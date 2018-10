Spionagetipps: Wie russische Agenten im Ausland einem Kater vorbeugten

Zweifellos haben Sie von Freunden und russischen Experten reichlich Ratschläge bekommen, was Russen tun, um einem Kater vorzubeugen. Die Legende besagt, dass die Wurzeln dieser Methoden in der Arbeit der Nachrichtendienste im Ausland liegen. KGB-Agenten waren stets professionell, wenn es darum ging, mit ihren Zielpersonen zu trinken. Im Folgenden finden Sie die am meisten verbreiteten Legenden darüber, was die Agenten in einem bestimmten Land verwenden würden, um Trunkenheit zu vermeiden.

Lassen Sie uns zuerst einige beliebte Grundlagen durchgehen

Ein traditioneller Weg, um einen Kater zu vermeiden, ist natürlich, vor der Feier ein ganzes Schwein zu vertilgen – und nein, wir übertreiben nicht. Die Idee, den Magen mit etwas Öl oder Butter zu „beschichten“ ist leider Unsinn. Sie müssen tatsächlich eine ganze Menge essen, um genügend Fett zu sich zu nehmen und eine angemessene Grundlage für das Trinken zu schaffen.

Außerdem empfehlen wir die Technik, eine Stunde vorher 100 Milliliter Wodka zu trinken. Dies ist tatsächlich keine schlechte Taktik. Der Alkohol sollte, wenn er absorbiert wird, die chemischen Verbindungen synthetisieren, die Sie eingewöhnen, um später zu trinken.

Andere Tricks beinhalten Aktivkohle-Tabletten, die ein starkes Absorptionsmittel sind.

Schließlich ist da noch das rohe Ei, aber wir würden davon abraten: Es ist nicht wirklich effektiv, wenn Sie sich bei dem Versuch, Ihren Kater zu beseitigen, durch Salmonellen umbringen.

Was die Profis unternehmen

Lassen Sie uns jetzt ohne weitere Umschweife einige Heilmittel der russischen Spione auflisten, die tatsächlich helfen, um nahezu immun gegen Trunkenheit zu sein – so wurde es uns zumindest in unserer Kindheit erzählt.

Sie haben vielleicht schon von dem Stoff RU-21 gehört. Es handelt sich dabei um eine Pille, die russische Agenten laut den westlichen Medien während des Kalten Krieges zu sich nahmen. Es wurde angenommen, dass RU-21 durch die Synthese eines einzigartigen Ferments, das Alkohol in Acetaldehyd umwandelte, funktionierte – ein organisch vorkommendes Lösungsmittel. Doch all dies ist laut Juri Kobaladse, einem altgedienten Händler, leider alles Hörensagen. „Solche Tabletten existieren nicht“, sagt er auf der Webseite „Russian7“. „Zumindest sind sie mir während meiner Zeit nie begegnet.“

Eine weitere Legende besagt, dass, wenn ein Russe in London ist, der Prärie-Auster-Cocktail das beste Katermittel sei: Sonnenblumenöl, zwei Esslöffel Tomatensaft, ein Teelöffel Cognac und etwas Eigelb. Vor dem Servieren schütteln, dann mit Gewürzen abschmecken.

In Deutschland greifen die Russen wahrscheinlich zum Matjeshering – was sich für die meisten wie ein Stück Heimat anfühlt. Zunächst wird der Hering mit Salz gepökelt, um ihm das Wasser zu entziehen, dann werden im zweiten Schritt Essig, Salz und Zucker hinzugefügt. In Russland wird Matjes schon seit Jahrhunderten mit Wodka konsumiert.

Wenn Sie ein russischer „Spion“ in Finnland sind, dreht sich alles um die Sauna. Diese Methode ist auch bei den Russen in der Heimat beliebt. Ein paar kurze Aufenthalte – nicht länger als fünf bis sieben Minuten bei 80 Grad Celsius – sind das Geheimnis, um die Giftstoffe am effektivsten aus Ihrem Körper zu entfernen.

Wenn Sie sich plötzlich in Mexiko wiederfinden, sollten Sie die dickflüssige Suppe aus Mais und grüner Chili probieren. Viele Gewürze und Vitamine, darunter Glycin – eine Aminosäure, die für die wundersamen Anti-Kater-Eigenschaften der Suppe verantwortlich ist.

Wenn Sie Mexiko verlassen und sich plötzlich in China auf einer Mission befinden, verzweifeln Sie nicht: Wodka mit grünem Tee ist genau das Richtige. Der Legende nach bestellten die Agenten Wodka stets mit dem Tee zusammen. Dieser ist so reich an Antioxidantien, dass er als eines der stärksten Mittel gegen den Kater gilt.

