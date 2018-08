Sechs russische Motorräder, die mit Harley-Davidson konkurrieren können

Heutzutage sind russische Motorräder im Westen so beliebt, dass viele der neu produzierten Modelle in die Vereinigten Staaten, Kanada und Europa exportiert werden. Zu ihren treuen Fans gehören sogar Hollywood-Stars wie Brad Pitt.

1 IZH

V. Knyazev/Sputnik V. Knyazev/Sputnik

Eines der ersten Motorräder der Sowjetunion, das IZH, stammt aus den späten 1920er Jahren und wurde bis heute um die elf Millionen Mal produziert.

Eines der erfolgreichsten IZH-Modelle war dabei das erste sowjetische Sportmotorrad „Planeta Sport“, das auch im Ausland sehr gefragt war und unter anderem nach Großbritannien sowie in die Niederlande exportiert wurde.

Kalashnikov Kalashnikov

Im Jahr 2008 stellte das Werk „IZHmoto“ die Produktion schließlich ein. Heute werden die IZH-Motorräder vom Konzern Kalaschnikow produziert, der gerade dabei ist, ein neues Modell auf den Markt zu bringen: Ein schweres Motorrad, das eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Kilometer pro Stunde erreichen sowie in 3,5 Sekunden auf 100 Kilometer beschleunigen soll und zur Begleitung der Autokolonne des Präsidenten eingesetzt werden wird.

2 Woschod

A. Knyazev/Sputnik A. Knyazev/Sputnik

In der Sowjetzeit wurden Woschod-Motorräder hauptsächlich für die Arbeit in ländlichen Gebieten eingesetzt und sind noch heute in einigen abgelegenen Dörfern in gutem Zustand zu finden.

3 Tula

A. Knyazev/Sputnik A. Knyazev/Sputnik

Das Tula-Motorrad wurde zum ersten Mal im Jahr 1984 hergestellt und war das erste sowjetische Geländemotorrad. Es war vor allem bei den russischen Jagd- und Angelfreunden beliebt, überstand allerdings die wirtschaftlich schwierigen 1990er Jahre nicht und wird seit 1996 nicht mehr produziert.

4 Ural

Mikhail Voskresenskiy/Sputnik Mikhail Voskresenskiy/Sputnik

Das legendäre Ural-Motorrad aus der Sowjetzeit befindet sich auch heute noch in Gebrauch. Das Modell gehört zu den wenigen schweren Motorrädern und erfreut sich sowohl in Russland als auch im Westen großer Beliebtheit. Unter anderem soll der Hollywood-Schauspieler Brad Pitt ein treuer Fan dieses Motorrads sein.

In der Sowjetunion mussten die schweren Ural-Motorräder indessen stets einen Beiwagen bei sich haben, da sie sonst als schwer kontrollierbar galten. Nur Polizeibeamte hatten das Recht, sich für oder gegen einen Beiwagen zu entscheiden.

5 Stels

Die Velomotors Group gehört zu den größten europäischen Herstellern von Quads, Schneemobilen und Fahrrädern. Nun plant das Unternehmen mit seinen Stels-Motorrädern auch den Motorradmarkt zu erobern.

6 Irbis

Das junge Unternehmen Irbis wurde im Jahr 2001 in Wladiwostok gegründet und entwickelte sich schnell zum russischen Marktführer. Seine wartungsarmen Motorräder passen sich gut an das raue russische Klima an und gelten unter den in- und ausländischen Marken bereits als ernstzunehmende Konkurrenz.

