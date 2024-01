Wie ausländische Stars russischen Liedern zum Erfolg verhalfen (VIDEOS)

Russia Beyond (Sergej Fadeitschew/TASS; Alexander Makarow/Sputnik; Sergej Borissow/МАММ/МDF/Russia in photo; Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images)

ATC – Around The World (2000)

Einer der beliebtesten Disco-Songs der 2000er Jahre ist Around The World von der deutschen Popgruppe ATC. Er hielt sich 6 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen nationalen Charts und wurde zum Spitzenreiter anderer europäischer Charts.

ATC in Dortmund, 2001. Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images

Seine Autoren sind die Musiker der russischen Band Ruki Wwerch Sergej Schukow und Alexej Potechin. Der Song wurde 1998 in Russland veröffentlicht und von der Leadsängerin der Band, Jelisaweta Rodnjanskaja, gesungen. Deutsche Produzenten hörten den Song und machten daraus eine Coverversion, die sich in der ganzen Welt verbreitete.

Ruki Wwerch – Pésenka (dt.: Liedchen) (1998)

Es gab Dutzende von Coverversionen dieses Liedes, und fast alle waren beliebt. Zu ihnen gehören die Versionenen von The Disco Boys (2012), Carolina Marquez ft. Flo Rida & Dale Saunders (2013), Melanie C with the Berlin Orchestra (2018).

Sergej Schukow. Kirill Kalinnikow/Sputnik Kirill Kalinnikow/Sputnik

Eine neue Version dieses Songs namens Pjátniza wurde kürzlich auch in Russland veröffentlicht.

DJ SMASH & Klava Koka – Pjátniza (dt.: Freitag) (2023)

Die Cover Girls – Don't Stop Now (1990)

Ende der 1980er Jahre, auf der Welle der Perestroika, begannen amerikanische und sowjetische Künstler zu miteinander zu kommunizieren und kreative Treffen abzuhalten.

Die Cover Girls. Archive photo Archive photo

So wurden amerikanische Produzenten auf das Lied Domowój des berühmten sowjetischen Komponisten Wiktor Resnikow aufmerksam. Zu seiner Musik wurde ein neuer Text geschrieben, ein Tanzarrangement wurde erstellt und der Song namens Don't Stop Now eroberte die amerikanischen Charts. Er wurde von The Cover Girls interpretiert, einer beliebten Gruppe jener Zeit.

Wiktor Resnikow – Domowój (dt.: Poltergeist) (1989)

SUS – These Eyes (1991)

Nach dem Erfolg dieses Liedes im Ausland gründeten Wiktor Resnikow und der Musiker Dan Merrill 1991 die Band SUS (Sowjetunion – United States). Resnikow verfasste mehrere amerikanische Versionen seiner russischen Lieder, aber nur vier wurden aufgenommen. Anfang 1992 starb der Komponist bei einem Autounfall in St. Petersburg.

Der SUS-Song These eyes ist sein Lied Prisnánije.

Wiktor Resnikow – Prisnánije (dt.: Bekenntnis) (1988)

Brazzaville – Star Called Sun (2006)

Die amerikanische Indie-Band Brazzaville hat viele russische und sowjetische Hits gesungen, aber vielleicht ist der Song Swesdá po ímeni sónze von der Band Kino der bekannteste in ihrem Werk geworden. Das gleiche Lied gab ihrem Album von 2006 den Titel.

David Brown, Brazzaville. Sergej Fadeitschew/TASS Sergej Fadeitschew/TASS

Die Band ist wiederholt in Russland aufgetreten und hat sogar Singles mit russischen Musikern aufgenommen.

Kino – Swesdá po ímeni sónze (dt.: Ein Stern namens Sonne) (1987)

Vanilla Sky – Zvenit Yanvarskaya Viuga (2014)

Die italienische Band Vanilla Sky beschloss nicht nur, eine moderne Version eines sowjetischen Liedes herauszubringen, sondern es auch auf Russisch zu singen. Swenít Janwárskaja Wjúga war zum ersten Mal in dem Film Iwan Wassiljewitsch wechselt den Beruf zu hören, gesungen von Nina Brodskaja.

Nina Brodskaja – Swenít Janwárskaja Wjúga (dt.: Der Januarschneesturm ertönt) (1973)

Deai – 百万本のバラ (2019)

Dieses Lied des sowjetischen Komponisten Raimonds Pauls und des Dichters Andrei Wosnessenskij ist eines der bekanntesten Lieder im Repertoire von Alla Pugatschowa. Und ganz unerwartet ist es in den asiatischen Ländern wahnsinnig populär geworden ist. Im Netz gibt es viele Coverversionen aus verschiedenen Jahren auf Japanisch, auf Koreanisch und sogar auf Persisch. Es gab sogar die Meinung, dass es sich dabei um ein japanisches Volkslied handelt! Aber nein, das Lied ist ein sowjetisches Autorenlied.

Alla Pugatschowa – Míllion álych ros (dt.: Eine Million scharlachrote Rosen) (1983)

The Seekers – The Carnival Is Over (1967)

Die australische Band The Seekers hat tatsächlich ein russisches Volkslied über Stenka Rasin gesungen. Und es wurde in den späten 1960er Jahren ein Hit in den australischen und britischen Charts!

Es wird auch heute noch in Russland gespielt, vor allem bei Volksmusikkonzerten.

Georg Ots – Is sa óstrowa na stréschenj (dt.: Von der anderen Seite der Insel zur Flussmitte)



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.