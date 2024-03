„Eugen Onegin“: 5 Gründe, den Versroman von Alexander Puschkin zu lesen

Wir sagen Ihnen, was das Besondere an diesem Werk des großen Klassikers der russischen Literatur ist.

1. Ein unbestrittenes Meisterwerk der russischen Literatur

Trotz der Tatsache, dass eine Vielzahl von Studien über den Roman verfasst wurde, wird er von den normalen russischen Lesern geliebt. Geliebt, weil er, abgesehen von den Schönheiten des Stils und der Tiefe der Bedeutung, einfach immer noch interessant zu lesen ist.

Die Handlung des Romans ist faszinierend: Der reiche Adlige Eugen ist noch sehr jung, aber er hat bereits genug vom gesellschaftlichen Leben und den Vergnügungen der Großstadt St. Petersburg. Er kommt aufs Land, wo er ein Anwesen geerbt hat.

Onegin feilt sich die Nägel. Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja

Der gelangweilte Eugen lernt einen begeisterten Dichter namens Lenskij kennen. Dieser macht seinen neuen Freund mit seiner Geliebten Olga Larina und deren Schwester Tatjana bekannt, die sich in den rätselhaften Onegin verliebt... Im weiteren Verlauf spielen sich Shakespeare'sche Leidenschaften auf russischem Boden ab.

Puschkin begann 1823, als er noch keine 24 Jahre alt war, mit dem Schreiben des Romans und vollendete ihn acht Jahre später, 1831. Das Werk wurde wie ein faszinierender Serienroman Kapitel für Kapitel in der Zeitung abgedruckt und die Leser warteten mit angehaltenem Atem jedes Mal auf den nächsten Teil. Das Finale schockierte die Öffentlichkeit buchstäblich.

Onegin und Lenskij treffen Olga und Tatjana. Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja

2. Enzyklopädie des russischen Lebens

Das Gut Michailowskoje, auf dem Puschkin den größten Teil von Onegin schrieb, gilt als Schauplatz des Romans. Museums-Reservat Michailowskoje Museums-Reservat Michailowskoje

Zum ersten Mal wurde dieses Epitheton in Bezug auf Onegin von Wissarion Belinskij verwendet, dem anerkanntesten Literaturkritiker im Russland des 19. Jahrhunderts.

„Onegins Bank“ in der Trigorskoje-Siedlung. Alexej Kudenko/Sputnik Alexej Kudenko/Sputnik

In dem recht kurzen Roman von 24.000 Wörtern (etwas mehr als 200 Seiten in Versen) gelang es Puschkin, ein Bild davon zu zeichnen, wie Russland im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts lebte. Er schaffte es, den gesamten Querschnitt der damaligen Gesellschaft zu zeigen: Er beschrieb das Landgut eines Adligen, das Leben der Bauern, die St. Petersburger Oberschicht und den alten Moskauer Adel.

3. Die besten Liebeserklärungen der russischen Literatur

Tatjana und Onegin gehen zusammen spazieren. Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja

Tatjanas Brief an Onegin lernen alle Schulkinder, so dass ihn fast jeder Russe auswendig kennt. Wenn auch nicht den ganzen, so doch zumindest ein paar Sätze. Das junge Mädchen, das in einer Welt der Bücher und der Natur lebt, legt dem gelangweilten byronischen Helden, der sich zufällig in ihrem abgelegenen Dorf aufhält, ein mutiges Geständnis ab. Sie merkt selbst, dass er möglicherweise ein verräterischer Verführer sein könnte. Aber sie legt die Entscheidung über ihr Schicksal in seine Hände.

Es ist erwähnenswert, dass Onegin eine solch mutige Tat sehr zu schätzen weiß und deshalb trotz all seines Zynismus die Unerfahrenheit des jungen Mädchens nicht ausnutzt.

Onegin beim Liebesgeständnis. Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja

Das i-Tüpfelchen der Arbeit an dem Roman besteht darin, dass Puschkin eine Liebeserklärung von Onegin verfasst. Dies ist bereits der Brief eines Mannes, der aus der Erfahrung gelernt hat, der aber zum ersten Mal in seinem Leben wirklich von der Liebe überwältigt worden ist. Und er offenbart sich dem Leser in dem Bekennerbrief von einer ganz neuen Seite.

4. Einer der ersten russischen Romane – und gleich ein Meisterwerk

Die ersten russischen „weltlichen“ Schriftsteller Michail Lomonossow und Alexander Sumarokow kritisierten die europäischen Romane als unmoralisch und sinnlos.

Michajlowskoje Gut und Puschkins Arbeitsstätte. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Puschkin war in der Tat der Schöpfer des neuen russischen Romans und einer Sprache, in der dieser gelesen werden konnte. Es ist auch eines der ersten realistischen Werke der russischen Literatur, das das Leben der Zeitgenossen und alltägliche Details beschreibt, ohne übertriebene Romantisierung oder Sentimentalität.

Die Versstruktur und der vielschichtige Inhalt des Romans machen es schwierig, ihn zu inszenieren und zu verfilmen. In der Regel wählten die Regisseure, die sich dieser Aufgabe annahmen, nur ein Fragment oder nur einen einzelnen Handlungsstrang aus.

Eines der erfolgreichsten Beispiele war Tschaikowskis Oper Eugen Onegin, bei der die Gedichte in Opernrollen umgesetzt wurden und die Symbiose von Musik und Puschkins Text ein neues Meisterwerk hervorbrachte.

5. Besitzt eine einzigartige Gedichtstruktur

Tatjana liest. Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja Illustration von Jelena Samokisch-Sudkowskaja

Puschkins Genialität liegt unter anderem in seiner filigranen Fähigkeit zu reimen. Aber Eugen Onegin ist nicht einfach in nur Versform geschrieben. Jede Strophe hat ihre eigene klare innere Struktur, der der Dichter im gesamten Roman folgt. In der Literaturwissenschaft tauchte sogar der Begriff Onegin-Strophe auf.

Orest Kiprenski. Porträt von Alexander Puschkin. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Übersetzer aus aller Welt unternehmen immer noch den gewagten Versuch, Eugen Onegin in ihre eigenen Sprachen zu übersetzen und wetteifern darum, wer die Aufgabe besser bewältigen kann. Der Hauptstreit dreht sich um die Versform und den Umfang – ob es sich lohnt, ihr zu folgen, oder es besser ist, sich auf den Inhalt zu konzentrieren und die Atmosphäre von Puschkins Text zu vermitteln.



