Russischer Farmer isst Pelmeni, gibt Ohrfeigen und gewinnt damit zwei Wettbewerbe

Im Internet ist er unter anderem auch durch die Teilnahme an der Siberian Power Show in Krasnojarsk bekannt.

Wassili Kamotski, 28 Jahre, Farmer aus Krasnojarsk, wurde zu einer Internet-Sensation und sorgte für zahlreiche Lacher im russischen Netz. Als er zu einem Fitness-Wettbewerb ging, um ein Autogramm von einem Gewichtheber zu bekommen, nahm er unterwegs an einem Ohrfeige-Wettbewerb und Pelmeni-Essen teil und gewann diese beiden Kämpfe. Ja, das mag seltsam klingen… Erzählen wir die Geschichte von Anfang an!

Alexei Salnikow/Siberian Power Show Alexei Salnikow/Siberian Power Show

Im Mai 2018 organisierte der russische Gewichtheber Kirill Sarytschew das erste Sarytschew Power Expo in Moskau, ein zwei Tage andauerndes Sportereignis mit zahlreichen Bodybuilding- und Wrestling-Wettbewerben. Einer der Wettbewerbe war die Allrussische-Ohrfeigen-Meisterschaft. In Russland war seit Jahrhunderten der Faustkampf populär aber ein Ohrfeigen-Wettbewerb war hier etwas ganz Neues. Wassili hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Moskau auf, aber da er ein großer Fan von Sarytschew ist, wollte er unbedingt die Siberian Power Show besuchen. Als er gehört hatte, dass diese in seiner Heimatstadt stattfinden wird und sein Lieblingsgewichtheber dabei sei, besorgte sich Wassili ein Ticket, um ein Autogramm von Sarytschew zu bekommen.

Dmitri Kotow/Siberian Power Show Dmitri Kotow/Siberian Power Show

Doch als Kamotski beim Veranstaltungsort eintraf, sah er die Schilder, die Menschen anwarben, am Ohrfeigen-Wettbewerb und Pelmeni-Essen teilzunehmen. An dieser Stelle ist es sehr wichtig zu vermerken, dass Wassilis Spitzname „Pelmen“ ist, gerade weil er sehr viele davon essen kann. Wassili meldete sich also für diese beiden Meisterschaften an. Dann überbot er zuerst seine Mitstreiter beim Pelmeni-Essen und gab danach so starke Ohrfeigen, dass seine Gegner das Bewusstsein verloren. Für seine Leistung bekam Wassili 30 000 Rubel (412 Euro) Preisgeld.

Dmitri Kotow/Siberian Power Show Dmitri Kotow/Siberian Power Show

Wassili blühte dadurch nicht nur zu einem Internet-Star auf, sondern wurde von seinem Idol Sarytschew persönlich eingeladen, an der zweiten Allrussischen Ohrfeigen-Meisterschaft diesen Mai in Moskau teilzunehmen. Wir sind schon gespannt!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.