Sieben packende sowjetische und russische Filme über Panzer

1. Die Lerche (1964)

Lenfilm,1964

Der Film spielt im Juni 1942. Auf einem deutschen Truppenübungsplatz werden Besatzungen von Panzerabwehrkanonen ausgebildet, wobei erbeutete sowjetische T-34-Panzer, die mit sowjetischen Kriegsgefangenen besetzt sind, als menschliche Ziele dienen. Um nicht umsonst zu sterben, beschließt eine der Panzerbesatzungen (und ein französischer Widerstandskämpfer, der sich ihr anschließt), in ihrem T-34 auszubrechen...

Der Regisseur des Films, Leonid Menaker, sagte, die Handlung sei von realen Ereignissen inspiriert, von denen er in einer Zeitung gelesen habe: „Einer der Besatzungen gelang es, ihren T-34 zu starten. Sie entkamen einem Tornado von Granaten und fuhren zwei Stunden lang durch deutsches Gebiet, bis sie eine Brücke erreichten, die gerade von einer Gruppe von Schulkindern überquert wurde. Um zu entkommen, hätte die Panzerbesatzung die Kinder überfahren müssen, also blieben sie stehen und die Deutschen holten sie ein. Der Panzer wurde beschossen, der Kommandant gefangen genommen und noch am Abend desselben Tages gehängt... So kam ich auf die Idee zu diesem Film."

2. Farhads Umzug (1967)

Uzbekfilm, 1967

Ähnlich wie bei „Die Lerche“ dreht sich auch bei diesem Film die Handlung um eine Flucht aus deutscher Gefangenschaft in einem Panzer. Diesmal wird der Fluchtversuch von Hauptmann Farkhad Abbasov unternommen.

„Farhads Umzug“ ist einer der wenigen sowjetischen Filme über den Zweiten Weltkrieg, in denen die Hauptfiguren Soldaten aus den zentralasiatischen Sowjetrepubliken sind. Die Hauptrolle spielte der usbekische Schauspieler Dzhavlon Khamrayev, der Rest des Casts bestand aus lettischen und estnischen Schauspielern. Der Film wurde von usbekischen Filmemachern in der Region Kaliningrad gedreht.

3. Chefdesigner (1980)

Swerdlowsk Filmstudio, 1980

Im März 1940 machten sich zwei bis zur Unkenntlichkeit getarnte und von Traktoren begleitete T-34-Panzer auf eine geheime Reise von Charkiw nach Moskau, wo sie der Führung des Landes präsentiert wurden. Damals wurde die folgenschwere Entscheidung getroffen, mit der Massenproduktion des berühmten T-34 zu beginnen.

Der Film schildert diese Ereignisse, wobei der Schwerpunkt auf dem Schicksal des Erfinders des T-34, Michail Koschkin, liegt. Der Ingenieur erlebte den Erfolg seiner Kriegsmaschine nicht mehr. Die Reise nach Moskau und die Rückfahrt nach Charkiw waren zu viel für seine Gesundheit. Er starb am 26. September 1940.

4. Die Kampffahrzeugbesatzung (1983)

Odessa Filmstudio, 1983

Der Film erzählt von der Konfrontation zwischen einem T-34-Panzer unter dem Kommando von Alexander Menschow und einem deutschen Panzerass im Sommer 1943. Dieses Duell wurde zu einer Art Vorläufer einer der größten Panzerschlachten der Geschichte - der Schlacht von Prochorowka.

Die Handlung von „Kampffahrzeugbesatzung“ basiert auf der wahren Geschichte des Panzerfahrers Alexander Miljukow. In der Schlacht von Kursk zerstörte er den neuesten deutschen V-Panther-Panzer. Miljukow, der den Krieg überlebte, schrieb das Drehbuch für den Film.

5. Unbesiegbar (2018)

Pimanow Film, 2018

Die Handlung basiert auf der wahren Geschichte von Semjon Konowalow. Am 13. Juli 1942 zerstörte die Besatzung eines schweren Panzers KV-1, den die Deutschen „Geist" nannten, unter seinem Kommando in einer Schlacht bei Rostow am Don 16 feindliche Panzer, zwei gepanzerte Fahrzeuge und acht Fahrzeuge einschließlich Besatzung.

Die Filmemacher versuchten, dieses historische Ereignis mit größtmöglicher Genauigkeit nachzustellen. Sie durchforsteten Museen nach restaurierten sowjetischen T-34 und KV-1 sowie deutschen V Panther-Panzern. Die Dreharbeiten fanden in der Nähe von Moschaisk in der Region Moskau statt, wo 1941 schwere Kämpfe um die sowjetische Hauptstadt stattfanden.

6. Т-34 (2018)

AMEDIA, Mars Media Entertainment, 2018

Dieser spektakuläre und teure Militärblockbuster ist vollgepackt mit Computergrafiken. Die Handlung ähnelt in vielerlei Hinsicht der von „Skylark“: Die Besatzung eines sowjetischen Panzers, der als lebendes Ziel für Wehrmachtssoldaten dienen soll, flieht mit einem T-34 von einem deutschen Übungsplatz. Hier enden jedoch die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Filmen, und die Handlung von „T-34“ entwickelt einen eigene Handlung.

Der Schauspieler Alexander Petrov erinnert sich an seine Vorbereitungen auf die Hauptrolle des Leutnants Nikolai Iwuschkin: „Vor den Dreharbeiten zu ‚T-34‘ mietete ich für mehrere Wochen ein kleines Zimmer und bedeckte die Wände mit Fotografien aus der Kriegszeit, auf denen diejenigen abgebildet waren, die im Krieg gekämpft hatten, in Gefangenschaft oder unter der Besatzung waren. Jeden Tag kam ich dorthin, schaltete mein Telefon aus und verbrachte mehrere Stunden damit, zu lesen, nachzudenken und in diese Gesichter, in diese Augen zu schauen. So kam ich in die richtige Stimmung.“

7. Panzer (2018)

28 Panfiloviten, 2018

Die berühmte Panzerfahrt von Charkiw nach Moskau, die in dem sowjetischen Film „The Chief Designer“ thematisiert wird, inspirierte die Filmemacher erneut. Diesmal wurde die ursprüngliche Geschichte jedoch durch eine Vielzahl fiktiver Details ergänzt.

Um den Unterhaltungswert zu erhöhen, beschlossen die Filmemacher, der Handlung eine Gruppe deutscher Saboteure und sogar eine Gruppe Weißgardisten hinzuzufügen, die sich seit dem Bürgerkrieg in den Wäldern versteckte. Ihre Aufgabe ist es, Michail Koschkin und seinen T-34 daran zu hindern, Moskau zu erreichen und somit zu verhindern, dass die Rote Armee diesen neuen und mächtigen Panzer erhält.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.