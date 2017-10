Für jeden Geldbeutel etwas dabei: Russische Mode online

Goscha Rubtschinski

Mit dem Namen Rubtschinski wird die russische Mode momentan häufig in Verbindung gebracht. Dieser Mann etablierte den Look eines russischen Gopniks aus den städtischen Randgebieten so erfolgreich, dass der deutsche Sportartikelhersteller Adidas Interesse an einer Kollaboration mit ihm zeigte. Im Jahr 2012 gefiel Rubtschinski auch dem Modelabel Comme des Garçcons, das ihn unter seine Fittiche nahmen, um ihm bei der Produktion und dem Verkauf zu helfen sowie seine Designs auf der Pariser Fashion Week zu zeigen.

www.km20.ru/catalog/brand/65543

Outlaw Moscow

Die russische Marke Outlaw Moscow wurde erst vor drei Jahren gegründet, hat aber bereits einen festen Platz in zahlreichen Kleiderschränken russischer und ausländischer Berühmtheiten gefunden. Kreativer Kopf dieser Marke ist das Duo Diljara Minrachmanowa und Maksim Baschkajew. Beiden gefällt es, klassische und untypische Details, Farben, Stoffe sowie verschiedene Slogans („kämpfen, erblühen“, „Outlove“), Prints und Namenslogos zu kombinieren.

www.outlaw.ru

12Storeez

Die Bekleidungsmarke 12Storeez, die den Zwillingsschwestern Marina und Irina Golomazdina gehört, wächst und gedeiht, erweitert ihr Sortiment sowie die Zahl ihrer Kunden stetig. 12Storeez kreiert keine saisonalen Kollektionen. Stattdessen kommen neue Stücke jeden Monat in kleiner Zahl heraus. So entwickelte sich auch der Name 12Storeez: zwölf Geschichten und zwölf Minikollektionen.

www.12storeez.com

Nina Donis

Hinter der wichtigsten Kleidermarke Russlands stehen Nina Neretina und Donis Pupis, die seit dem Jahr 2000 zusammenarbeiten. Momentan erschaffen die beiden Designer unglaublich einfache, aber sehr zeitgenössische Kollektionen, die sowohl in Russland als auch im Ausland sehr geschätzt werden. Die Kraft der Kleidung liegt in einfachen Formen und klaren Farben.

www.km20.ru/catalog/brand/65435/women/

Julia Jadryschnikowa

Julia Jadryschnikowa wurde in Moskau geboren, studierte dort Ökonomie und zog danach nach Madrid, um Modedesign zu studieren. Nun arbeitet sie als Designerin und Zuschneiderin an eigenen Kleiderkollektionen. Ihr Schaffensprozess wird dabei von ihrem Interesse für zeitgenössischen Tanz und Architektur geleitet: An erster Stelle steht immer die Form, erst dann kommen während dem Zuschneiden experimentelle Details und asymmetrische Linien hinzu.

https://yycut.com/

Alena Akhmadullina und Akhmadullina Dreams

Die Modemarke Alena Akhmadullina wurde im Jahr 2001 von der Designerin Aljona Achmadulina in Sankt Petersburg gegründet und entwickelte sich schnell zu einer der kraftvollsten Erscheinungen der neuen russischen Mode. Die Kollektionen sind inspiriert durch russische und ausländische Märchen. So gibt Aljona jungen Frauen das Gefühl, ein Märchen zu leben. Im Jahr 2005 wurde ihre Kollektion zum ersten Mal auf der Pariser Fashionweek vorgestellt.

Akhmadullina Dreams ist die zweite Modelinie der Designerin im mittleren Preissegment, also ein Märchen, das sich fast jede Frau leisten kann.

www.alenaakhmadullina.com

www.akhmadullinadreams.com

I Am Studio

Seit acht Jahren gibt es diese Modemarke und sie hat es in dieser Zeit geschafft, kommerziell erfolgreich zu sein. Sie designt Kleidung für ein Klientel, das nicht mehr Massenmodelabels wie Zara tragen möchte, aber nicht bereit ist, viel Geld für teure Alternativen auszugeben. Das Konzept eines „erschwinglichen Luxus“ realisierte die Gründerin und Designerin Daria Samkowitsch. Ihr Erfolgsgeheimnis ist die Ausarbeitung gewöhnlicher Stücke mit ausdrucksstarken Designakzenten. Alle Kleidungsstücke werden aus hochwertigen europäischen Stoffen in russischen Fabriken hergestellt.

Sollten Sie übrigens ein T-Shirt mit der Aufschrift „Moscow“ als Geschenk brauchen, kaufen Sie es lieber hier statt in einem Souvenirshop.

www.iamstudio.ru

NNedre

Die Gründerin des jungen Petersburger Modelabels, Nelli Nedre, dachte schon im Jahr 2011 daran, sich selbstständig zu machen, als sie an einem Universitätsprojekt arbeitete. Heute bringt NNedre vier limitierte Kollektionen pro Jahr heraus. Das Atelier und die Produktionsstätte befinden sich im Zentrum Sankt Petersburgs. Die höchste Priorität für die Kleidung der Marke liegt beim Tragekomfort und der Funktionalität. Sie passen einfach in jede Garderobe und zu jedem Kleidungsstil.

www.nnedre.com

Walk of Shame

Die vergleichsweise junge Marke des Stilisten und Designers Andrei Artjomow ist bereits sowohl bei russischen als auch bei ausländischen Berühmtheiten beliebt. Jedes Kleidungsstück zieht dank eines interessanten Schnittes und guter Stoffe sowie einer ungewöhnlichen Bearbeitung und stilistischer Ausrichtung garantiert Aufmerksamkeit auf sich.

www.km20.ru/catalog/brand/65445/women

www.rusmoda.discount/designers/WALK-OF-SHAME

Vika Gazinskaja

Die von Wika Gasinskaja gegründete Marke wurde von Kritikern, Modespezialisten sowie ihren Kunden hoch gelobt und ihr Stil sticht durch Originalität, Aktualität und Authentizität hervor. Die Kleidungsstücke bestehen aus einem gewählten, architektonischen Zuschnitt, hochwertigen Stoffen und ungewöhnlichen Details. Mittlerweile ist die Marke Vika Gazinskaya überall in der Welt erhältlich, von Tokio bis Montreal.

https://www.farfetch.com/ru/shopping/women/vika-gazinskaya/items.aspx

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.