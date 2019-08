Dissoziative Identitätsstörung: Wie lebt man, wenn man sich mit anderen Persönlichkeiten teilt?

Eine junge Frau betritt ein Café und bestellt etwas zu essen und zu trinken. Plötzlich bemerkt sie in ihrer Jackentasche eine Flasche Wasser. Sie kann sich nicht erinnern, wie oder wann sie dort hingekommen ist und ob sie dafür bezahlt hat.

Es ist ein normales Ereignis im ungewöhnlichen Leben der 18-jährigen Esteri (ein Pseudonym, das die Moskauer Schulabgängerin seit einiger Zeit verwendet). Manchmal passiert Unerklärliches: Objekte tauchen an unerwarteten Orten auf, das Passwort auf ihrem iPhone hat sich plötzlich geändert.

Sie kann sich nicht daran erinnern, das selbst getan zu haben. Aber sie weiß, wer es gewesen sein könnte: „Neben meiner eigenen Persönlichkeit gibt es drei andere in mir.”

Innere Stimmen

Esteris dünne Arme sind voller Tattoos. Ihre Haare trägt sie kurz geschnitten. Bei jedem plötzlichen Geräusch verstummt sie, dreht sich um und spricht erst weiter, wenn das Geräusch aufhört.

„Es ist wie ein innerer Dialog, aber mit einem Unterschied. Wenn eine Person mit sich selbst solch einen inneren Dialog führt, stellt sie sich Fragen und kennt bereits die Antworten. Doch wenn Du mit Deinen verschiedenen Persönlichkeiten sprichst, weißt Du vorher nicht, was sie sagen werden”, versucht Esteri das Unerklärliche zu erklären.

Sie hat neben ihrer eigenen drei weitere Persönlichkeiten. „Ich lehne mich zurück und ein anderer tritt vor und übernimmt Aufgaben für mich“, sagt Esteri und deutet nach hinten. Ein totaler Gedächtnisverlust sei jedoch eher selten.

„Nach ungefähr 15 Minuten erinnere ich mich an Fragmente dessen, was passiert ist, wie in einem Traum”, sagt sie. Die drei Persönlichkeiten, die Esteri neben sich selbst fühlt, haben klar definierte Funktionen und Situationen, für die sie verantwortlich sind.

„Der erste heißt Max. Er ist mein Beschützer. Wenn ich mich schlecht fühle, schaltet er alle meine Gefühle aus. Du schwebst einfach in deinem Körper, während er alles erledigt.”

Esteris zweite Persönlichkeit heißt Frankie. Sie kommuniziert mit anderen. Esteri selbst erweckt den Eindruck, anderen gegenüber misstrauisch zu sein und für neue Bekanntschaften nicht aufgeschlossen. „Frankie übernimmt die Kommunikation, weil ich das nicht kann”, erklärt Esteri.

Dann gibt es noch Charlie. Nach Esteris Beschreibung hört er sich für „normale” Menschen wie die Stimme der Vernunft an, doch es gibt eine Ausnahme: „Ich kann mit ihm sprechen und ihn bitten, mit den anderen Persönlichkeiten in Kontakt zu treten. Das funktioniert.”

Psychiater streiten über die Existenz von DIS

Patienten, die Anzeichen einer multiplen Persönlichkeitsstörung aufweisen, haben die medizinische Gemeinschaft in zwei Lager aufgeteilt.

„Es gibt keinen Konsens darüber, dass die dissoziative Identitätsstörung (DIS) wirklich unabhängig existiert”, sagt der Psychiater Wladimir Motow, der die Alllgemeinpsychiatrische Abteilung des Psychoneurologischen Instituts Nr. 13 in Moskau leitet.

Während seines Studiums an der George Washington School of Medicine hat er die Gelegenheit gehabt, US-amerikanische Experten auf dem Gebiet kennenzulernen, etwa den Psychiater Professor Robert Simon von der Georgetown University. „Professor Simon ist überzeugt, dass DIS existiert. Er hat eigene Erfahrung mit solchen Patienten.“

Während seines einjährigen Studienaufenthaltes im Jahr 2002 hat Motow selbst keinen Patienten mit DIS kennengelernt.

1985 berichtete (eng) die New York Times über die unglaubliche Geschichte von John, einem Fluglotsen, der bei der Arbeit plötzlich anfing, mit den Piloten in Baby-Sprache zu kommunizieren. John erhielt die Diagnose „Multiple Persönlichkeitsstörung”, wie die Dissoziative Identitätsstörung damals bezeichnet wurde. Doch manche Fachleute waren skeptisch. Viele Psychiater weigerten sich, eine solche Diagnose anzuerkennen.

Der bekannte US-amerikanische Psychiater Professor Paul McHugh von der Johns Hopkins University hält die dissoziative Identitätsstörung für eine Manifestation von Hysterie und betrachtet sie nicht als eigenständige psychische Störung. Sie sei häufig das Ergebnis einer massiven indirekten Suggestion des Therapeuten, erklärt Motow.

Trotz der Skepsis in Teilen der medizinischen Gemeinschaft wurde die Forschung fortgesetzt. Das öffentliche Interesse an der Erkrankung wuchs dadurch.

Dr. Bennett Braun vom Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center in Chicago initiierte (eng) im Jahr 1998 eine Studie mit Patienten, bei denen die Diagnose einer DIS vorlag. Ziel war es, herauszufinden, ob die unterschiedlichen Persönlichkeiten auch unterschiedliche körperliche Reaktionen zeigen. So konnte ein Glas Orangensaft bei einer Unterpersönlichkeit eine Allergie hervorrufen, während es von einer anderen gut vertragen wurde.

Doch Dr. Braun war ein höchst umstrittener Arzt. Er stand mehrfach vor Gericht. Im Jahr 1999 wurde Dr. Braun daher seine Lizenz für zwei Jahre entzogen (eng). Insgesamt sieben Jahre lang durfte er keine Patienten mit multipler Persönlichkeit behandeln.

Eine seltene Diagnose in Russland

In Russland wird eine dissoziative Identitätsstörung von Ärzten nicht diagnostiziert. Aufgrund des Mangels an nachgewiesenen klinischen Fällen in Verbindung mit oberflächlichen Untersuchungen stehen russische Mediziner der Störung äußerst skeptisch gegenüber.

„Fragen Sie einen seriösen russischen Psychiater nach einer dissoziativen Identitätsstörung, und er wird Sie mitleidig ansehen”, sagt Motow. Er führt den Unterschied in der Einstellung zwischen Russland und den USA auf die unterschiedlichen psychiatrischen Schulen zurück. „Das russische Verständnis vieler psychiatrischer Probleme unterscheidet sich stark vom amerikanischen."

Für Esteri ist das ein Problem. „Als ich mit einem Psychiater über meine Depressionen und multiplen Persönlichkeiten sprach, sagte er, dass dies seltsam sei und eine solche Diagnose in Russland nicht gestellt werde”, berichtet sie.

DIS entsteht im Kopf

Esteri sitzt im Café, trinkt Wasser aus der Flasche und ist immer still, wenn die Kaffeemaschinen surren. Sie spricht über die widersprüchlichen Stimmen in ihrem Kopf, über die Lücken in ihrer Erinnerung, über die Phasen tiefer Depressionen und über die drei verschiedenen Persönlichkeiten, die in ihrem Kopf „leben”. Es ist ihr offensichtlich egal, ob jemand ihrer Geschichte glaubt. Aber glaubt sie es selbst?

Zwei enge Freunde von ihr sagen, dass sie ihr glauben, obwohl sie sich nicht an besondere Merkwürdigkeiten erinnern können, die mit den Unterpersönlichkeiten zusammenhängen könnten. „Manchmal änderte sich beim Sprechen ihre Stimme, sie wurde lauter oder rauer“, sagt Ilja Dinin, ein ehemaliger Klassenkamerad. Sonst kann er sich nicht an etwas Außergewöhnliches erinnern.

Eine ehemalige Mitschülerin, Marianna Schigun, möchte Esteri glauben, hält die Selbstdiagnose ihrer Freundin aber für falsch. „Ich glaube nur zur Hälfte daran. Das ist in Ordnung. Es muss Raum für kritisches Denken bleiben. Es gibt bislang keine eindeutigen Beweise. Wir können uns auch irren”, sagt sie.

Während der Schule interessierten sich die beiden sehr für Psychologie. „Wir haben uns mit Depressionen, Schizophrenie und Panikattacken beschäftigt.”

Ist es möglich, dass Esteri ihre Diagnose erfunden hat, um Aufmerksamkeit von ihren Freunden zu bekommen? Doch selbst, wenn Esteri sich alles nur ausgedacht hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass tatsächlich mehrere Persönlichkeiten in ihr „leben”.

Neben schweren Traumata in der Kindheit kennt (eng) der Johns Hopkins Psychiatry Guide noch andere mögliche Ursachen für die Entstehung einer DIS. „Einige Menschen entwickeln, unbeabsichtigt, Symptome einer DIS. Dies entsteht aus Suggestion, Konditionierung und zugrundeliegender Verletzlichkeit“, heißt es dort. Wenn der Patient glaubt, eine gespaltene Persönlichkeit zu haben, kann dies die Symptome einer DIS hervorrufen.

Esteri hat die Hoffnung aufgegeben, eine Antwort zu finden. Sie hat gelernt, mit ihren verschiedenen Persönlichkeiten zu leben.

