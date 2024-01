Die 10 wichtigsten russischen Volksmusikinterpreten (VIDEOS)

Wenn Sie diese Lieder hören, stellen Sie sich eine russische Troika (von Pferden gezogener dreispänniger Schlitten) vor, die über eine verschneite Straße eilt, Birken im Wald und fröhliche Reigentänze. Diese sowjetischen und russischen Sänger und Musikgruppen sind vor allem als Interpreten von Volksliedern bekannt.

Lidija Ruslanowa

Ein Konzert für sowjetische Soldaten auf den Stufen des Reichstages am 2. Mai 1945. In der Mitte - Lidija Ruslanowa. Georgij Petrusow/Sputnik Georgij Petrusow/Sputnik

Jedes ihrer Lieder ist wie eine kleine Show. Lidija Ruslanowa (1900-1973) stach unter allen Interpreten russischer Volkslieder durch ihren einzigartigen Stil und ihre angenehm tiefe Altstimme hervor. Sie ist am besten bekannt für ihre Lieder Walenki (dt.: Filzstiefel), Swétit mésjaz (dt.: Es scheint der Mond), Stjepj da i stjepj wakrúg (dt.: Die Steppe und die Steppe drum herum). Sie ging in bäuerlicher Kleidung und mit Kopftuch auf die Bühne und das Publikum schätzte ihr Image sehr.

Während des Zweiten Weltkriegs gab Ruslanowa mehr als tausend Konzerte, darunter am 2. Mai im besiegten Reichstagsgebäude. Trotz ihrer Popularität fiel sie 1947 in Ungnade und wurde in den GULAG geschickt, aus dem sie erst nach Stalins Tod 1953 entlassen werden konnte. Sie trat bis an ihr Lebensende weiter auf.

Ljudmila Sykina

Ljudmila Sykina. Miroslaw Murasow/Sputnik Miroslaw Murasow/Sputnik

Das Singen war eine Leidenschaft im Elternhaus von Ljudmila Sykina (1929-2009). Sie wollte Pilotin werden, aber 1947 ging sie aufgrund einer Wette zum Vorsingen des Pjatnizkij-Chores und schlug unerwartet die anderen 1.499 Teilnehmer! 1960 wurde sie zur Solokünstlerin, nachdem sie einen Gesangswettbewerb in Moskau gewonnen hatte.

Sykina, die den traditionellen Volksgesang beherrschte, ließ sich von Ruslanowas Stil inspirieren und verwandelte jedes Lied in eine theatralische Inszenierung. Sie sang auch volkstümliche Lieder, von denen das berühmteste Wolga hieß.

Pjatnizkij-Chor

Singer des Pjatnizkij-Chores. Alexander Neweschin/Sputnik Alexander Neweschin/Sputnik

Der erste professionelle Volkschor in Russland wurde von dem Musiker Mitrofan Pjatnizkij zusammengestellt. Um Interpreten zu finden, reiste er in Dörfer in den Regionen Woronesch, Smolensk und Rjazan. Es waren alles einfache Bauern und ihre Lieder waren die authentischsten Volkslieder. Das erste Konzert fand 1911 in Moskau mit großem Erfolg statt, aber die wirkliche Popularität erlangten sie erst in den Jahren der Sowjetunion.

Heute ist der Pjatnizkij-Chor der inoffizielle Maßstab für russische Volksliedsänger.

Leonid Smetannikow

Leonid Smetannikow. Walentin Mastjukow/TASS Walentin Mastjukow/TASS

Der Volkskünstler der UdSSR Leonid Smetannikow (geboren 1943) ist ein Opernsänger mit lyrischem Bariton und Solist des Akademischen Opern- und Balletttheaters Saratorjo. Allerdings sind die von ihm gesungenen russischen Volkslieder bekannter als einige Opernarien. Und er sang diese Lieder nicht in einem folkloristischen Gewand, sondern in einem ganz normalen Anzug.

Kuban-Kosaken-Chor

Singer des Kuban-Kosaken-Chores in Krasnodar, 1988. Petschakowskij/Sputnik Petschakowskij/Sputnik

Der Kuban-Kosaken-Chor ist eines der ältesten Volksensembles in Russland und wurde 1811 gegründet. Ursprünglich war er ein Chor für den Gottesdienst in der Auferstehungskathedrale von Krasnodar (damals Jekaterinodar), aber schon Mitte des 19. Jahrhunderts begann er, im ganzen Süden Russlands weltliche Konzerte zu geben.

Heute singen die Künstler Kosakenlieder aus verschiedenen Epochen, Songs, die dem Kuban und Russland gewidmet sind, Militärlieder sowie berühmte Volkslieder.

Nordrussischer Volkschor

Nordrussischer Volkschor. С. Gubskij/TASS С. Gubskij/TASS

Die Volkslieder des russischen Nordens zeichnen sich durch ihren reichen und komplexen mehrstimmigen Gesang aus.

Sie werden vom Nordrussischen Volkschor vorgetragen, dessen Repertoire sowohl beliebte als auch seltene Lieder der Pomoren, der Bewohner des Weißen Meeres, umfasst. Diese Ensembles ist ein staatlicher Chor und wurde bereits 1926 in Archangelsk gegründet. Er ist mit seinem ständig wechselnden großen musikalischen Programm ständig auf Tournee im ganzen Land.

Jekaterina Schawrina

Jekaterina Schawrina. Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Jekaterina Schawrina (geboren 1943) ist die einzige russische Volkssängerin, die zweimal (1981 und 1983) mit Solokonzerten in der Ruhmeshalle der Vereinten Nationen vertreten ist.

Sie singt traditionelle russische Volkslieder sowie sowjetische und zeitgenössische Melodien.

Marina Dewjatowa

Marina Dewjatowa. Stanislaw Krasilnikow/TASS Stanislaw Krasilnikow/TASS

Die russische Sängerin Marina Dewjatowa wurde 1983 in der Familie des bekannten Musikers Wladimir Dewjatow geboren und steht seit ihrer Kindheit auf der Bühne. Obwohl sie auch Lieder von Autoren vorträgt, ist sie vor allem als Interpretin russischer Volksmusik bekannt geworden. Ihre Fans schätzen ihre sehr angenehme Stimme, die fast einen ganzen Chor ersetzen kann!

Nadjeschda Babkina

Nadeschda Babkina. Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik

Die verdiente Volkskünstlerin Russlands NadjeschdaBabkina (geboren 1950) gründete Mitte der 1970er Jahre das Volksmusik-Ensemble Russkaja pesnja und wurde dessen Solistin. Ihr Repertoire umfasst Hunderte von berühmten Liedern in modernen Arrangements. Man möchte am liebsten gleich mittanzen!

Pelageja

Pelageja. Wladimir Trefilow/Sputnik Wladimir Trefilow/Sputnik

Pelageja Telegina (geboren 1986) stand bereits im Alter von vier Jahren zum ersten Mal auf der Bühne und mit neun Jahren hatte sie bereits ihren ersten Vertrag mit einem Musiklabel unterzeichnet. In den späten 1990er Jahren war sie wahrscheinlich einer der bekanntesten Teenager des Landes und sang vor allem Volkslieder. Heute tritt sie nicht nur mit modernen Versionen von Volks- und Autorenliedern auf, sondern ist seit einigen Jahren auch Moderatorin der Casting-Show Golos.



