jakow Protasanow/Meschrabpom-Rus, 1924

Jakow Protasanow sollte eigentlich einen Werbefilm über staatliche Kredite drehen, ließ sich aber hinreißen und schuf ein weiteres Meisterwerk über das Alltagsleben in den 1920er Jahren. Die Komödie handelt von einem Arbeiter in einer Näherei in der Provinzstadt Torschok in der Region Twer. Er kauft versehentlich eine Staatsanleihe, die ihm einen großen Gewinn einbringt. Und dann verliert er sie. Was für ein Schock! Wie geht die Geschichte aus? Sehen Sie selbst.

Mutter, 1926

Wsewolod Pudowkin/Meschrabpom-Rus, 1926 Wsewolod Pudowkin/Meschrabpom-Rus, 1926

Ein Film des Schauspielers und Regisseurs Wsewolod Pudowkin, der auf dem Roman Mutter des wichtigsten revolutionären Schriftstellers Maxim Gorki basiert. Es geht um das Schicksal einer Familie, in der unterschiedliche politische Ansichten – eines revolutionären Sohnes und dessen Mutter – aufeinanderprallen. Der Film war der erste der revolutionären Trilogie des Regisseurs, gefolgt von Das Ende von St. Petersburg und Sturm über Asien .

Oktober, 1927

Grigorij Alexandrow, Sergej Eisenstein/Sowkino, 1927 Grigorij Alexandrow, Sergej Eisenstein/Sowkino, 1927

Ein Film von Sergej Eisenstein und Grigorij Alexandrow, auch bekannt als Zehn Tage, die die Welt erschütterten, ist dem Jahrestag der Oktoberrevolution gewidmet. Die Geschichte umfasst die Zeit zwischen der Februarrevolution und der Oktoberrevolution 1917. Sie beginnt mit den Unruhen in Petrograd: Die Menschen haben nichts zu essen, und der Erste Weltkrieg dauert noch an. Wladimir Lenin trifft in der Stadt ein und führt den Aufstand an.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.