Instagram-Schönheiten: Fünf weibliche Fitnessgurus aus Russland

Russia Beyond

Eine gesunde Lebensweise und körperliche Fitness sind in Russland hoch im Kurs. Hier sind einige der beliebtesten weiblichen Fitnessgurus des Landes, die Blogeinträge, Rezepte oder ihr Sportprogramm im Internet veröffentlichen.

1 Oxana Samoylowa

Die Ehefrau des russischen Rappers Geegun, Oxana, hat 7,2 Millionen Abonnenten auf Instagram. Sie veröffentlicht Schnappschüsse aus ihrem Jetset-Leben einschließlich Urlauben auf Yachten, versehen mit motivierenden Sprüchen und der Botschaft, jeder könne einen Traumkörper haben.

Sie stellt oft ihren Waschbrettbauch zur Schau, der besonders beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass sie Mutter dreier Mädchen ist.

Obwohl sie keine professionelle Sportlerin ist, hat sie ein Programm geschaffen, welches die, die in Form bleiben wollen, mit individuellen Ernährungsplänen und Trainingseinheiten versorgt.

„Der erste Montag im September ist der perfekte Zeitpunkt, ein neues Leben mit Sport, gesundem Essen und einem schönen Körper zu beginnen. Wenn ihr jetzt startet, werdet ihr im nächsten Sommer einen Traumkörper haben“, lautet einer ihrer Beiträge.

2 Xenia Sobtschak

Mit 5,7 Millionen Instagram-Abonnenten und einer Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2018 auf ihrem Konto ist Xenia ein Multitalent. Sie ist außerdem Chefredakteurin des Magazins „L‘Officiel“ und Fernsehmoderatorin.

Sie hat darüber hinaus einen umstrittenen Ruf für ihre vielen Streitereien mit anderen Prominenten und ihre öffentliche Bloßstellung übergewichtiger Menschen. Sie ist eine große Yoga-Liebhaberin – das sehen Sie, wenn Sie die vielen Bilder von ihr in unterschiedlichen Körperhaltungen betrachten.

Als Mutter eines bald zweijährigen Sohnes findet Xenia, jeder sollte sich fit halten. „Jeden Tag Sport treiben – das hilft, besser zu denken und zu arbeiten“, sagt sie.

3 Kate Usmanowa

Als eines der beliebtesten russischen Fitnessmodels nennt sie sich „Bootybuilder“ (zu Deutsch „Hintern-Aufbauerin“). Kate hat 1,5 Millionen Abonnenten auf Instagram, verkauft Sportkurse und hat ihr eigenes Modelabel.

Sie veröffentlicht hauptsächlich Fotos ihres bekanntesten Attributs: ihres Hinterns. Es ist offensichtlich, wie stolz sie auf ihr wohlgeformtes Hinterteil ist. Sie gibt Ratschläge zu Trainingstechniken für verschiedene Körperpartien und zur speziellen Ernährung mit Kohlenhydraten und Proteinen.

In ihren langen Beiträgen auf Instagram philosophiert Kate auch über verschiedene Themen wie Selbstwertgefühl, Konkurrenz und – erstaunlicherweise – Einsamkeit.

4 Nastasia Samburskaja

Mit Sicherheit lässt sich behaupten, dass diese beliebte Situationskomödiendarstellerin süchtig nach dem Fitnessstudio ist! Einige ihrer 9,4 Millionen Instagram-Abonnenten halten sich auch nicht mit Kommentaren über ihren Körper zurück und behaupten, sie sehe immer weniger weiblich aus, je mehr sie trainiere. Nastasias Stolz verletzt das aber nicht, und sie antwortet ihren Neidern oft ironisch.

„Ich möchte die Resultate im Spiegel sehen und mir ist egal, ob ihr mich mögt, ich will mich selbst vor allen Dingen mögen”, schreibt sie. Nastasia hält nicht viel von einer positiven Einstellung zu Körpern in allen Formen und Größen. „Wenn ihr euch so akzeptieren wollt, wie ihr seid, dann hört auf, euch zu schminken und eure Haare zu färben“, fügt sie hinzu.

Die Schauspielerin wirbt für verschiedene Hersteller von Sportkleidung und wurde kürzlich zur Markenbotschafterin von Reebok Russland.

5 Masya Schpak

Der bürgerliche Name dieser Instagram-Bloggerin ist Irene Meschtschanskaja und sie ist die Ehefrau eines anderen bekannten Bloggers. Der „Freak“ Alexander Schpak hat seine Erscheinung mit Schönheitsoperationen völlig verändert. Er trägt außerdem Strumpfhosen und schminkt sich.

Masya macht keinen Hehl daraus, dass sie sich ebenfalls unter das Messer gelegt hat: Sie hat Silikonbrüste, einen großen Hintern und einen künstlich geformten Bauch. Sie besteht aber darauf, dass ihre Gesamterscheinung ohne die Stunden, die sie im Fitnessstudio verbringt und ohne ihre gesunde Ernährung nicht möglich wäre.

Jeden Tag zeigt sie ihren zwei Millionen Abonnenten, wie man vom Sofa aus Vollgas gibt und zuhause trainiert. Zusammen mit ihrem Mann dreht sie Videos zu gesunden Rezepten, zeigt ihre Erfolge beim Abnehmen und beantwortet die Fragen ihrer Fans.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.