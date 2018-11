Wie wurde Russland zu einem der größten Waffenexporteure der Welt?

In den letzten Jahren hat Russland im Waffenhandel den zweiten Platz eingenommen. Seit fast vier Jahrhunderten steht das Land jedoch an der Spitze. Welche Schlüsselfaktoren haben Russland dazu veranlasst, ein so großer Waffenhändler zu werden?

Laut einem Bericht (eng) des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts aus dem Jahr 2018 steht Russland heute an zweiter Stelle im Waffenexport und wird nur von den Vereinigten Staaten von Amerika übertroffen. Die führenden Waffenexporteure sind die Folgenden: Vereinigten Staaten von Amerika mit 33 %; Russland mit 23 %; China mit 6,2 %; Frankreich mit 6 %; Deutschland mit 5,6 %; und andere Länder mit 26,2 %.

Experten sagen, dass die globale Waffennachfrage bis 2020 bis auf 120 Milliarden Dollar steigen wird. Die wichtigsten Importeure sind derzeit Indien mit 13 %, Saudi-Arabien mit 8,2 %, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 4,6 %, China mit 4,5 %, Algerien mit 3,7 % und andere Länder mit 66 %.

Fast die Hälfte der russischen Rüstungsexporte entfällt auf Flugzeuge des Modelles MiG und Suchoi-Jäger. Zudem auch Bomberflugzeuge der vierten Generation. Etwa 25 Prozent davon entfallen auf Flugabwehrgeräte wie den Raketenkomplex S-400.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, Israel und Frankreich sind jedoch bedeutende Wettbewerber. Einige der traditionellen sowjetischen Märkte wie Indien sind Zeugen eines intensiven Wettbewerbs und Russland unternimmt große Mühen, um profitable Aufträge zu erhalten und nicht gegen seine Konkurrenten zu verlieren.

1. Langjährige Traditionen der Büchsenmacherei

Die erste Erwähnung einer professionellen Waffengilde in Moskau stammt aus dem Jahr 1475, und seitdem blüht die Waffenproduktion. Im 17. Jahrhundert arbeiteten etwa 500 Menschen auf dem Moskauer Waffenhof.

Beginnend mit Andrei Tschochow, der die Zarenkanone und viele andere berühmte Geschütze schuf, hatte Russland zahlreiche qualifizierte Büchsenmacher, die die Tradition fortsetzten und an nachfolgende Generationen weitergaben.

Andrei Tschochow mit seinen Lehrlingen von W. Nikiforow, 1955. W. Nikiforow W. Nikiforow

Sergei Mosin entwarf eines der am längsten verwendeten Gewehre für die russische Armee, während Fjodor Tokarew die TT-Pistole entwickelte. Nikolai Makarow entwickelte die Makarow-Pistole, die Dutzende von Modifikationen in Russland und im Ausland hervorbrachte. Am bekanntesten ist schließlich Michail Kalaschnikow, dessen Maschinengewehr AK-47 die am weitesten verbreiteten Kleinwaffen der Welt ist.

2. Zuverlässigkeit

Maschine zur Herstellung von Präzisionsgeschossen Andrej Stanawow/Sputnik Andrej Stanawow/Sputnik

Seit dem Erscheinen von Schusswaffen in Russland zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert ist die Zuverlässigkeit eines der Hauptmerkmale. Waffen konnten nur an bestimmten Orten hergestellt und repariert werden, und sie wurden verwendet, um Krieg mit nomadischen Stämmen und den indigenen Völkern Ost- und Südrusslands zu führen. Zuverlässigkeit war also die Qualität, auf die russische Büchsenmacher Wert legten.

Das Mosin-Gewehr, das von 1890 bis 1950 in der russischen Armee eingesetzt wurde, verfügt über einen Verschluss, der ohne Werkzeug montiert und demontiert werden kann. Es kann unter allen Bedingungen funktionieren und ist sehr zuverlässig. Das Kalashnikow-Maschinengewehr kann ebenfalls unter fast allen klimatischen Bedingungen montiert werden. Im Allgemeinen sind die berühmtesten russischen Pistolen, Gewehre und Maschinenwaffen sehr einfach in der Montage und Wartung.

3. Überfluss an natürlichen Ressourcen und wissenschaftlichem Wissen

Russland war schon immer ein Land mit vielen Ressourcen, darunter Eisenerz. Bereits im 17. Jahrhundert beschloss der niederländische Kaufmann Andrei Winius, seinen landwirtschaftlichen Betrieb zugunsten der Eisenerzproduktion aus den Minen in Tula, der Stadt, die später dank des lokalen Erzes die größte russische Waffenproduktion entwickelte, einzustellen.

Kanone des 17. Jahrhunderts Michail Oserski/Sputnik Michail Oserski/Sputnik

Eisenerz, das in Zentralrussland und Sibirien gefunden wurde, ermöglichte die Herstellung einer großen Anzahl von Schusswaffen. Im 18. Jahrhundert wurde Russland zum weltweit führenden Exporteur von Eisenmetallen.

Alexander Mokletsow/Sputnik Alexander Mokletsow/Sputnik

Später wurden viele andere Industrien für die Waffenproduktion unerlässlich: Chemie, Physik, anspruchsvolle Ballistik, Sprengstoffforschung und vieles mehr. Russland und später die Sowjetunion trieben relevante Industrien zusammen mit der Rüstungsproduktion voran. Im 20. Jahrhundert wurden die führenden wissenschaftlichen Ressourcen des Landes für die Entwicklung der stärksten und tödlichsten Waffen der Welt eingesetzt - insbesondere während des Kalten Krieges.

4. Waffenhandel als politisches Instrument

Der Kalte Krieg hatte erhebliche Auswirkungen auf den weltweiten Waffenhandel. Ab den 1950er Jahren verkaufte die Sowjetunion Waffen an viele Länder, vor allem an die Nationen des Warschauer Pakts. Indien und China, die nach wie vor führende Importeure russischer Waffen sind, dienten auch aus offensichtlichen Gründen als Märkte für die Sowjetunion: Das sowjetisch-kommunistische Regime war für das kommunistische China akzeptabel. Für Indien und für China, waren die Landhandelsrouten besser als der Handel mit Übersee, wie zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten.

Wenn eines dieser Länder Kriegsschiffe, U-Boote, Jets und Flaksysteme kauft, gibt es auch Verträge mit russischen Militärfabriken über Reparatur und Ersatzteile sowie mit russischen Militärschulen über die Einladung von Lehrpersonal und vieles mehr.

Der kubanische Revolutionär Fidel Castro mit einer Kalaschnikow Getty Images Getty Images

Es gab Fälle, in denen Waffen und andere Kriegsgüter kostenlos geliefert wurden, als direkte Unterstützung für die „Erbauung des Sozialismus“. Nur die Erklärung einer Wendung zum Sozialismus reichte aus, um Kredite und Waffen aus der Sowjetunion zu erhalten und viele arme und schwache Regime nutzten diese Gelegenheit.

Auch nach dem Fall der Sowjetunion setzte sich der Handel fort. Wesentlich war auch, dass sowjetische Waffeningenieure und Büchsenmacher andere Länder lehrten, trainierten und konsultierten. Dadurch entstand ein zuverlässiges Netzwerk von Menschen, die sich auf sowjetische Technik bezogen, was wiederum die Fortsetzung des Handels mit Russland förderte.

