Fünf legendäre russische Spezialeinheiten im Überblick

Die Spezialeinheiten des Militärnachrichtendienstes

Verteidigungministerium der Russischen Föderation

Die 1950 entstandenen Spezialeinheiten des Militärnachrichtendienstes, was auf Russisch abgekürzt GRU bedeutet, sind die Augen und Ohren des Generalstabs der russischen Armee.

Es ist kein Zufall, dass ihr Emblem den Schatten einer Fledermaus vor dem Hintergrund eines Globus darstellt. Ein wenig ähnelt das Symbol Batman. Genau wie die Fledermaus operiert die Spetsnas GRU weltweit leise und unerkannt im Schutz der Dunkelheit.

In der Nacht, bevor die Truppen des Warschauer Paktes am 21. August 1968 in der Hauptstadt der damaligen Tschechoslowakei einmarschierten und den Prager Frühling beendeten, hatten Einsatzkräfte der Spetsnas GRU bereits alle wichtigen Verwaltungsgebäude der Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Spetsnas GRU unternahm außerdem Missionen in Angola, Beirut, Vietnam, Afghanistan und Kambodscha. Dort gelang es den Spezialkräften sogar, den US-Amerikanern einen nagelneuen AH-1 Cobra Helikopter zu entwenden.

Die Spezialeinheiten des FSB

SpetsnazAlpha/Wikipedia

Als 1972 bei den Olympischen Spielen in München palästinensische Terroristen Mitglieder des israelischen Teams angriffen und ermordeten, stand für die sowjetische Führung fest, dass etwas Derartiges in der Sowjetunion niemals passieren sollte. Zwei Jahre später wurde die Alfa-Gruppe, die Anti-Terror-Taskforce des KGB, gegründet. Moskau bereitete sich auf die Austragung der Olympischen Sommerspiele 1980 vor und die Alfa-Gruppe sollte die Sicherheit gewährleisten.

Zu den bekanntesten Operationen der Alfa-Gruppe zählt der Angriff auf den Tajbeg-Palast in Afghanistan, welcher in Zusammenarbeit mit der Spetsnas GRU durchgeführt wurde. Außerdem sind sie für die Ermordung des afghanischen Präsidenten Hafizullah Amin im Jahr 1979 bekannt. Während der Tschetschenienkriege versuchte die Einheit ein von Terroristen besetztes Krankenhaus in Budjonnowsk zu befreien. Der Angriff schlug fehl und die Terroristen konnten entkommen.

Im Jahr 2002 waren die Alfa-Gruppe und die 1981 eingerichtete Schwestereinheit Wympel bei der Befreiungsaktion im von Terroristen besetzten Dubrowka-Theater in Moskau im Einsatz. Am Ende konnten 750 Geiseln befreit werden und 36 Terroristen wurden getötet. Leider starben während der Aktion und anschließend im Krankenhaus 130 der Geiseln.

Die Spezialeinheiten der Luftlandetruppen

Verteidigungministerium der Russischen Föderation

Anders als ihre Kollegen von Spetsnas GRU sind diese Spezialkräfte nicht weltweit im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, in feindlichem Hinterland den Einsatz der russischen Luftlandetruppen vorzubereiten. Üblicherweise entfernen sich die Spezialkräfte dabei höchstens bis zu 2 000 Kilometer von ihrer Einheit.

Die Spezialeinheit der Luftlandetruppen heißt heute 45. Garde Spezialaufklärungsbrigade, bis 2015 war es noch das Spezialaufklärungsregiment. Während des Ersten Tschetschenienkrieges war die Einheit am Angriff auf Grosny beteiligt.

Die tschetschenischen Kämpfer wurden von der ruhigen Arbeitsweise der Spezialkräfte überrumpelt. Still und leise besetzten sie Gebäude für Gebäude und bereiteten sie für die nachfolgende motorisierte Infanterie vor. Unterdessen verschwanden ganze Einheiten der Tschetschenen spurlos.

Die Spezialeinheiten der Marine

Verteidigungministerium der Russischen Föderation

Die sowjetischen „Froschmänner“ hatten ihren ersten Einsatz bei der Belagerung Leningrads 1941. Ihre Aufgabe war es, die Stadt und die Ostseeflotte zu schützen. Dort stießen sie auf Torpedoboote der italienischen 12. Angriffsschiffstaffel, die auf die sowjetischen Kriegsschiffe, Brücken, Kommunikationsposten und die Infrastruktur der Stadt zielte. Schließlich konnten sowjetische Spezialkräfte verhindern, dass Leningrad in die Luft gejagt wurde.

Heutzutage gibt es Einheiten der russischen Unterwasser-Diversionstruppen bei jeder russischen Flotte, die abgekürzt PDSS heißen. In ihren Reihen befinden sich die besten Marinesoldaten. Ihre Aufgabe ist, die Sicherheit von Marineeinrichtungen und Kriegsschiffen zu gewährleisten. Im Kriegsfall führt die PDSS Sabotageaktionen in feindlichem Gewässer durch.

Die Spezialeinheit der speziellen Einsatzkräfte

AP

Die jüngste der russischen Spezialeinheiten ist die speziellen Einsatzkräfte. Diese wurde erst 2009 gegründet und untersteht dem Generalstab. Sie bündelt und umfasst alle Spezialeinheiten der Armee.

Informationen zu den Angehörigen und ihren Einsätzen sind geheim. Bekannt ist, dass diese Kräfte an Operationen auf der Krim 2014, in Syrien und bei Zusammenstößen mit somalischen Piraten beteiligt waren.

