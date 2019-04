Russische Schönheiten: Diesen fünf Schauspielerinnen müssen Sie auf Instagram folgen

Swetlana Ustinowa

Ustinowa wurde ganz zufällig Schauspielerin. 2005, als sie an der Finanzakademie in Moskau studierte, wurde die junge Frau in der Metro angesprochen: Man bat ihr eine Rolle im Musikvideo einer russischen Hip-Hop-Gruppe an. Danach landetete sie im Kino.

Neben Kino und Theater hat die 36-jährige Schauspielerin als Produzentin gearbeitet. Ihr Instagram-Profil ist voll mit Fotoshootings für Hochglanzmagazine und mit Bildern, die hinter den Kulissen und auf Reisen aufgenommen wurden.

“Die Leute schreiben mir oft, dass ich ein Beispiel dafür bin, wie eine junge Frau aus einer Kleinstadt großen Erfolg haben kann”, sagte Ustinowa einmal. Sie wuchs in der kleinen nordrussischen Stadt Sewerodwinsk auf.

Anna Tshipowskaja

Sie ist eine weitere Schauspielerin, deren Instagram-Profil wie ein Hochglanzmagazin erstrahlt. Tshipowskaja wurde berühmt nach ihrer Rolle in der Fernsehserie “Das Tauwetter”, die vom Leben in der Sowjetunion während der Herrschaft von Nikita Chruschtschow erzählt.

Neben dem Filmemachen und Theaterspielen singt die 31-jährige Schauspielerin ziemlich gut. Außerdem verbringt sie gerne Zeit in Moskauer Clubs und kennt den Wert der Freizeit: “Ich bin eine absolute Hedonistin. Ich arbeite viel, lese und schaue Filme, warum also nicht manchmal auch einfach nur rumhängen?”

Jedenfalls ist ihr Leben auf Instagram nicht so aktiv. Ganz im Gegenteil, man findet hier viele entspannte und natürliche Fotos, die auch zeigen wie man die kleinen Freuden des Lebens genießen kann.

Irina Gorbatschowa

Die 30-jährige Schauspielerin wurde nach ihrer Rolle in dem Film “Arrhythmia” von Boris Chlebnikow zu einem der bekanntesten Gesichter im russischen Kino. Zuvor war sie vor allem bei ihren Instagram-Anhängern für ihre lustigen Video-Sketches beliebt.

Mit ihren lustigen Parodien entlarvt Gorbatschowa glamouröse Mädchen mit falschen Wimpern und botoxierten Lippen. Gerne postet sie Fotos ohne Make-up und macht Experimente mit ihrem eigenen Image.

2018 wurde sie mit den russischen Kinopreissen “Nika” und “Goldener Adler“ als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Swetlana Chodtschenkowa

Die 36-jährige Schauspielerin ist schon seit 16 Jahren in der Kinoindustrie beschäftigt und hat über 60 Rollen hinter sich. Blitzschnell eroberte sie die russische Kinowelt und erregte dann sogar die Aufmerksamkeit von Hollywood-Regisseuren.

Einen großen Erfolg hatte Chodtschenkowa als Viper im Film “Wolverine: Weg des Kriegers” mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Heute ist sie wohl die beliebteste russische Schauspielerin bei ausländischen Regisseuren - sie hat in italienischen, britischen und russisch-amerikanischen Filmen mitgewirkt.

Es ist interessant, ihr wechselndes Image auf der Leinwand und auf der Theaterbühne zu verfolgen -sie enthält ihren Fans nichts vor und zeigt alles auf Instagram. Sie mag den bescheidenen Lebensstil und schätzt Freundschaften und kleine Freuden im Alltag - sich am Wochenende zu entspannen, mit Freunden ins Grüne zu fahren oder Badminton zu spielen. Chodtschenkowa besitzt eines der ehrlichsten Instagram-Profile, indem sie auf den übermäßigen Glanz einer großen Berühmtheit verzichtet.

Renata Litwinowa

Die 52-jährige Diva des russischen Kinos war und bleibt ein Beispiel für Weiblichkeit und Anmut. Sie macht stets den Anschein, als wäre sie gerade aus einem alten Schwarzweißfilm herausgetreten.

“Sie können sich immer mithilfe Ihres Images an die Welt richten", sagte Litwinowa. “Ich denke sogar, dass ich es brauche, sonst wäre ich zerstört, wenn ich ständig mein wahres Ich der Öffentlichkeit präsentiere”.

Die Schauspielerin war Markenbotschafterin verschiedener prominenter Designerfirmen. Im Jahr 2018 unterschrieb Christian Dior einen Vertrag mit ihr, in dem es um die Herstellung eines Markenparfüms ging.

