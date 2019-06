Schulabschlussfest 2019 in Russland: Wir zeigen Ihnen, wie es gefeiert wurde (FOTOS)

Russia Beyond

In Russland findet das Schulabschlussfest gewöhnlich an einem der letzten Tage im Juni statt. Alle Absolventen, von Schülern bis Studenten, versuchen die Abschlussparty zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. So sahen die Abschlussfeierlichkeiten 2019 aus.

Das Purpursegel, Sankt Petersburg

Alle russischen Schüler träumen davon, an der Schulabschlussfeier „Das Purpursegel“ in Sankt Petersburg teilzunehmen. Das ist eine der spektakulärsten Lichtshows auf Wasser in Russland. Als Höhepunkt der Feierlichkeiten gilt das Erscheinen eines wunderschönen Schiffes mit einem Purpursegel auf dem Newa-Fluss.

Der Kreml, Moskau

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass russische Schüler mit den besten Ergebnissen zu einer Schulabschlussfeier in den Kreml eingeladen werden. Die Party findet direkt auf dem Roten Platz statt und dauert die ganze Nacht. Die Feuerwerke sind sogar außerhalb Moskaus zu sehen!

Gorky Park, Moskau

Tausende Moskauer Absolventen kommen in den Gorky Park, um dort bis in den Morgen zu feiern.

Hochschule, Wladiwostok

Es besteht kein Zweifel, dass die Schulabschlussparty ein wichtiges Ereignis im Leben jedes Teenagers ist. Mädchen können ganze Monate mit der Suche nach dem richtigen Kleid verbringen. Viele wollen in dieser Nacht wie echte Prinzessinnen aussehen.

Schulball, Tschita

Ein Ballkleid und dazu eine Krone? Warum denn nicht! Eine Schulabschlussparty hat man nur einmal im Leben.

Roter Teppich, Saky

Diese Abschlussparty war eine echte Show. Zu dieser prächtigen Zeremonie wurden nicht nur Schüler, sondern auch ihre Eltern und Freunde eingeladen.

Kadetten, Moskau

Das einzige Kadettenkorps des russischen Verteidigungsministeriums für Mädchen veranstaltete in diesem Jahr eine gemeinsame Abschlussfeier mit dem Moskauer Suworow-Kolleg für Militär und Musik.

Abschied von der Universität, Moskau

An der Moskauer Lomonossow-Universität ist es zu einer Tradition geworden, zur Übergabe der Diplome in schwarzen Roben und Mützen zu kommen.

Absolventinnen und Absolventen der militärischen Hochschulen, Moskau

Zu einer Abschlussparty an einer militärischen Hochschule in Russland gehört es unbedingt dazu, Sekt aus einem Helm zu trinken und die Absolventen in die Luft zu werfen. Zum Glück muss man die beiden Dinge nicht gleichzeitig machen!

Fallschirmjäger, Rjasan

Das mag merkwürdig anmuten, aber auch das letzte Foto ist einer Abschlussparty gewidmet. Warum trägt der junge Mann einen brennenden Baumstamm? Weil das ein Teil der Abschlusszeremonie der Fallschirmjäger-Hochschule in Rjasan ist. Die Absolventen zeigen an diesem Tag Fähigkeiten, die sie erworben haben: Kampftechniken, Waffenkampf und Luftlandung.

