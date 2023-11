Die 10 russischen Filme mit den höchsten Einspielergebnissen im Ausland

On – drakón (Dragon – Love Is a Scary Tale)

1. Stalingrad, 68 Mill. US-Dollar

Fyodor Bondarchuk/Art Pictures, 2013 Fyodor Bondarchuk/Art Pictures, 2013

Der erste russische Film im IMAX 3D-Format, ein Kriegsdrama von Fjodor Bondartschuk, erregt vor allem wegen seiner technischen Merkmale Aufmerksamkeit.

Das Projekt über eines der Ereignisse der Schlacht von Stalingrad wurde zum umsatzstärksten Film in der jüngeren Geschichte der russischen Kinokassen (Stand 2013) und erzielte beeindruckende Einspielergebnisse in den Vereinigten Staaten und China. Im Reich der Mitte erwies sich Stalingrad sogar als der profitabelste nicht-Hollywood und nicht-englischsprachige Titel (und hielt diese Position bis 2015).

Der Film erhielt sehr gemischte Kritiken, wurde aber von Russland für einen Oscar als Bester ausländischer Film eingereicht, kam letztendlich aber nicht auf die Liste der Nominierten.

2. Dwischénije wwerch (Sprung an die Spitze), 60 Mill. US-Dollar

Anton Megerdichev/Trite studio's Trite studio, 2017 Anton Megerdichev/Trite studio's Trite studio, 2017

Dieses Sportdrama wurde von den Ereignissen der XX. Olympischen Sommerspiele 1972 in München inspiriert, als die Basketball-Männermannschaft der UdSSR das US-Team im Endspiel besiegte.

Bei seinem Kinostart 2018 wurde der Film zum umsatzstärksten Film in Russland und spielte weltweit 60 Mill. US-Dollar an den Kinokassen ein. Er ist vor allem wegen seiner dramatischen Schauspiel- und Kameraarbeit interessant.

3. Notschnój dosór (Nachtwache), 34 Mill. US-Dollar

Timur Bekmambetov/Bazelevs Company, Tabbak, 2004 Timur Bekmambetov/Bazelevs Company, Tabbak, 2004

Ein Film im Genre der Urban Fantasy, der auf dem gleichnamigen Roman von Sergej Lukjanénko basiert, wird oft als der erste russische Blockbuster bezeichnet. Timur Bekmambétow Film über den Kampf zwischen hellen und dunklen mystischen Kräften vor der Kulisse des modernen Moskaus stellte einen Rekord an den heimischen Kinokassen auf und wurde dann auch in den USA (mit einem Einspielergebnis von1,5 Mill. US-Dollar) und anderen Ländern ein Hit. Der Film erlangte Kultstatus und wurde zu einer Quelle von Memes und Zitaten.

Die Regisseure Quentin Tarantino und Danny Boyle nannten Nachtwache unter ihren Lieblingsprojekten und das Magazin Empire nahm ihn in seine Liste der 100 besten Filme des Weltkinos auf.

4. Viking, ca. 30 Mill. US-Dollar

Andrei Kravchuk/Central Partnership, Trite studio, 2016 Andrei Kravchuk/Central Partnership, Trite studio, 2016

Das historische Drama mit russischen Stars ist im Geiste von Game of Thrones gedreht und erzählt vom Aufstieg des Fürsten Wladimir (Danila Koslowskij) und der Christianisierung Russlands. Das Drehbuch basiert auf der Nestorchronik aus dem frühen 12. Jahrhundert.

Der Film wurde zu einem der teuersten Filme in der Geschichte des russischen Kinos. Er wurde für das Ausmaß der Schlachtszenen und den Umfang der Erzählung gelobt, aber für seine historische Ungenauigkeiten gescholten.

5. Mongol (Der Mongole), 26,5 Mill. US-Dollar

Sergei Bodrov/CTB film company, Andreevski Flag, X Filme Creative Pool, Eurasia Film, 2007 Sergei Bodrov/CTB film company, Andreevski Flag, X Filme Creative Pool, Eurasia Film, 2007

Die russisch-kasachisch-deutsche Koproduktion wurde von Sergej Bodrow inszeniert. Es handelt sich um ein Biopic über Temüdschin, in unter dem Namen Dschingis Khan bekannt wurde. Die Geschichte über die Ausbildung eines Kriegers, der zu einem berühmten Herrscher und Feldherrn wird, wurde 2008 für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert.

Der mit Hollywood-Techniken gedrehte Blockbuster wurde in 30 Ländern gezeigt. Die höchsten Einspielergebnisse erzielte er in den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und der Türkei.

Manche führen den Erfolg des Projekts auf den Trend zur asiatischen Kultur zurück – zu dieser Zeit liefen in den Kinos unter anderem die Filme Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers, The Forbidden Kingdom und Kung Fu Panda. Aber es ist unmöglich, die Qualität und Authentizität zu übersehen, mit der Der Mongole gedreht wurde – das Publikum schätzte die Kampfszenen, das Kostümdesign und die Dramaturgie.

6. Snjéschnaja koroljéwa 3: Ogónj i ljód (Die Schneekönigin 3: Feuer und Eis), 24,6 Mill. US-Dollar

Aleksey Tsitsilin/Wizart Animation, Fame Node Entertainment, 2016 Aleksey Tsitsilin/Wizart Animation, Fame Node Entertainment, 2016

Die russische Antwort auf das Märchen über die Prinzessinnen Elsa und Anna aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren ist der Animationsfilm Die Schneekönigin 3: Feuer und Eis. Die Hauptfiguren sind die erwachsenen Kai und Gerda, die immer wieder in verschiedene Abenteuer verwickelt werden. In Andersens klassischem Märchen tauchen neue Charaktere auf und die Handlung wurde merklich geändert.

Die Geschichte war besonders in Korea sehr beliebt. Der vorherige Teil des Franchise, Die Schneekönigin 2: Eiskalt entführt, spielte weltweit fast 6 Mill. US-Dollar ein, wobei die Haupteinnahmen aus China kamen.

7. Hardcore, 17 Mill. US-Dollar

Ilya Naishuller/Bazelevs, Versus Pictures, 2016 Ilya Naishuller/Bazelevs, Versus Pictures, 2016

In dem Sci-Fi-Actionfilm von Ilja Najschuller wird der Film aus der Perspektive des Hauptcharakters gedreht – das Publikum folgt ihm wie in einem Ego-Shooter-Spiel. In der Geschichte erinnert er sich an nichts aus der Vergangenheit und muss seine Frau vor einer Bande von Söldnern retten.

Die Weltpremiere des Films fand auf dem Toronto Film Festival statt. Der Cast setzt sich aus russischen und ausländischen Schauspielern zusammen: Sharlto Copley, Danila Koslowskij, Haley Bennett u.a.

Hardcore kam beim Publikum sehr gut an. An den weltweiten Kinokassen hat der Film fast 17 Mill. US-Dollar eingespielt, wobei die Haupteinnahmen in den Vereinigten Staaten erzielt wurden (9,2 Mill. US-Dollar). Das Publikum schätzte die Actionszenen, die dynamische Handlung, den ungewöhnlichen Ansatz bei den Dreharbeiten und das Spiel der Schauspieler.

8. Metro (Metro – Im Netz des Todes), 15 Mill. US-Dollar

Anton Megerdichev/Profit, 2012 Anton Megerdichev/Profit, 2012

Ein Drama, das es an Spektakularität mit Hollywood-Projekten aufnehmen kann – Metro von Anton Megerdítschew. Der Handlung zufolge entsteht beim Bau von Metrostationen im Tunnel ein Riss, in den das Wasser des Flusses Moskwa eindringt. Der reißende Strom bedroht die Sicherheit der Fahrgäste.

Die Filmkatastrophe kombiniert Elemente von Drama und Thriller, einige Schauspieler litten am Set unter Klaustrophobie, und an den Spezialeffekten arbeiteten fünf Studios. Die Bemühungen der Macher wurden von den Zuschauern in Frankreich, Deutschland und Spanien gewürdigt.

9. On – drakón (Dragon – Love Is a Scary Tale), 10,5 Mill. US-Dollar

Indar Dzhendubaev/Bazelevs Production, Globus, 2015 Indar Dzhendubaev/Bazelevs Production, Globus, 2015

Ein märchenhaftes Projekt mit Elementen der östlichen Mythologie - der Fantasyfilm Dragon – Love Is a Scary Tale wurde zu einem echten Hit im himmlischen Reich. In dem Film über Prinzessin Miroslawa, die während ihrer Hochzeit von einem Drachen entführt wird, spielen Maria Pojeschájewa und Matwéj Lýkow die Hauptrollen. Im Mittelpunkt der untypischen Liebesgeschichte steht die Liebesgeschichte über einen menschlichen Drachen, der die Prinzessin versehentlich entführt.

Dramatische Szenen, ungewöhnliche Natur (der Film wurde auch in Bulgarien gedreht) und Spezialeffekte gefielen dem Publikum in China besonders. Interessanterweise war für die CGI-Effekte der Spezialist verantwortlich, der zuvor im Studio von Peter Jackson an Avatar, King Kong und Der Herr der Ringe gearbeitet hatte.

10. Saschtschítniki (Guardians), 9,7 Mill. US-Dollar

Sarik Andreasyan/Enjoy Movies, 2017 Sarik Andreasyan/Enjoy Movies, 2017

Der Actionfilm über sowjetische Superhelden mit besonderen Kräften (der merklich beeinflusst wurde von Filmen wie The Avengers, Justice League und Fantastic Four) wurde an den russischen Kinokassen mehr als kühl aufgenommen. Aber die schlechten Kritiken im Inland hatten keinen Einfluss auf den internationalen Verkauf des Films. Der Film spielte im Ausland fast 10 Mill. US-Dollar Dollar ein, vor allem in China, aber auch in Lateinamerika kam die Fantasy-Action mit einem Bärenmann, einer unsichtbaren Frau und anderen Helden gut an.



