Jenseits von Stereotypen: Die neue Generation russischer Models

Stas ist ein junges russisches androgynes Model und besaß laut eigener Aussage schon immer ein Faible für die Kleider und Kosmetikprodukte seiner Mutter. In seiner Jugendzeit konnte er nur schwer mit anderen Jugendlichen umgehen. Mittlerweile akzeptieren ihn nicht nur seine Eltern so, wie er ist, sondern auch die Modebranche, in der er sich nach der Teilnahme an der Berlin Fashion Week einen Namen machte. Momentan kann man ihn sowohl auf dem Laufsteg als auch in russischen Fernsehsendungen sehen.

