Woher stammt der Name Russland?

Es ist uns oft gar nicht bewusst, doch Landesnamen gehen häufig zurück auf längst vergessene Ereignisse oder Persönlichkeiten. Frankreich zum Beispiel heißt Frankreich, weil das Gebiet im 5. Jahrhundert von den Franken, einem germanischen Stamm, besiedelt wurde. Amerika hat seinen Namen von Amerigo Vespucci, einem Weltenentdecker, der als einer der ersten Europäer seinen Fuß auf den Boden der neuen Welt gesetzt hat.

Was ist mit Russland? Die Historiker sind sich einig, dass der Name auf das Wort „Rus” zurückgeht. Erstmals nannte der byzantinische Kaiser Konstantin VII das Land der slawischen Stämme „Rusia”. Die Endung „ia” kennzeichnet etwas oder jemanden als zugehörig. „Rus-ia” bedeutete demnach „Land der Rus”. Doch interessanterweise weiß nach wie vor niemand, was denn „Rus” eigentlich bedeutet.

Rus gleich Schwedisch?

Einer Theorie zufolge kommt „Rus” aus dem Skandinavischen, was die Annahme stützt, dass die ersten Führer des alten Russlands Wikinger oder Waräger gewesen sind. „Die Waräger haben die Rus nach sich selbst benannt”, zitiert der russische Historiker Wassili Kljutschewski einen Chronisten aus dem 12. Jahrhundert.

Wenn diese Theorie zutrifft, wäre „Rus” nur ein anderes Wort für „Schweden/Schwedisch”, worauf sich die Normannen oder Wikinger einst bezogen. „Rus” wurde von Ausländern benutzt, um slawische Stämme zu bezeichnen, die unter der Herrschaft der Wikinger standen. Der Name ist geblieben. Die Erklärung scheint logisch, denn „Rus” ähnelt auch dem finnischen Wort für Schweden „Ruotsi”.

Slawische Theorie oder Sarmaten-Theorie

Nicht jeder findet diese Version überzeugend, vor allem jene Historiker nicht, die davon ausgehen, dass die Waräger niemals in Russland geherrscht haben.

Daher gibt es noch eine andere Erklärung, nach der das Wort „Rus” auf den Fluss Ros, einen Nebenfluss des Dnjepr (heute in der Ukraine), zurückgeht. Dort ließen sich einige Slawen nieder und wurden „Rosskije” genannt, woraus dann später „Russkije” wurde. Was zunächst plausibel klingt, wird von Sprachwissenschaftlern angezweifelt, da bei Ethnonymen selten ein „o” zum „u” wird.

Einer weitere, exotischere, Namenstheorie besagt, dass „Rus” von den Roksolans stammt, einem Sarmaten-Volk, das mit den Skifs verwandt war, die vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 1. Jahrhundert n.Chr. auf der Krim lebten. Die Roksolans und die Slawen vermischten sich und verkürzten ihre Namen irgendwann zu „Rus”. Doch wer weiß das schon genau, denn es sind inzwischen viele tausend Jahre vergangen.

Rote Menschen?

Eine andere Hypothese besagt, dass „Rus" vom romanischen Wort „Ross”, rot, stammt. „Die Byzantiner nennen sie [slawische Stämme] „ar-rusija”, was „die Roten“ bedeutet", schrieb (rus) der arabische Historiker Al-Masdi im 10. Jahrhundert. Als die Völker aus dem Norden Richtung Süden zogen, holten Sie sich häufig einen Sonnenbrand, sie sahen „ross”, rot, aus. Das stützt zwar die Theorie, doch scheint das sehr poetisch.

Exotisches Russland

Die Historiker können wahrscheinlich noch bis zum Ende aller Tage über den Ursprung des Wortes „Rus” streiten. Wer auch immer Recht hat, Russland hat seinen Namen seit vielen Jahrhunderten und einen anderen Namen kann man sich gar nicht mehr vorstellen. In vielen Sprachen heißt das Land so oder ähnlich. Im Englischen heißt es Russia, im Französischen La Russie, auf Arabisch Rusiya, der Wortstamm bleibt stets gleich.

Doch es gibt einige interessante Ausnahmen.

1. Im Finnischen heißt Russland Venäjä, auf Estnisch Venemaa. In diesen Sprachen geht der Wortstamm wahrscheinlich zurück auf die Veneter. Auch dieses Volk könnte Vorfahre der Slawen gewesen sein.

2. Die Letten nennen Russland Krievija. Ja, die baltischen Staaten haben eher ungewöhnliche Namen für Russland. Auch dieser geht zurück auf einen Stamm der Ostslawen, nämlich auf die Kriwitschen.

3. Im Chinesischen heißt es 俄罗斯, gesprochen Elosy. Darin steckt der Stamm „ros/rus”, doch da die Chinesen kein „r” kennen wurde daraus ein „l”.

4. Auf Vietnamesisch heißt Russland Nga. Ja, das ist der seltsamste Name. Sprachwissenschaftler erklären es so: bis zum 20. Jahrhundert benutzten die Vietnamesen chinesische Hieroglyphen, daher war Russland auch dort 俄罗斯. Aber die Leseregeln waren völlig anders und es klang nicht wie Elosy, sondern wie Nga La Ty. Nachdem die Vietnamesen auf das lateinische Alphabet gewechselt haben, ließen sie die letzten beiden Silben fallen.

Wenn Sie aber möchten, dass die Russen wissen, dass sie von ihrem Land sprechen, verwenden Sie besser weniger exotische Namen.

