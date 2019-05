Was halten die Russen vom Game of Thrones-Finale?

SPOILER ALARM

Schon Tage vor dem angekündigten Finale der Fernsehserie waren Trauer und Wehmut über das bevorstehende Ende groß.

Duran

„Es ist bedauerlich, dass diese Serie, die jeder geschaut hat, in wenigen Tagen zu Ende sein wird. Die Serie hat Familien vereint und die stets unangenehme Sprachlosigkeit unter Kollegen gebrochen. Nun kehren wieder alle in ihr eigenes kleines Netflix-Universum zurück, jeder für sich. Die Gespräche in den Familien werden verstummen, man wird sich fremd. Der Babylonische Turm des 21. Jahrhunderts wird zerstört und gerät in Vergessenheit. Eines Tages, nachdem Sie sieben Staffeln von „Sons of Anarchy” nacheinander geschaut haben, werden Sie in die Küche kommen, wo Ihr Vater mit leeren Augen aus dem Fenster starren wird. „Der Winter naht“, werden Sie flüstern. „Was tot ist, kann niemals sterben”, wird er antworten. Im Hintergrund sagt die Mutter: „Dracarys” und aus dem Schlafzimmer ruft die Schwester: „Hodor!” Und die Welt wird in Dunkelheit versinken.“

Doch nach dem Finale der Serie ist die Stimmung eine ganz andere.

Dawid Artzman

„Zuletzt war ich so enttäuscht, als die Sowjetunion unterging!”

„Wieso stand die Mauer plötzlich wieder? Woher kam Daenerys riesige Armee der Unbefleckten, wo doch nur 8 000 übrig geblieben waren? Wie haben die Dothraki überlebt? Warum zum Teufel haben sie John zum Targaryen gemacht? Warum ist er auferstanden? Warum haben Gesichtslose Arya nicht gerächt? Warum durchlief Jaime Lannister sechs Staffeln Erlösung, um dann auf alles zu spucken? Warum wurde Tyrion, den alle für den größten Geist von Westeros hielten, plötzlich so dumm? Warum ist der Charakter, über den alle acht Staffeln niemand spricht, nun der König? Warum nur habe ich mir die achte Staffel überhaupt angesehen?“

AlexZ4

„Was sagen wir zu den Drehbuchschreibern? – Dracarys!”

Rissa

„Woher kamen plötzlich all die Unbefleckten und Dothraki? Es waren nur noch einige Hundert übrig nach dem Kampf gegen den Nachtkönig. Sind sie plötzlich wie Pilze aus dem Boden geschossen?“

Gleb Chahan

„Das Ende einer Ära. Was seltsam ist: Die letzte Folge hat keine Gefühle ausgelöst, nicht einmal Verbitterung. Zurück bleibt nur Leere.”

Rinat Agischew

„Warum ist John Snow wiederauferstanden? Um ihn zurück zur Nachtwache zu schicken?”

„Wie man während einer ganzen Staffel unsichtbar bleibt und dann zum König wird. Ohne Worte…”

Nikita Nkiulenkov

„Erkennt ihr, was für ein schlauer Hund [Bran] ist? Hat jedem erzählt, wer der wahre König ist, verrät John, wird Dany los und setzt sich selbst auf den Thron. Das Finale bekommt sieben von zehn Punkten.”

Andrei Bykowsky

„Ich beneide alle, die Game of Thrones nicht gesehen haben. Schaut die Serie nicht!”

Darja Pawljuk

„Wenigstens Geists Charakter fand ein würdiges Ende.“

