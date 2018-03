Make-up für die Seele: Russische Visagistin gibt schwerkranken Frauen ihre Schönheit zurück

Die in Moskau lebende Visagistin und Stylistin Goar Awetisjan ist mit mehr als 4,6 Millionen Followern mittlerweile auch eine populäre Instagram-Bloggerin. Dabei ist sie vor allem mit einem wohltätigen Projekt so berühmt geworden: Dabei zeigt sie, dass auch Frauen mit Hauterkrankungen, Krebs oder anderen schweren Krankheiten, die oft die natürliche Schönheit töten, auch weiter schön und selbstbewusst bleiben können.

Madina, Krebs Goar Avetisyan

"Das Schminken ist eine Therapie für die Seele und hilft einem, sich selbst zu lieben", sagt Awetisjan. Sie hilft Frauen, die ein Trauma, gesundheitliche Probleme oder Krankheiten erlebt haben. Goars Arbeit unterstützt die Frauen und zaubert wieder ein Lächeln in ihr Gesicht.

Julia, Krebs Goar Avetisyan

Dschamilja, Brandnarben Goar Avetisyan

"Wenn Sie mich nun fragen, wie viel so eine Transformation kostet, sage ich Ihnen nur, dass ich damit in den letzten drei Jahren kein Geld verdient habe. Ich denke, dass das Make-up wie ein neues Kleid oder Accessoires neue positive Energie gibt, die diese Leute in dem Moment wirklich brauchen. Ich liebe meine Arbeit. Es ist so wichtig zu wissen, dass man etwas Gutes damit für andere tut ", erklärt die Visagistin auf ihrer Instagram-Seite.

Goar Awetisjan Goar Avetisyan

Goar Awetisjan ist erst 24 Jahre alt, aber sie hat schon ihre eigene Make-up-Schule in der Moskauer Innenstadt und ist in ganz Russland für ihre Arbeit bekannt.

Lilja, Narben Goar Avetisyan

Katja, Male und Narben Goar Avetisyan

Julia, Krebs Goar Avetisyan

Wlada, Narben nach der Augenoperation Goar Avetisyan

Swetlana, Krebs Goar Avetisyan

Anjela, Krebs Goar Avetisyan

