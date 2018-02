Überrascht von Russland: Fünf Dinge, die Arnold Schwarzenegger erstaunt haben

Arnold Schwarzenegger hat Russland in den letzten Jahrzehnten als Tourist, Filmstar, Unternehmer und Politiker besucht. Was fiel ihm auf diesen Reisen am meisten auf und wieso wandelte sich seine Angst gegenüber Russland zu Liebe?

1 Keine Angst mehr vor Moskau

Schwarzenegger gestand, er sei erstaunt gewesen, als er Russland wiederentdeckte und sich bei seinem Besuch 1988 tatsächlich in das Land verliebte. Auf dem Höhepunkt der Perestroika Gorbatschows kam er nach Moskau, um im Film „Red Heat“ die Rolle des sowjetischen Polizisten Iwan Danko zu spielen. Zuvor hatten seine Ansichten über Russland und die Sowjetunion bereits eine „eigentümliche Entwicklung“ durchgemacht, die zunächst in Angst begründet war, da seine Wahrnehmung von Russland in seiner Kindheit im Nachkriegsösterreich geformt wurde.

„Mein Vater kämpfte in den Reihen der deutschen Armee gegen Russland. Er wurde in Stalingrad verwundet... Als ich fünf war und wir nach Wien zogen, mussten wir einen russischen Grenzübergang passieren, weil ein Teil von Österreich von den Russen besetzt war. Es war sehr beängstigend. Es hatte immer ein beängstigendes Bild im Kopf gegeben, und du hattest Angst, dass sie dich aus dem Auto werfen und dich nach Russland schicken würden...“ (Interview auf Russisch).

Er besuchte die UdSSR auch als Tourist, aber 1988 änderte sich alles. Moskau erwies sich für Schwarzenegger als „unvergesslich“. „Es war mitten im Winter. Es schneite und war sehr schön. Die Leute am Set waren sehr fleißig. Es ließ Russland für mich in einem neuen Licht erscheinen“, sagte der Schauspieler.

Die Stadt würde Schwarzenegger Mitte der 1990er Jahre wieder faszinieren, als er ein Planet Hollywood Restaurant eröffnete. Diesmal war der Bürgermeister der Stadt, damals der russische Politiker Juri Luschkow, sein Führer durch die Stadt. „Um zwei Uhr morgens durchquerten wir die ganze Stadt. Er zeigte mir verschiedene Kirchen und Sehenswürdigkeiten. Es war unvergesslich.“

2 Große Popularität in der Sowjetunion

Im Jahr 1988 hatte Schwarzenegger nicht erwartet, dass er in der Sowjetunion so berühmt werden würde. Obwohl die Perestroika bereits an Fahrt gewann, war der Kalte Krieg noch greifbar. Er fuhr fort, amerikanischen Journalisten zu erzählen, dass er sich nie vorgestellt habe, in der Sowjetunion so ein großes „Ausmaß an Erfolg“ zu haben.

„Als ich dort war, war ich erstaunt, als ich sah, wie viele Kinder vor dem Hotel, in dem ich wohnte, oder dem Roten Platz, auf dem wir drehten, standen“, sagte Schwarzenegger. Die sowjetischen Behörden verboten die Hollywood-Filme, in denen er mitspielte, in Kinos. Aber laut Schwarzenegger selbst erklärte „ein sowjetischer Beamter, der die ganze Zeit bei uns war, dass meine Filme die beliebtesten Videobänder auf dem Schwarzmarkt in Moskau und in der ganzen Sowjetunion sind.“

3 Ein Jobangebot als Moskaus Bürgermeister

Schwarzenegger muss wirklich überrascht gewesen sein, als ihm, 2010 bei einem hochrangigen Besuch in der Stadt, vorgeschlagen wurde, Bürgermeister von Moskau zu werden. Dimitri Medwedew, der damalige Präsident, kam mit der Idee auf ihn zu. Der Sitz war frei, nachdem der langjährige Bürgermeister Juri Luschkow - der zuvor als Moskauer Fremdenführer von Schwarzenegger eingesprungen war - widerwillig zurückgetreten war, nachdem er von Medwedew gefeuert worden war.

„Wenn Sie ein russischer Staatsbürger wären, könnten Sie kommen und für uns arbeiten“, sagte Medwedew Schwarzenegger während ihres Treffens. Man sagt sich, dass Schwarzenegger mit Schweigen antwortete.

Das Angebot schien jedoch nicht unrealistisch zu sein, da Schwarzenegger auf dieser Reise nicht als Schauspieler oder Unternehmer nach Russland gekommen war, sondern als Politiker. Zu dieser Zeit war er Gouverneur von Kalifornien, aber seine Amtszeit ging zu Ende.

Im Jahr 2010, in Bezug auf die Zeit, als Red Heat gedreht wurde, sagte er, dass er nie gedacht hätte, dass er „als Gouverneur zurückkommen würde“. Als jedoch seine Amtszeit in Kalifornien endete, kehrte er nach Hollywood statt nach Moskau zurück.

4 Eine Fahrt mit dem Präsidenten

Schwarzenegger traf nicht nur Medwedew, sondern wurde auch von ihm umhergefahren. Wie die russischen Medien damals sagten, „hätte selbst Arnold Schwarzenegger von einem solchen Fahrer (auf Russisch)kaum träumen können.“

Medwedew fuhr ihn in einem Tschaika, einer sowjetischen Limousine, die nur hochgestellte Beamte in der UdSSR benutzten. Schwarzenegger wurde von Medwedews Fahrstil positiv überrascht und twitterte danach: „Herr Präsident, Sie sind ein sehr guter Fahrer.“

5 Ein innovativer Wasserfall

Medwedew nutzte die sowjetische Limousine, um den Schauspieler-Gouverneur nach Skolkowo zu bringen, eine Business-Schule, die auf seinen Befehl nach einer Reise ins „Silicon Valley“ im selben Jahr gegründet worden war. Er wollte Schwarzenegger zeigen, was eine russische Version des „Silicon Valley“ werden sollte.

In Skolkowo gab es ein Treffen, das der amerikanisch-russischen Zusammenarbeit im technischen Bereich gewidmet war, aber nach Medienberichten war es ein künstlicher Wasserfall, der Schwarzenegger am meisten während seiner Tour durch die Anlagen interessierte. Das Wasser fiel auf eine Weise, die Worte und Logos erzeugte. „Wie haben Sie das gemacht?“, fragte Schwarzenegger. Ihm wurde gesagt, dass es eine neue und innovative Technologie gibt, die es ermöglicht, Wasserströme zu regulieren. „Aber wie haben Sie das gemacht?“ fragte der ratlose Besucher (auf Russisch) immer wieder, als er versuchte herauszufinden, wie es funktionierte.

