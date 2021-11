Die sieben erfolgreichsten sowjetischen Filme

Russia Beyond (Global Look Press; Goskino, Mosfilm)

7. Operation „Y“ und andere Abenteuer Schuriks

Die Komödie besteht aus drei Kurzfilmen, die eigentlich nur eine Gemeinsamkeit haben: Den naiven, aber freundlichen und gebildeten Hauptcharakter Schurik. Im ersten der drei Kurzfilme arbeitet Schurik mit einem gemeinen Partner auf einer Baustelle. Im Zweiten büffelt er im Apartment eines Fremden für ein Examen. Und im Dritten begegnet er Ganoven, die einen Einbruch planen.

Der Film ist eine der bekanntesten Komödien des Regisseurs Leonid Gadai und war mit über 69 Millionen Zuschauern der erfolgreichste sowjetische Film des Jahres 1965.

6. Die Besatzung (1980)

Der erste in der Sowjetunion gedrehte Katastrophenfilm ist bis heute ausgesprochen beliebt. Im ersten Teil des Filmes wird der persönliche Hintergrund der titelgebenden Flugzeugbesatzung beleuchtet. Im zweiten Teil geht es actionreich zu: Auf einer Reise in eine fiktive ausländische Stadt wird die dortige Start- und Landebahn durch ein Erdbeben zerstört. Mit einem gefährlichen Manöver schaffen es die Piloten, ihre Maschine trotz der zerstörten Landebahn in die Luft zu bringen. Kurz darauf fällt jedoch der Druckausgleich an Bord aus. Das Abenteuer geht weiter und verändert die Crew schließlich auch menschlich.

Mit 71 Millionen Zuschauern war es einer der erfolgreichsten sowjetischen Filme des Jahres 1980.

5. Hochzeit in Malinowka (1967)

Der Film spielt während des russischen Bürgerkriegs. Fast alle Männer des Dorfes Malinowka sind an der Front, um für die Rote Armee zu kämpfen. Während die Frauen im Dorf auf ihre Männer warten, nutzt ein örtlicher Fiesling die Gelegenheit, um die Macht zu übernehmen und das Dorf auszurauben. Auch will er die schöne Irinka, die Geliebte des Schäfers, heiraten.

Trotz 74,6 Millionen Zuschauern war „Hochzeit in Malinowka“ nur der zweiterfolgreichste Film im Jahr 1967. Den Spitzenplatz übernahm eine Fortsetzung der beliebten Schurik-Reihe.

4. Entführung im Kaukasus (1967)

Auch die Fortsetzung der Schurik-Reihe wurde von Leonid Gaidai gefilmt und war mit 76,5 Millionen Zuschauern erneut sehr erfolgreich. Schurik reist in dem Film in den Kaukasus, um die örtlichen Traditionen kennenzulernen. Durch ein Versehen findet er sich schließlich selbst inmitten einer traditionellen Brautentführung wieder.

3. Der Brillantenarm (1969)

Auch auf Platz 3 findet sich eine Komödie von Leonid Gaidai, diesmal jedoch ohne Schurik. Ansonsten folgt der Film der klassischen Gaidai-Formel: Ein gewöhnlicher Sowjetbürger (freundlich, bodenständig, Familienmensch), in diesem Fall dargestellt von Juri Nikulin, gerät in eine außergewöhnliche Situation. Schmuggler verwechseln ihn mit einem der Ihren und verstecken Diamanten in seinem Gipsarm. Gemeinsam mit der sowjetischen Miliz versucht er, die Schmugglerbande zu finden. Das Ergebnis ist eine urkomische Komödie, die 1969 von 76,7 Millionen Menschen gesehen wurde.

2. Moskau glaubt den Tränen nicht (1980)

Der Film besteht aus zwei Hälften. In der ersten Hälfte ist die Hauptfigur ein bescheidenes Mädchen aus der Provinz, die in Moskau in einer Sammelunterkunft lebt, in einer Fabrik arbeitet und sich auf der Uni einschreiben will. Nach einem Tipp einer Freundin gibt sie sich als Professorentochter aus und startet eine Affäre mit einem hübschen Moskauer aus der Mittelschicht. Als sie schwanger wird, verlässt er sie. Die zweite Hälfte des Films spielt 20 Jahre später. Die Hauptfigur hat ihr Kind inzwischen erfolgreich großgezogen und ist Managerin bei einem großen Unternehmen. Einzig in der Liebe klappt es immer noch nicht. Dann lernt sie im Zug einen Mann kennen: Einen einfachen Schmied.

Der Liebesfilm von Wladimir Menschow war nicht nur mit 84 Millionen Zuschauern ausgesprochen erfolgreich, sondern gewann auch einen Oscar als bester fremdsprachiger Film.

1. Piraten des 20. Jahrhundert (1980)

Irgendwo im Indischen Ozean greifen Piraten ein sowjetisches Frachtschiff an und erbeuten für die Pharmaindustrie bestimmtes Opium. Eine unbewaffnete Gruppe sowjetischer Soldaten kann entkommen und versucht nun, die Piraten zu besiegen. Der erste echte sowjetische Actionfilm wurde von mehr als 87 Millionen Zuschauern gesehen und war damit trotz der Oscar-prämierten Konkurrenz der erfolgreichste sowjetische Kinofilm 1980.

